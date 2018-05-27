Сборная России тоже смотрела финал ЛЧ и жалеет «Ливерпуль», а Дзюба уже ловит мяч лучше Кариуса.

«Жаль, если Салах не сыграет с нами на ЧМ. Но Рамос не виноват»

То, как сборную России впечатлил матч «Ливерпуля» с «Реалом», стало понятно уже на разминке.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

Артём Дзюба со смехом ловил и прижимал к груди каждый мяч, летящий к нему после сброса от партнёров. У Лориса Кариуса это получалось хуже.

Фёдор Чалов, напротив, работал над техникой и ударом. Когда вся команда ушла с поля, игрок чеканил, ловил мяч на стопу и пробил «шведой» в девятку. Получалось неплохо.

— Федя, не нужно этого делать, — остановил его Черчесов.

Всё правильно: в сборной есть свой тренировочный план — и все его придерживаются.

О том, что происходит вокруг команды за три дня до контрольной игры с Австрией, на этот раз рассказывали ребята, сменившие гражданство.

Но было не так уж плохо. Например, Марио Фернандес хоть и не говорит по-русски и ждёт перевода простых вопросов, зато, вопреки слухам, на его бутсах нет бразильского флага.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Роман Нойштедтер и вовсе выступает чуть ли не интереснее всех в команде, поэтому его рассуждения о финале ЛЧ выглядели особенно ценными.

— Ваше отношение к тому, что произошло с Салахом в финале ЛЧ? – спросили игрока «Фенербахче».

— Жаль, если он не сможет сыграть на чемпионате мира. Очень обидно для него. Нам всегда хочется соревноваться с лучшими. Правда, я не знаю, какой там диагноз.

— Серхио Рамоса сейчас сильно критикуют. Он виноват в травме Салаха?

— Нет. Бывает по 20-30 таких эпизодов за матч. Рамос специально не делал ничего такого. Это футбол.

— Сборная России готовилась именно к Салаху. Теперь всё меняется?

— Все знают, что он хороший игрок, в хорошей форме. Но мы 11 на 11 играем.

Травма Салаха сломала всю игру «Ливерпуля». Не только атаку Тактический разбор финала Лиги чемпионов.

— Судя по вашим соцсетям, вы активно выступаете против любых форм дискриминации. Но в западной прессе на Россию активно нападают, обвиняют.

— Ничего нового по этому поводу не скажу. Уже все написал. Уверен, в России всё будет хорошо.

— Ещё одна проблема: к сборной России постоянно приезжают допинг-офицеры.

— Подождите, а к кому они не приезжают?! Ко всем приезжают. Так что никаких проблем здесь нет.

– На какой позиции наигрываетесь в сборной: центральный защитник или опорный полузащитник?

– Центральный защитник.

— Конкуренция остается даже несмотря на травмы.

— Она необходима, чтобы у тренера был выбор. Все, кто здесь находятся, заслужили вызов в сборную.

Как полюбить эту сборную? Большое интервью с Черчесовым Он всё знает.

– В схеме с тремя центральными защитниками вы чаще где располагаетесь?

– Вообще, в центре или правее. Но мы отрабатываем две схемы.

– Вчера к вам приезжали фанаты «Фенербахче». Зачем?

– Они где-то здесь живут, приехали. Мы сфотографировались, пообщались. Всё хорошо.

– Как оцените свой сезон?

– Заняли второе место. Проиграли в финале Кубка. Будем в следующем году работать, чтобы стать чемпионами. Своей игрой доволен. Сыграл почти во всех матчах, держал уровень. Пять голов забил – кажется, больше, чем за всю карьеру!

– Широко обсуждалась ваше возможное появление в чемпионате России.

– Не было такой возможности.

– Сейчас такой вариант тоже не рассматривается?

– Я сейчас здесь, в сборной, и не думаю о том, что будет после чемпионата мира. С «Фенербахче» у меня ещё год контракта, это все знают. Потом посмотрим.

И здесь стоит отметить, что если игрок сборной Египта Мохаммед Салах получил травму, то и у нашей команды не обошлось без повреждений. Александр Ерохин провел занятие в тренажерном зале из-за ушиба. Надеемся, он как можно скорее поправится.