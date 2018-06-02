«Если сыграем на ЧМ как в первые 30 минут с Австрией — всё будет хорошо»

Репортаж с тренировки сборной России после выездного поражения в Австрии можно прочесть здесь. А ниже слова защитников национальной команды Игоря Смольникова и Андрея Семёнова. Они попытались оправдаться за обидный проигрыш, но, забегая вперед, получилось не очень. Первым отвечал игрок «Зенита».

Собаки, охрана, Черчесов. Как сборная тренируется после поражении Австрии Иван Карпов побывал на первой тренировке сборной России, которая прошла уже в формате чемпионата мира. Что тут сказать — всё очень строго.

— Вчерашняя тренировка была закрытой. Что там было, как Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?

— Прошла небольшая беседа, а затем продуктивная тренировка.

— Тренер обвинял команду в том, что она плохо сыграла или взял вину на себя? Какие акценты он расставил после этого поражения?

— Глупо кого-то винить. Мы все вместе виноваты. Более подробно поговорим сегодня на теоретическом занятии. Там Станислав Саламович укажет на все ошибки и недочёты.

— Вы сами какие ошибки заметили? Было тяжело смотреть на игру сборной.

— Что-то где-то не получилось. Самое главное сейчас — сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Это будет последняя репетиция перед чемпионатом мира.

— Показалось, что на поле творится хаос, действия команды не были согласованы. С чем вы это связываете?

— Я бы не сказал, что был хаос. Просто что-то не получалось. Подробнее нам расскажут и покажут сегодня вечером.

— До этого сборная проигрывала топовым командам: Франции и Бразилии. Теперь уступили не топовой. До чемпионата мира две недели — не боитесь, что наша команда пока не похожа на ту, что готова побеждать на чемпионате мира?

— Не согласен с вами, посмотрим что будет. После матча с Турцией и на чемпионате мира мы покажем всё на что способны, покажем как мы подготовились в турниру. Надеюсь, результат будет удовлетворительным.

Влюбить в себя весь мир. Почему сборная России повторит успех Евро-2008 На каждом большом футбольном турнире случается красивая история команды, в которую не верили. Пришло время сборной России.

— Волнуетесь из-за того, что может не получиться?

— Мы об этом не думаем.

— Чувствуете потенциал для роста в дальнейшем?

— У нас очень хорошая и талантливая молодёжь. Всё покажет непосредственно чемпионат мира, там будет видно. Судить по одной игре с Австрией, как минимум, глупо.

— Болельщики сейчас в унынии. Что можете сказать им, чтобы как-то успокоить?

— Хочется, чтобы они продолжали нас и дальше поддерживать. Огромное им спасибо! Со своей стороны постараемся сделать всё возможное, чтобы их порадовать.

— Как Марио Фернандес чувствует себя в команде? Не секрет, что о не говорит по-русски, — задаёт вопрос журналист FoxNews.

— Игровые моменты он все понимает. В остальном ему подсказывают ребята и переводчик. Он уже много лет в России, так что с этим никаких проблем нет.

— Перед отъездом в Австрию футболисты сборной России говорили, что приближающегося чемпионата мира ещё не чувствуется. Что-то изменилось сейчас?

— Мы уже вернулись со сборов, сейчас будет ощущаться больше. Особенно после игры с Турцией. Пока готовимся к этому матчу. Весь мозг отключить надо.

«Играют они, а стыдно мне…» Что думают о сборной России Мы выбрали из обилия комментариев далеко не самые жесткие и категоричные.

— Что вообще чувствует футболист, которому через две недели выступать на домашнем чемпионате мира?

— Мы все в ожидании.

— На матче открытии чемпионата мира-2014 Бразилия — Хорватия стадион пел гимн так, что даже диджей убрал звук. Плакала вся страна и половина сборной Бразилии. Вы можете представить, чтобы у кого-то из футболистов сборной потекли слёзы во время исполнения гимна России?

— Наверняка в душе что-то дёрнется. О том, кто будет плакать и что переживать, мы узнаем только после этого. Вы можете как раз потом спросить.

— В сборной вас застала новость о назначении Семака на пост главного тренера «Зенита». Как вы отреагировали?

— Это отличная новость для всех нас. Хочется поздравить Сергея Богдановича. Дай бог нам всем побольше побед.

