Алейш Видаль в «Локомотиве»? Да, это возможно!

«Наполи» объявил о назначении Анчелотти на пост главного тренера



«Наполи» на официальном сайте объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на три сезона.



Накануне неаполитанский клуб расстался с Маурицио Сарри, который тренировал команду с 2015 года. Сарри может продолжить карьеру в «Зените» или «Челси».



Последним местом работы Анчелотти была «Бавария». Мюнхенский клуб уволил 58-летнего итальянского специалиста осенью прошлого года. Также Анчелотти возглавлял «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Челси», «Ювентус», «Парму» и «Реджану».

Агент Сарри ждёт скорейшего ответа от «Зенита»



Бывший наставник «Наполи» Маурицио Сарри находится в шаге от того, чтобы возглавить «Зенит». По информации «Чемпионата», агент специалиста, который также ведёт переговоры с «Челси», хочет услышать окончательный ответ от руководства сине-бело-голубых.



В «Челси» пока не определились, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. Сарри — один из кандидатов, но в первую очередь агент 59-летнего специалиста договаривается с «Зенитом». О назначении Маурицио на пост наставника сине-бело-голубых может быть объявлено до конца мая. В число основных кандидатов на пост нового главного тренера петербургской команды также входит Сергей Семак, который сейчас работает в «Уфе».

Сарри, Анчелотти, «Зенит» и «Наполи». Объясняем, что происходит Сарри ушёл. Ждём ещё более важных новостей.

«Арсенал» подтвердил назначение Эмери на пост главного тренера



Бывший главный тренер «Спартака», «Севильи» и «ПСЖ» Унаи Эмери официально стал главным тренером лондонского «Арсенала». Об этом лондонский клуб информировал в «Твиттере».



Ранее в СМИ сообщалось, что соглашение Эмери с лондонским клубом будет рассчитано на три года. Зарплата 46-летнего испанского тренера составит £ 5 млн в год.



На протяжении двух последних лет Эмери работал на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» и покинул клуб по окончании сезона.



Ранее «Арсенал» возглавлял Арсен Венгер, работавший в лондонской команде с 1996 года.

«Теперь это твой пуховик!» Как в Англии встретили назначение Эмери В «Арсенале» наступает новая эпоха. Разбираемся, какую реакцию среди болельщиков вызвало назначение испанского тренера.

ФИФА объявила, кто исполнит официальную песню чемпионата мира–2018



Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят Live It Up – официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года в России, спродюссированную диджеем и композитором Diplo.



«15 июля музыкальные звезды разогреют 80 тысяч зрителей на московском стадионе «Лужники» и около 1 млрд телевизионных зрителей всего за пару минут до начала финала чемпионата мира–2018. 7 июня будет представлен официальный видеоклип», — говорится на официальном сайте ФИФА.



«Это большая честь – выступить на чемпионате мира по футболу–2018. Это глобальное событие объединяет людей со всего мира, которые вместе веселятся, смеются и ощущают волшебство. В сотрудничестве с Ники, Diplo и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов, мы хотим, чтобы весь мир танцевал», – сказал всемирно известный обладатель премии «Грэмми» актёр, композитор и певец Уилл Смит.

А. Егоров утверждён руководителем департамента судейства и инспектирования РФС



Российский футбольный союз объявил, что руководителем департамента судейства и инспектирования РФС назначен Александр Егоров.



Егоров завершил карьеру футбольного арбитра в июле 2017 года, после чего занял должность заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. В середине апреля 2018 года по решению руководства РФС он стал исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС до конца текущего футбольного сезона, сменив во главе судейского корпуса Андрея Будогосского.

«Александр Егоров – молодой и энергичный управленец, который хорошо зарекомендовал себя на новом месте. Он понимает меру ответственности, в том числе благодаря его усилиям концовка чемпионата России прошла гладко, без громких судейских ошибок. За плечами Александра Егорова большая судейская карьера, он досконально знает специфику работы футбольных арбитров. РФС рассчитывает, что накопленный опыт и профессионализм позволят ему качественно выполнять работу», — цитирует пресс-служба РФС Александра Алаева, исполняющего обязанности президента организации.

Агент: Алейш Видаль действительно может перейти в «Локомотив»



Давид Пирри, агент полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московского «Локомотива».



«Переход Видаля в «Локомотив»? Да, это действительно возможно. Но пока это всё, что я могу сказать», — сказал Пирри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Видаля за € 12 млн. При этом футболист на данный момент не хочет продолжать карьеру в России. Также на игрока претендуют «Рома», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал».

«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Ред Булл Зальцбург»



Защитник «Ред Булл Зальцбург» Дуе Чалета-Цар может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Spox.



По информации издания, в услугах футболиста заинтересованы сразу два клуба российской Премьер-Лиги – московские «Спартак» и «Локомотив». В составе красно-белых Чалета-Цар может стать заменой защитнику Николе Максимовичу, у которого истекло арендное соглашение с «Наполи». Главной проблемой в переговорах может стать контракт Чалеты-Цара, рассчитанный до лета 2021 года, в котором не прописана сумма отступных.



В завершившемся сезоне 21-летний хорватский защитник принял участие в 27 матчах австрийской Бундеслиги.

«Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком, который больше нужен «Краснодару» Такой трансферный треугольник.

«Краснодар» объявил о договорённости с «Андерлехтом» о переходе Спаича



«Андерлехт» и «Краснодар» достигли договорённости о переходе в ряды «быков» 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича.



В настоящее время «Андерлехт» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера. В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, после которого подпишет с чёрно-зелёным клубом личный контракт, сообщает официальный сайт «горожан».



Спаич выступал за «Андерлехт» с лета 2016 года, перейдя из «Тулузы». В прошедшем сезоне защитник провёл 28 матчей и отметился одним забитым мячом.

«Енисей» может провести первые домашние игры в РФПЛ на красноярском «Локомотиве»



Как стало известно «Чемпионату», «Енисей» первые домашние матчи в следующем сезоне российской Премьер-Лиги может провести в Красноярске на арене «Локомотив», так как стадион «Центральный» будет находиться на реконструкции до 31 октября. Кроме того, остаются варианты с временным переездом либо в Томск, либо в Тюмень.



Напомним, «Енисей», который возглавляет главный тренер Дмитрий Аленичев, в стыковых матчах переиграл махачкалинский «Анжи» с общим счётом 6:4 и получил право в следующем сезоне сыграть в высшем дивизионе российского футбола.

У украинского судьи, возвращавшегося с матча, нашли в сумке $ 17 тыс.



На Украине продолжается масштабное расследование организации договорных матчей.



Как сообщает ведущий шоу «Татотаке» Константин Андриюк, одним из фигурантов дела оказался арбитр Владимир Миланич. Полиция остановила судью, когда он возвращался в Николаев с матча. Правоохранители обыскали Миланича и нашли в его сумке $ 17 тыс.



О начале расследования стало известно 22 мая. В девяти областях Украины уже проведено более 50 обысков. Под подозрением в организации договорных матчей оказались как судьи, так и президенты клубов, тренеры и футболисты.