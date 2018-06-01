Уход Зидана укладывается в тренд. Тренерам тяжело работать под таким давлением

Неожиданный для большинства уход Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала» — повод поговорить о важном тренде, который сформировали последние годы. Поколение тренеров назад, еще в 90-е, сложно было представить, что специалист, работающий с большой командой, добровольно откажется от работы — либо по ходу сезона, либо после его завершения. Более того, почти не встречались случаи, когда тренер по своей воле брал тайм-аут на год — простои случались только у тех, кто переставал быть востребованным.

Теперь же это обычная практика. Забавно, но тренд начался с Ральфа Рангника, одного из самых влиятельных именно с игровой точки зрения тренеров в европейском футболе. Рангник доработался до того, что у него был диагностирован синдром эмоционального выгорания — после этого он стал тренировать тренеров, а не игроков. Бёрнаут — опаснейшая штука: не проявляясь до определенного времени ни физическими, ни ментальными симптомами, в какой-то момент он вырубает все системы твоего организма. У Рангника случилось именно так.

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

Здесь нужно сказать главное: мы можем делать вывод о том, что с давлением и напряжением тренерам справляться все сложнее, лишь по косвенным признакам. Напрямую об этом не говорит (почти) никто, но вот один специалист жалуется на усталость в конце сезона, вот Юрген Клопп признается, что не будет работать до старости, потому что не выдержит, вот пять тренеров за год поочередно объявляют об отпуске. Зидан тоже заявил, что не будет сразу искать новую работу — помимо очевидного момента поиска мотивации почти наверняка на решение повлияла и предельная усталость.

То, что публично остается лишь на уровне намеков, подтверждается при анонимном опросе. Норвежский доктор Морте Бенцен провел исследование среди тренеров элитных команд, и вот результат: каждый четвертый тренер испытывает повышенную утомляемость. А это первый и важнейший симптом бёрнаута. Три наблюдения, которыми делится Бенцен: а) утомляемость тренеров растет от сезона к сезону; б) симптомы синдрома эмоционального выгорания становятся частой причиной ухода специалиста в отставку; в) коррелляции между результатами командами и психологическим состоянием тренера нет.

5 кандидатов на замену Зидана в «Реале» Из кого будет выбирать президент «Реала» Флорентино Перес?

Последний момент стоит прояснить. Отчего-то считается, что если ты побеждаешь, то твоя психика остается в норме. На это у Бенцена два возражения. Во-первых, выгореть можно и из-за положительных эмоций. Во-вторых, тренеры успешных команд сталкиваются и с более высоким уровнем давления. Так что нет ничего удивительного в том, что (вернее, так: ЕСЛИ) Зидан устал от работы, где выиграл все.

Причин для ухудшения психологического состояния тренеров элитного уровня несколько. Важнейшая и определяющая время заключается в непропорционально выросших затратах на игроков и сами клубы. Смотреть, как двести миллионов евро на двух не попадают в пустые ворота или того хуже — получают травму, и само по себе зрелище не из лучших, а если ты при этом осознаешь, что этот удар или травма влияют на результат сезона и вложения инвесторов, можно совсем сойти с ума. Лучшие клубы — лучшие тренеры — самые крутые стрессы. Здесь как раз корреляция прямая, и именно поэтому в последние годы стрессоустойчивость стала одной из главных характеристик тренера топ-уровня (привет, Унаи Эмери).

Влияет на тренерское состояние и ставшее маниакальным внимание к футбольным клубам. Журналисты, клубные каналы, соцсети — болельщики хотят знать о любимых командах все больше и больше, и клубы дают им эти знания. Футболисты отвечают за свою игру, тренер — и за каждого футболиста, и за игру команды, поэтому очевидно, что внимание медиа раздражает в первую очередь тренера. (Этот момент, кстати, хорошо отвечает тем скептикам, что говорят: «Ой, да чего они хиленькие такие стали — выгорание у них! Вон, воспитательницы в детских садах по тридцать орущих детей выдерживают — и не выгорают!». Во-первых, выгорают и воспитательницы. Во-вторых, за работой воспитательниц и результатами этой работы, при всем к ним гигантском уважении, не следит весь мир)

Наконец, Бенцен отмечает такую тенденцию. И футболисты, и тренеры в последние годы сошли с ума на самосовершенствовании. С одной стороны, это стало бешеными темпами двигать игру вперед, с другой — уровень давления на тренеров возрос многократно. И справляться с ним тяжело.

Зидан, выиграв три Лиги чемпионов, скорее всего, возьмет целый сезон на отдых. По мнению Морте Бенцена, скоро подобные отпуска станут не роскошью, а необходимой профилактикой бёрнаута.