— Он Анюкова хочет вернуть...

— Это здорово! Семак теперь тренер, ему виднее.

Вторым к журналистам вышел защитник «Ахмата».



— Сборная не показывает результат, на который все рассчитывали. Есть ощущение, что команда на правильном пути? Вы уверены, что Черчесов всё контролирует и мы идём к победе?

— У нас нет никаких сомнений. Думаю, делаем всё правильно. Если будем играть на чемпионате мира как в первые 30 минут с Австрией, то у сборной всё будет хорошо.

— Но ведь за эти 20-30 минут сборная не создала ни одного опасного момента у ворот команды, которая находилась практически в отпуске…

— Мы хорошо владели мячом, контролировали игру. Когда ты постоянно действуешь в таком темпе, то соперник начинает уставать и у него начинают появляться свободные зоны. Австрия на тот момент, видимо, ещё не устала. Потом, опять же, на нас сказались сборы.

— Акинфеев говорит, что кивать на сборы — бред, и что это никак не влияет.

— Мне кажется, влияет.

— Сидя на скамейке запасных, что вы увидели? Почему всё так нехорошо получилось?

— Я не увидел ничего плохого. Подсели чуть-чуть после 30-й минуты. Как я и говорил, сказались тяжёлые сборы. Но ничего ужасного я не увидел.

— Нет опасений, что вы не попадёте в итоговую заявку на чемпионат мира?

— Все переживают за своё место, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Всей стране надо объединиться и поддержать сборную.

Вопрос дня. Вам страшно за сборную России? Поражение и ни одного удара в створ ворот Австрии — повод для паники?

— Переживаете из-за того, что команда может не выйти из группы? Хоть раз пытались смоделировать ситуацию, что будет, если это случится?

— Никто не думает о таком. Все жаждут выйти из группы.

— С Австрией сыграли в два центральных защитника, эксперимент получился не самым удачным. После этого Черчесов как-то изменил тактические приоритеты, может сейчас вы наигрываете схему с тремя центрбэками?

— Сейчас ничего не наигрывали. Но выбор всегда за главным тренером. При этом и при одной, и при другой схеме всем удобно играть.

— Какое ощущение осталось после игры с Австрией? Каким эпитетом вы могли бы её описать?

— Да оставьте вы эту игру с Австрией, прошла она уже. Это была товарищеская игра после тяжёлых сборов. Этот этап пройден. Сейчас будет игра с Турцией и все увидят другую сборную.

— Чувствуете, что болельщики негативно настроены в отношении национальной команды?

— У нас страна такая: очень любим всё плохое пообсуждать. В принципе, в команде нет подавленного состояния. Все оптимистически настроены на турнир. Всё у сборной будет хорошо.

— Смотрели игру сборной Саудовской Аравии?

— Да, видел матч с Италией. Довольно-таки неплохая сборная. Думаю, на чемпионат мира вряд ли плохие сборные попадают. Очень мобильные ребята и не боятся играть в футбол. Тем же итальянцам попортили нервы. С ними будет непросто.

— На какие слабые места саудитов нужно надавить, чтобы добиться успеха?

— На теоретических занятиях тренер подробно покажет, какие их слабые стороны нам нужно использовать.

— А матч сборных Египта и Колумбии смотрели?

— Нет, не удалось. Но читал сегодня прессу и слышал, что они очень здорово сыграли. У них хорошая защитная линия. Как я уже сказал, на чемпионат мира плохие сборные не попадают.

Салах не угрожает России. С его травмой что-то не так Есть подозрение, что Черчесову продолжает везти.

— Нет ощущения, что группа у сборной России не просто сложная, а очень сложная?

— Конечно, сложная группа. Будем двигаться от игры к игре и там увидим, чем дело кончится.

— Новая база в Новогорске уже стала для вас домом?

— Да, отличное место. Футбольное поле, номера – всё полностью устраивает.

— Вы уже получили билеты для друзей и родственников на матчи ЧМ?

— Нам ничего не говорили по билетам. Надо ещё в окончательную заявку из 23 игроков попасть.

— В матче со сборной Турции результат будет стоять во главе угла?

— Думаю, сборная должна подойти к этой игре в оптимальном физическом состоянии. Мы должны показать ту игру, которую обязаны показывать на домашнем чемпионате мира.