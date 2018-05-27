«Жаль, если Салах не сыграет с нами на ЧМ. Но Рамос не виноват»

То, как сборную России впечатлил матч «Ливерпуля» с «Реалом», стало понятно уже на разминке.
Артём Дзюба со смехом ловил и прижимал к груди каждый мяч, летящий к нему после сброса от партнёров. У Лориса Кариуса это получалось хуже.
Фёдор Чалов, напротив, работал над техникой и ударом. Когда вся команда ушла с поля, игрок чеканил, ловил мяч на стопу и пробил «шведой» в девятку. Получалось неплохо.
— Федя, не нужно этого делать, — остановил его Черчесов.
Всё правильно: в сборной есть свой тренировочный план — и все его придерживаются.
О том, что происходит вокруг команды за три дня до контрольной игры с Австрией, на этот раз рассказывали ребята, сменившие гражданство.
Но было не так уж плохо. Например, Марио Фернандес хоть и не говорит по-русски и ждёт перевода простых вопросов, зато, вопреки слухам, на его бутсах нет бразильского флага.
Роман Нойштедтер и вовсе выступает чуть ли не интереснее всех в команде, поэтому его рассуждения о финале ЛЧ выглядели особенно ценными.
— Ваше отношение к тому, что произошло с Салахом в финале ЛЧ? – спросили игрока «Фенербахче».
— Жаль, если он не сможет сыграть на чемпионате мира. Очень обидно для него. Нам всегда хочется соревноваться с лучшими. Правда, я не знаю, какой там диагноз.
— Серхио Рамоса сейчас сильно критикуют. Он виноват в травме Салаха?
— Нет. Бывает по 20-30 таких эпизодов за матч. Рамос специально не делал ничего такого. Это футбол.
— Сборная России готовилась именно к Салаху. Теперь всё меняется?
— Все знают, что он хороший игрок, в хорошей форме. Но мы 11 на 11 играем.
— Судя по вашим соцсетям, вы активно выступаете против любых форм дискриминации. Но в западной прессе на Россию активно нападают, обвиняют.
— Ничего нового по этому поводу не скажу. Уже все написал. Уверен, в России всё будет хорошо.
— Ещё одна проблема: к сборной России постоянно приезжают допинг-офицеры.
— Подождите, а к кому они не приезжают?! Ко всем приезжают. Так что никаких проблем здесь нет.
– На какой позиции наигрываетесь в сборной: центральный защитник или опорный полузащитник?
– Центральный защитник.
— Конкуренция остается даже несмотря на травмы.
— Она необходима, чтобы у тренера был выбор. Все, кто здесь находятся, заслужили вызов в сборную.
– В схеме с тремя центральными защитниками вы чаще где располагаетесь?
– Вообще, в центре или правее. Но мы отрабатываем две схемы.
– Вчера к вам приезжали фанаты «Фенербахче». Зачем?
– Они где-то здесь живут, приехали. Мы сфотографировались, пообщались. Всё хорошо.
– Как оцените свой сезон?
– Заняли второе место. Проиграли в финале Кубка. Будем в следующем году работать, чтобы стать чемпионами. Своей игрой доволен. Сыграл почти во всех матчах, держал уровень. Пять голов забил – кажется, больше, чем за всю карьеру!
– Широко обсуждалась ваше возможное появление в чемпионате России.
– Не было такой возможности.
– Сейчас такой вариант тоже не рассматривается?
– Я сейчас здесь, в сборной, и не думаю о том, что будет после чемпионата мира. С «Фенербахче» у меня ещё год контракта, это все знают. Потом посмотрим.
И здесь стоит отметить, что если игрок сборной Египта Мохаммед Салах получил травму, то и у нашей команды не обошлось без повреждений. Александр Ерохин провел занятие в тренажерном зале из-за ушиба. Надеемся, он как можно скорее поправится.