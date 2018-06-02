«Если сыграем на ЧМ как в первые 30 минут с Австрией — всё будет хорошо»

Репортаж с тренировки сборной России после выездного поражения в Австрии можно прочесть здесь. А ниже слова защитников национальной команды Игоря Смольникова и Андрея Семёнова. Они попытались оправдаться за обидный проигрыш, но, забегая вперед, получилось не очень. Первым отвечал игрок «Зенита».
— Вчерашняя тренировка была закрытой. Что там было, как Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?
— Прошла небольшая беседа, а затем продуктивная тренировка.
— Тренер обвинял команду в том, что она плохо сыграла или взял вину на себя? Какие акценты он расставил после этого поражения?
— Глупо кого-то винить. Мы все вместе виноваты. Более подробно поговорим сегодня на теоретическом занятии. Там Станислав Саламович укажет на все ошибки и недочёты.
— Вы сами какие ошибки заметили? Было тяжело смотреть на игру сборной.
— Что-то где-то не получилось. Самое главное сейчас — сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Это будет последняя репетиция перед чемпионатом мира.
— Показалось, что на поле творится хаос, действия команды не были согласованы. С чем вы это связываете?
— Я бы не сказал, что был хаос. Просто что-то не получалось. Подробнее нам расскажут и покажут сегодня вечером.
— До этого сборная проигрывала топовым командам: Франции и Бразилии. Теперь уступили не топовой. До чемпионата мира две недели — не боитесь, что наша команда пока не похожа на ту, что готова побеждать на чемпионате мира?
— Не согласен с вами, посмотрим что будет. После матча с Турцией и на чемпионате мира мы покажем всё на что способны, покажем как мы подготовились в турниру. Надеюсь, результат будет удовлетворительным.
— Волнуетесь из-за того, что может не получиться?
— Мы об этом не думаем.
— Чувствуете потенциал для роста в дальнейшем?
— У нас очень хорошая и талантливая молодёжь. Всё покажет непосредственно чемпионат мира, там будет видно. Судить по одной игре с Австрией, как минимум, глупо.
— Болельщики сейчас в унынии. Что можете сказать им, чтобы как-то успокоить?
— Хочется, чтобы они продолжали нас и дальше поддерживать. Огромное им спасибо! Со своей стороны постараемся сделать всё возможное, чтобы их порадовать.
— Как Марио Фернандес чувствует себя в команде? Не секрет, что о не говорит по-русски, — задаёт вопрос журналист FoxNews.
— Игровые моменты он все понимает. В остальном ему подсказывают ребята и переводчик. Он уже много лет в России, так что с этим никаких проблем нет.
— Перед отъездом в Австрию футболисты сборной России говорили, что приближающегося чемпионата мира ещё не чувствуется. Что-то изменилось сейчас?
— Мы уже вернулись со сборов, сейчас будет ощущаться больше. Особенно после игры с Турцией. Пока готовимся к этому матчу. Весь мозг отключить надо.
— Что вообще чувствует футболист, которому через две недели выступать на домашнем чемпионате мира?
— Мы все в ожидании.
— На матче открытии чемпионата мира-2014 Бразилия — Хорватия стадион пел гимн так, что даже диджей убрал звук. Плакала вся страна и половина сборной Бразилии. Вы можете представить, чтобы у кого-то из футболистов сборной потекли слёзы во время исполнения гимна России?
— Наверняка в душе что-то дёрнется. О том, кто будет плакать и что переживать, мы узнаем только после этого. Вы можете как раз потом спросить.
— В сборной вас застала новость о назначении Семака на пост главного тренера «Зенита». Как вы отреагировали?
— Это отличная новость для всех нас. Хочется поздравить Сергея Богдановича. Дай бог нам всем побольше побед.
— Он Анюкова хочет вернуть...
— Это здорово! Семак теперь тренер, ему виднее.
Вторым к журналистам вышел защитник «Ахмата».
