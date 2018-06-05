Новичок «Рубина»: с первого разговора понял – Бердыев знает всё о тактике

Филип Уремович – 21 год, хорват, центральный защитник. Выступал за вторую команду «Динамо» Загреб и первую словенской «Олимпии», в составе которой недавно стал чемпионом страны. Теперь Уремович заключил 4-летний контракт с «Рубином». Агент защитника – Томислав Дуймович, известный в РФПЛ по выступлениям за «Амкар», «Локомотив», «Динамо» и «Мордовию». Он приехал вместе с новичком «Рубина» в Казань.



Клуб уже выпустил классный ролик о первом дне Уремовича в новой команде. При прохождении медосмотра одна из врачей мило угрожала хорвату расправой. Обязательно посмотрите:

– Это большая честь для меня, – начал Уремович. – «Рубин» – один из ведущих клубов не только России, но и Европы. Я счастлив тут оказаться. Надеюсь, быстро акклиматизируюсь и заиграю. Взял себе пятый номер.

– Почему?

– Даже не знаю, как объяснить. Счастливое число, что ли. Всегда стремлюсь к этой цифре.

– Как давно за вами следил «Рубин»?

– Не могу знать, но я услышал первые новости месяц назад. Сделка случилась быстро. Я бы даже сказал, очень-очень быстро. Здорово, что у меня будет больше времени влиться в команду.

– О вас очень мало известно. Что вы за игрок?

– Могу сыграть на правом фланге обороны, но моя основная позиция – центральный защитник. Я быстрый и агрессивный, при этом я не тот, кто получает много карточек.

– Вы уже общались с кем-то из игроков или тренеров «Рубина»?

– Только с главным тренером. Мне кажется, у нас получился диалог. Он сказал, что доволен моим трансфером и мне предстоит к кое-чему привыкнуть. Думаю, что всё получится. Я слышал много хорошего о команде.

«Обязательно буду учить русский язык. Может, сегодня начну»

– Бердыев помешан на футбольной тактике. Уже успели заметить?

– Да, наслышан. И мне это интересно. Надеюсь, что смогу многому научиться и он останется мною доволен. Уже по первому общению понял: он вежлив и знает о тактике всё.

– Каково 21-летнему футболисту переезжать в другую страну?

– Это что-то новое. Тут всё другое – культура, город, страна, люди. Это не просто для любого человека, но всё будет хорошо. Я найду здесь всё, что мне нужно. Обязательно буду учить русский язык. Может быть, уже сегодня начну. Общаться с игроками, тренерами и персоналом станет легче.

– Первое впечатление от Казани?

– Я приехал ещё в воскресенье вечером. Видел пока лишь часть города, но мне понравилось. Проезжал новый стадион. Внутри него ещё не был. Как только я узнал о «Рубине», то сразу начал искать в Интернете информацию. Увидел Кремль и стадион, который примет ЧМ-2018.

«Многие равняются на Чорлуку, но у меня нет кумиров»

– Вы выступаете за юношеские сборные Хорватии?

– Да, и рассчитываю, что буду выступать в дальнейшим. Тренеры сборных следят за чемпионатом России.

– Тем более что здесь ещё есть Чорлука.

– Мы с ним лично не знакомы, но, само собой, я хорошо знаю, кто он. Чорлука – один из самых известных хорватских футболистов и капитан «Локомотива». Многие на него равняются, хотя лично у меня нет кумиров.

– Ваш агент Томислав Дуймович провёл в России семь лет. Что он вам посоветовал?

– Да, он тут долго играл и многое мне рассказывал о стране. Здорово, что на моей стороне такой человек. Только не спрашивайте, что именно он посоветовал мне. Такое должно остаться между нами (смеётся).