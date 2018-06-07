Первый игрок на ЧМ из чемпионата Финляндии сыграет с Россией. Он египтянин

Исмаилия – не самый большой египетский город, с не самыми древними в стране архитектурными памятниками и не самыми известными пляжами. Зато в нём есть 30-метровый памятник в форме дула автомата Калашникова и уникальный мост через Суэцкий канал длиной 340 метров. Собственно, уникальность моста не в самой длине, а в том, что он поворачивается, а не поднимается вверх, чтобы пропустить корабли.



Именно здесь родился футболист, о котором вы точно никогда не слышали. Карьера Абдаллы Эль-Саида развивается экзотическими, по меркам России, маршрутами, и это стало одной из причин о нём рассказать: в футбол сейчас умеют играть абсолютно везде.

Эль-Саид стал игроком молодёжной команды из родного города, «Исмаили», как раз в том году, когда этот клуб добрался до финала африканской Лиги чемпионов. Серьёзное достижение может произвести обманчивое впечатление, чтобы клуб был в порядке. Но это не так: «Исмаили» постоянно не хватало денег, а тренеры менялись каждые несколько месяцев. С января 2005 года по январь 2011 года с командой поработали 11 тренеров. В условиях этого хаоса молодой атакующий полузащитник почему-то чувствовал себя вполне комфортно.



Достаточно комфортно, чтобы получить предложения от двух главных клубов страны. «Аль-Ахли» и «Замалек» были готовы его купить, но сам Эль-Саид не был готов покидать родной город. Не исключено, он так и провёл бы в одном клубе всю карьеру, но через шесть лет перед «Исмаили» возникла» угроза штрафных санкций из-за долгов. Решение напрашивалось: востребованного игрока продали, чтобы выплатить долги. Востребованным был Эль-Саид: он принёс 800 тыс. евро.

Каирский «Аль-Ахли» — местный гранд, самый титулованный клуб в Африке и базовый клуб сборной Египта даже при Экторе Купере (ладно, не базовый. Но самый представительный: шесть игроков в окончательной заявке из него). В общем, трофеев можно стоило ожидать. И они посыпались: за пять лет – четыре выигранных чемпионата Египта, один кубок, четыре суперкубка и две Лиги чемпионов. Африки, разумеется.

Опять проиграл. Эктор Купер — самый несчастный тренер в мире Решающий матч Кубка Африки превратился в личную трагедию Эктора Купера. Он проиграл свой шестой большой финал в карьере.

От сезона к сезону он прибавлял в клубе и в 31 год впервые пробил 20 баллов гол+пас за сезон. Ну да, в чемпионате Египта. А в текущем сезоне набрал ещё больше – 25 в 35 матчах. Личный рекорд стоимости на Transfermarkt Абдалла установил в солидные 32 года: сейчас он оценивается в 1,5 млн евро.



Забавно, но этот сезон он доигрывал в другом клубе. Решил, что самое время попробовать свои силы в Европе? Нет.



На самом деле, в 32 года Эль-Саид надумал перейти из «Аль-Ахли» в «Замалек». Ну, это примерно как из «Бока Хуниорс» в «Ривер Плейт». Судя по редким сообщениям в интернете, «Замалек» давно делал предложения, но что именно побудило Абдаллу согласиться именно сейчас – неясно. Выглядит немного необычно для скромного парня, у которого в инстаграме больше фотографий с Салахом, чем с собственной семьёй.

В любом случае, болельщики и клуб восприняли всё, мягко говоря, болезненно. А через пару недель он и сам передумал, но было поздно.



История получилась достаточно драматичной, чтобы о ней написали короткую новость в BBC. Клуб не стал объяснять официальную причину своего решения, когда внезапно отдал одного из лучших игроков в аренду. Новый клуб был выбран просто: 1) далеко, 2) трансферное окно открыто в мае. Такой нашёлся в Финляндии.



Трудно сказать, ссылка ли это, но выглядит похоже: задумавший перейти к принципиальным соперникам 32-летний лидер, который 14 лет во взрослом футболе провёл на берегу Нила, оказывается в финской провинции – городе Куопио (100 тыс. жителей) в бесплатной аренде.

В чемпионате Финляндии Абдалла адаптировался на удивление быстро, даже несмотря на новую позицию: здесь его ставили центральным полузащитником, а не плеймейкером. Тем не менее он отдал две голевые передачи в пяти матчах (в том числе, в гостевой победе над лидером), прежде чем уехал в сборную. А потом ещё раз – и пропустил остаток чемпионата. КуПС без него не догнал ХИК и закончил сезон вторым. Аренда закончилась.

Летом Эль-Саид вернётся в «Аль-Ахли», но он больше не будет играть за каирский клуб. С первого июля он переходит в «Аль-Ахли». Другой, из Саудовской Аравии. Этот «Аль-Ахли» попроще, у него несколько внутренних титулов и один финал в Азиатской Лиге чемпионов. Но официально трансфер будет оформлен только в июле, а до тех пор Эль-Саид считается игроком КуПС. Это значит, что египтянин – первый в истории футболист, который представляет на чемпионате мира финскую лигу.



Кстати о чемпионате мира. У Эктора Купера Абдалла – один из ключевых элементов системы. Он достаточно дисциплинирован, при этом техничен и быстро работает с мячом. Подходящий игрок для разгона контратак в осторожном футболе Купера. Другое достоинство Эль-Саида – умение вытаскивать трудные матчи. В восьми матчах квалификации на ЧМ его голы принесли две победы. По ходу отборочного турнира он провёл на пару матчей стал капитаном сборной.