— Сборная не показывает результат, на который все рассчитывали. Есть ощущение, что команда на правильном пути? Вы уверены, что Черчесов всё контролирует и мы идём к победе?
— У нас нет никаких сомнений. Думаю, делаем всё правильно. Если будем играть на чемпионате мира как в первые 30 минут с Австрией, то у сборной всё будет хорошо.
— Но ведь за эти 20-30 минут сборная не создала ни одного опасного момента у ворот команды, которая находилась практически в отпуске…
— Мы хорошо владели мячом, контролировали игру. Когда ты постоянно действуешь в таком темпе, то соперник начинает уставать и у него начинают появляться свободные зоны. Австрия на тот момент, видимо, ещё не устала. Потом, опять же, на нас сказались сборы.
— Акинфеев говорит, что кивать на сборы — бред, и что это никак не влияет.
— Мне кажется, влияет.
— Сидя на скамейке запасных, что вы увидели? Почему всё так нехорошо получилось?
— Я не увидел ничего плохого. Подсели чуть-чуть после 30-й минуты. Как я и говорил, сказались тяжёлые сборы. Но ничего ужасного я не увидел.
— Нет опасений, что вы не попадёте в итоговую заявку на чемпионат мира?
— Все переживают за своё место, но сейчас личные интересы нужно отодвинуть на второй план. Всей стране надо объединиться и поддержать сборную.
— Переживаете из-за того, что команда может не выйти из группы? Хоть раз пытались смоделировать ситуацию, что будет, если это случится?
— Никто не думает о таком. Все жаждут выйти из группы.
— С Австрией сыграли в два центральных защитника, эксперимент получился не самым удачным. После этого Черчесов как-то изменил тактические приоритеты, может сейчас вы наигрываете схему с тремя центрбэками?
— Сейчас ничего не наигрывали. Но выбор всегда за главным тренером. При этом и при одной, и при другой схеме всем удобно играть.
— Какое ощущение осталось после игры с Австрией? Каким эпитетом вы могли бы её описать?
— Да оставьте вы эту игру с Австрией, прошла она уже. Это была товарищеская игра после тяжёлых сборов. Этот этап пройден. Сейчас будет игра с Турцией и все увидят другую сборную.
— Чувствуете, что болельщики негативно настроены в отношении национальной команды?
— У нас страна такая: очень любим всё плохое пообсуждать. В принципе, в команде нет подавленного состояния. Все оптимистически настроены на турнир. Всё у сборной будет хорошо.
— Смотрели игру сборной Саудовской Аравии?
— Да, видел матч с Италией. Довольно-таки неплохая сборная. Думаю, на чемпионат мира вряд ли плохие сборные попадают. Очень мобильные ребята и не боятся играть в футбол. Тем же итальянцам попортили нервы. С ними будет непросто.
— На какие слабые места саудитов нужно надавить, чтобы добиться успеха?
— На теоретических занятиях тренер подробно покажет, какие их слабые стороны нам нужно использовать.
— А матч сборных Египта и Колумбии смотрели?
— Нет, не удалось. Но читал сегодня прессу и слышал, что они очень здорово сыграли. У них хорошая защитная линия. Как я уже сказал, на чемпионат мира плохие сборные не попадают.
— Нет ощущения, что группа у сборной России не просто сложная, а очень сложная?
— Конечно, сложная группа. Будем двигаться от игры к игре и там увидим, чем дело кончится.
— Новая база в Новогорске уже стала для вас домом?
— Да, отличное место. Футбольное поле, номера – всё полностью устраивает.
— Вы уже получили билеты для друзей и родственников на матчи ЧМ?
— Нам ничего не говорили по билетам. Надо ещё в окончательную заявку из 23 игроков попасть.
— В матче со сборной Турции результат будет стоять во главе угла?
— Думаю, сборная должна подойти к этой игре в оптимальном физическом состоянии. Мы должны показать ту игру, которую обязаны показывать на домашнем чемпионате мира.