Роману дома не сидится. Широков займётся комплектованием «Динамо»

«Спартак» объявил о переходе защитника Жиго из «Гента»

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе защитника Самуэля Жиго из бельгийского «Гента».



«Спартак» и бельгийский «Гент» заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года», — говорится в сообщении «Спартака».

Ранее близкий к «Генту» источник сообщил «Чемпионату», что за трансфер Жиго «Спартак» заплатит бельгийскому клубу € 8 млн.



В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 40 матчей в чемпионате Бельгии, пять раз получил жёлтую карточку и один раз был удалён с поля.

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«Краснодар» — о переходе Жиго в «Спартак»: удивлены таким уровнем уважения к нам

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак».



«Мы собирались приобрести двух защитников и, если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.

Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И, как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз.



Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали», — цитирует Хашига «Спорт-экспресс».

«Спартак» объявил о переходе Жиго из «Гента» Фото: Официальный «твиттер» ФК «Спартак»

Широков назначен директором по селекции «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назначен на должность директора по селекции московского «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор столичного клуба Сергей Фёдоров.



«Роман Широков назначен директором по селекции, и мы надеемся, что его опыт и связи помогут усилить команду», — сказал Фёдоров.



В 2016 году Широков объявил о завершении игровой карьеры. Спустя год он был назначен на пост советника председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) столичного «Динамо».

Салах в составе сборной Египта едет на чемпионат мира – 2018

Стали известны имена 23 футболистов, вошедших в окончательную заявку сборной Египта на чемпионат мира–2018.

Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун»), Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»).



Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Земалек»), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатех»), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич Альбион»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла»), Омар Габер («Лос-Анджелес»).



Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Раед»), Абдаллах Саид («КуПС»), Сэм Морси («Уиган»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Кахраба («Аль-Иттихад»), Рамадан Собхи («Сток Сити»), Махмуд Хассан («Кашимпаса»), Амр Варда («Атромитос»).



Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Египта предстоит встретиться с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней

Стали известны номера игроков сборной России на чемпионате мира — 2018

Стали известны номера, под которыми будут выступать футболисты сборной России на чемпионате мира 2018 года, сообщает официальный сайт РФС.



Список номеров, под которыми игроки сборной России будут заявлены на чемпионат мира, выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;



Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;



Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.



Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.

Сборная России в матче-открытия чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После чего подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

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График прибытия сборных в российские города для участия в ЧМ-2018

Стал известен график прибытия сборных в Россию на чемпионат мира—2018. Первой прибудет сборная Ирана — 5 июня команда прилетит в Москву.



5 июня

Иран (Москва)

7 июня

Панама (Саранск), Испания (Краснодар)



9 июня

Португалия (Москва), Исландия (Геленджик), Саудовская Аравия (Санкт-Петербург)

Сборная Саудовской Аравии назвала окончательный состав на ЧМ-2018

10 июня

Марокко (Воронеж), Аргентина (Москва), Египет (Грозный), Уругвай (Нижний Новгород), Перу (Москва), Франция (Москва), Австралия (Казань)

Салах вошёл в окончательную заявку сборной Египта на чемпионат мира – 2018

11 июня

Бразилия (Сочи), Хорватия (Санкт-Петербург), Дания (Анапа), Мексика (Москва), Нигерия (Ессентуки), Сербия (Калининград), Швейцария (Самара), Тунис (Москва)

12 июня

Колумбия (Казань), Коста-Рика (Санкт-Петербург), Германия (Москва), Англия (Санкт-Петербург), Корея (Санкт-Петербург), Сенегал (Калуга), Швеция (Геленджик)

13 июня

Бельгия (Москва), Япония (Казань), Польша (Сочи).

Сборная Бельгии определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира — 2018

«Локомотив» продлил контракт с Фарфаном

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном. Новое соглашение рассчитано на два года.



Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира.

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В минувшем сезоне Фарфан стал лучшим бомбардиром «Локомотива», забив 14 мячей в 32 матчах.



«Я провёл в «Локо» два фантастических сезона. Здесь я нашёл единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам. Наконец, «Локомотив» помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается. В новом сезоне нас ждёт множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно. Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России!» — сказал Фарфан после подписания контракта.

Илья Геркус и Фарфан Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре обвинил тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу в расизме.

«Хочу быть тем, кто разрушит миф о Гвардиоле. Я пытался понять его, даже разговаривал с другими тренерами из штаба. Но когда я понял, что выступаю на тренировках и играх лучше, чем футболисты, которые моложе меня, но не получаю игрового времени, то осознал, что дело вовсе не в физических кондициях. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что Гвардиола видел во мне соперника.



Хосеп был жесток по отношению ко мне. Разве вы можете представить, чтобы он так вёл себя с Андресом Иньестой в „Барселоне“? Я задался вопросом, а не из-за моего ли цвета кожи он позволяет себе подобное? Я не первый, кто говорит о дискриминации. Возможно, он не относится к африканцам так же, как к другим. Гвардиола притворяется, что у него нет проблем с игроками другого цвета кожи, потому что он слишком умён, чтобы попасться на таком. Он никогда не признается, но в тот день, когда он сформирует команду хотя бы из пяти африканцев, я обещаю, что пошлю ему в подарок пирог!», — приводит слова Туре AS со ссылкой на France Football.