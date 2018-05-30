Кариуса зовут в третью лигу. Они это серьёзно?

«Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, — это реклама». В правоте старины Марка Твена немецкий вратарь Лорис Кариус убедился на собственном опыте. Двумя ляпсусами в финале Лиги чемпионов высокий блондин пропиарил – нечаянно, конечно – себя больше, чем всеми предыдущими сейвами вместе взятыми. После драмы на киевском поле о нём услышали даже бесконечно далёкие от «Ливерпуля», АПЛ и даже футбола люди, фамилия Кариус моментально стала нарицательной. Синонимом нелепой, труднообъяснимой ошибки.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

В ночь с 26 на 27 мая 2018 года, кажется, не было в мире спорта более несчастного персонажа, чем блондинистый голкипер мерсисайдцев. Глядя на его рыдания, болельщики испытывали противоречивые эмоции – от искреннего сострадания до столь же откровенной ненависти. Одни видели в нём главного виновника своих собственных переживаний, другие – раздавленного горем бедолагу, на которого с укоризной уставилась вся планета.

В случае Кариуса заезженный штамп «проснулся знаменитым» справедлив лишь наполовину – ибо в ту злополучную ночь Лорис вообще глаз не сомкнул, как следует из его же проникновенного сообщения в «Инстаграме». Но в фигуральном смысле ровно это и произошло – популярность Кариуса резко подскочила. Всего за два дня прирост аудитории в социальной сети у него составил более миллиона подписчиков! Было около 900 тыс. фолловеров – стало 1,9 млн. Даже самым крутым «раскрутчикам сайтов» такая результативность не снилась. Так что в любой ситуации при желании можно отыскать положительную сторону – даже в такой паршивой, как у Кариуса. Не к такой славе Лорис стремился, два года назад переезжая из маленького «Майнца» в великий «Ливерпуль», но уж какая есть – выбирать не приходится.

«Кариус, ты серьёзно?» Как в соцсетях троллят вратаря «Ливерпуля» В английской «Википедии» даже написали дату его смерти.

Вряд ли она поможет ему устроиться в другой серьёзный клуб – с таким пятном на репутации сделать это, наверное, уже невозможно. В памяти людей Кариус навсегда останется «тем самым недотёпой, который пустил две «бабочки» в финале». Но существуют же альтернативные способы монетизации популярности – рекламные контракты, съёмки в ток-шоу, мемуары в конце концов. Сегодня это, возможно, прозвучит издевательски по отношению к Лорису, а со временем – почему нет? Тут многое от степени самоиронии и твердокожести человека зависит. Футбол — всего лишь игра, а жизнь — она в любом случае продолжается.

Сейчас Кариусу впору об основной сфере деятельности задуматься. Финал ЛЧ подвесил в воздухе вопрос о соответствии вратаря статусу и устремлениям одного из самых титулованных клубов Европы. В то время как футболисты ушли в отпуск, залечивать душевные раны на курортах, селекционная служба «Ливерпуля» активизировала поиск нового кипера, более надёжного и внимательного.



По утверждениям СМИ, первым делом красные вспомнили про Алисона Бекера. Впрочем, о нём они и не забывали. Зимой «Ливерпуль» отказался платить за бразильца 68 миллионов евро, затребованных «Ромой». Провал Кариуса вынудил британцев вернуться к этому вопросу.

Альтернативой Алисону называют Яспера Силлессена, но в этом варианте есть как минимум два смущающих момента: а) 60 миллионов отступных (а почему не 100 или 200?), б) отсутствие у голландца игровой практики. Отстёгивать такие деньжищи за человека, сыгравшего два (2) матча за два сезона, как минимум странно. Как максимум – недальновидно, если не сказать – глупо. Чем Силлессен лучше Кариуса? Вот и я не понимаю.



Так или иначе начавшаяся возня – недобрый знак для Кариуса. Похоже, свой кредит доверия у земляка Клоппа он исчерпал – слишком тяжёлым ударом стало для Юргена поражение от «Реала». Логично, что летом 2018-го тренер первым делом постарается укрепить эту позицию, объективно самую уязвимую.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

Предвидя карьерные затруднения у Лориса Кариуса, на опережение сыграл президент… «Римини». Есть такая команда в Италии, только что из четвёртой в третью лигу поднялась. Она уже выразила готовность приютить опального вратаря. И сделала это более чем оригинально. Босс «Римини» Джорджио Грасси обратился к Кариусу… с открытым письмом.

«Я хотел бы познакомиться с ним и напомнить, что лучшие уроки – самые тяжёлые, — написал он (или его спичрайтер, неважно). – Все проходили через это. Единственное отличие, что Кариус совершил свои ошибки на глазах у миллионов зрителей. Я хотел бы сделать подарок Кариусу к его 25-летию – год контракта с «Римини». Это идеальное место для того, чтобы обрести спокойствие, повысить самооценку и стать сильнее, чтобы реализовать свою мечту».



Что это, изощрённый троллинг, попытка «хайпануть» на горячей теме или искреннее желание помочь вратарю, не понять. Но всерьёз представить себе переход игрока из второй – официально – команды Европы в третью лигу Италии у меня плохо получается. Даже после всего того, что натворил Кариус.



Эту фамилию мы в ближайшее время ещё не раз услышим. Притом в самых неожиданных контекстах. Даже к такой славе желающих приобщиться – море. А потом, очень интересно, как Лорис справится с этим испытанием — всё же нечасто такие драмы в прямом эфире разыгрываются.