Надо было ехать к Папе. Почему Черчесов не повёз сборную в Ватикан?

Отечественный футбол знает три великие победы — на Олимпиаде-1956, на чемпионате Европы-1960 и на Олимпиаде-1988. Про первые два любят говорить, мол, и команд тогда не было, и футбола не было, все были слабые и только СССР и Югославия — сильные.

Но Олимпиада-1988 — другое дело. Здесь были все — Ромарио и Бебето, Юрген Клинсманн и Карл-Хайнц Ридле, Руджеро Риццителли и Чиро Феррара, да всех и не перечислить. Серьёзный турнир, серьёзные сборные, серьёзная победа отечественного футбола. И серьёзный подход главного тренера Анатолия Бышовца (тогда ещё не Светоча) к подготовке команды. Просто вспомним, как это было.

Как выигрывали чемпионат Европы

Так сложилось, что сборная России и СССР по футболу исторически гораздо лучше выглядела на европейских первенствах, чем на мировых. Тогда это можно было частично списать на меньшую конкуренцию в Европе. В последнее время чемпионат Европы по силе котируется едва ли не выше чемпионата мира. Последний яркий успех сборной России приходится на Евро-2008, да и в целом после распада СССР мы практически не пропускали европейские чемпионаты. Начиная с 2004 года российские футболисты стабильно отбирались на Евро.

Фото: РИА Новости

Но вернёмся к приятному, а именно к сборной СССР и её выступлениям на чемпионатах Европы. Самый грандиозный успех отечественного футбола пришёлся на 1960 год, когда проводился первый в истории турнир. Если вы думаете, что сборная СССР выиграла турнир только потому что там не было нормальных сборных и проходил он в полнейшем хаосе, то ошибаетесь. Конечно, имелись какие-то странности вроде отказа испанцев ехать в Москву на четвертьфинал то ли по политическим причинам, то ли просто потому, что они испугались советских футболистов, которые незадолго до этого уничтожили Польшу со счётом 7:1. Но это всё были проблемы самих испанцев, которые ни в коем случае не преуменьшали значимость триумфа сборной СССР.

Безусловно, лидером нашей команды был легендарный Лев Яшин, по праву вошедший в символическую сборную турнира вместе с Игорем Нетто, Славой Метревели, Валентином Ивановым и Виктором Понедельником. Пять наших в символической сборной чемпионата Европы – сейчас это кажется сюрреализмом. В финале советские футболисты в тяжелейшей борьбе в дополнительное время вырвали победу у сборной Югославии благодаря голу Виктора Понедельника, который считает тот момент самым ярким в своей жизни. Ещё трижды сборная СССР была близка к победе в чемпионате Европы, но всякий раз останавливалась в шаге от триумфа. Так было в 1964, 1972 и 1988 годах, когда мы брали серебряные медали. Что, конечно же, тоже невероятно круто.

Влюбить в себя весь мир. Почему сборная России повторит успех Евро-2008 На каждом большом футбольном турнире случается красивая история команды, в которую не верили. Пришло время сборной России.

Как выигрывали Олимпиаду

Да, уровень футбольного турнира на Олимпиаде-1956, в финале которого Россия обыграла Югославию, оставлял желать лучшего. Потому что на него не приехала ни одна из западноевропейских сборных. Хотя победа над той Югославией, являвшей в европейском футболе серьёзную силу, в любом случае является очень значимым достижением.



А вот в 1988 году статус олимпийского турнира не вызывал никаких сомнений. Бышовец, возглавлявший тогда олимпийскую сборную, взял в помощники Гаджи Гаджиева и Владимира Салькова, и начал создавать коллектив. Уже тогда, чтобы попасть в команду к Бышовцу, нужно было обладать не только футбольными, и но человеческими качествами. Тренер ценил атмосферу в команде превыше всего. Отбор кандидатов проходил параллельно с отбором на саму Олимпиаду. И то, и то давалось очень непросто, но путёвка в Сеул была завоёвана.

Для первого тренировочного сбора Бышовец выбрал Японию, чтобы игроки заранее приспособились к похожему с Южной Кореей климату и разнице во времени. Это сейчас подобное решение может показаться совершенно обыденным, а в те времена большинство команд готовились у себя дома. Бышовец же настоял именно на таком плане, и он сработал на все сто. А ещё главный тренер возил сборную не куда-нибудь, а в Ватикан на приём к Иоанну Павлу второму. Опять же это решение могло показаться странным, потому что католиков в команде не было, но игроки прониклись атмосферой и впоследствии признавали, что та поездка была полезной.



Трудности ждали сборную СССР уже на групповом этапе, так как нам попались действующие чемпионы мира аргентинцы, хозяева — корейцы и команда США. Не стоит лишний раз говорить, насколько принципиальным было противостояние с американцами в те временами. Собственно, ничего не изменилось до сих пор. Подопечные Бышовца блестяще справились со всеми сложностями, обыграли Аргентину, США и сыграли вничью с Кореей. В четвертьфинале советские футболисты вообще не заметили австралийцев, уничтожив тех со счётом 3:0. А вот дальше была жара.



В полуфинале нам попалась суперзвёздная сборная Италии, которая открыла счёт в начале второго тайма. Гол Игоря Добровольского позволил сборной СССР перевести матч в дополнительное время. И вот здесь сыграли свою роль сборы в Японии, где и была заложена база по физической готовности. Подопечные Бышовца оказались свежее итальянцев и заслуженно победили – 3:2. Вишенкой на торте стала теперь уже легендарная победа над Бразилией в финале. За бразильцев тогда играли Таффарел, Бебето, Ромарио, Жоржиньо, Андрес Крус и другие звёзды. Ромарио открыл счёт в матче, но на помощь нам пришёл всё тот же Добровольский и его гол с пенальти. А победный мяч в дополнительное время забил Юрий Савичев.

Так сборная СССР взяла олимпийское золото на турнире, уровень футбола на котором вполне соответствовал чемпионату мира или Европы.

Может, и сейчас нужно было съездить к Папе? Пока ведь ещё не поздно…