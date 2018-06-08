Купер создал в WhatsApp чат «Четвертьфинал ЧМ» с игроками Египта. Цель реальна

Одна из самых интересных тенденций чемпионатов мира заключается в том, что почти каждый раз появляется африканская сборная, которая становится открытием турнира. Отчасти это объясняется тем, что Африка по-прежнему недосягаема для нас и в широком смысле слова, и в футбольном: европейский футбол мы смотрим ежедневно, о южноамериканском знаем хотя бы стереотипно, а североамериканского и азиатского в нашей жизни становится все больше. И только Африка остается вне нашего поля зрения — именно поэтому любое яркое выступление сборной с этого континента становится сенсацией. Нигерия-1994, едва не высадившая в плей-офф Италию, Сенегал-2002, порешавший действующих на тот момент чемпионов мира, Гана-2010 и Алжир-2014 — все эти сборные оставили большой след на турнирах, где выстрелили. В этот раз такой шанс есть у сборной Египта. Есть сразу несколько оснований так считать и без упоминания имени Мохаммеда Салаха.

Во-первых, каждая из перечисленных африканских команд-открытий выделялась своими талантами. У них не очень круто с дисциплиной, их цели в сборной часто необъяснимы (помните знаменитое видео, где ганский защитник Джон Бой целует премиальные деньги, из-за которых команда едва не бойкотировала ЧМ-2014?) и только яркая и нестандартная игра и отсутствие инстинкта турнирного самосохранения позволяло им добиваться сенсаций. У Египта не так. Имея достаточное количество талантливых и индивидуально сильных футболистов, соперники сборной России своим главным преимуществом сделали психологию и менталитет. Им достался правильный тренер: аргентинец Эктор Купер всегда умел справляться с дерзостью и гонором, обращая эти человеческие качества на пользу своим командам.

Эктор Купер Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

На египетской психологии стоит остановиться подробнее. Для начала: у этой сборной изначально крепкий ментальный фундамент. В мире всего несколько стран, где футбольный матч может привести к натуральной революции или катастрофе национального масштаба, и Египет — одна из таких стран, поэтому игроки перманентно готовы к чудовищному внешнему давлению. На этот имеющийся психологический стержень нужно было набросить дисциплину и уверенность в себе, чем Купер и занялся.

Аргентинский тренер уверен, что именно дисциплина позволяет сборной играть успешно и в большинстве матчей реализовывать его игровой план: «Часто бывает довольно сложно убедить игрока в чем-то — у всех есть свои особенности. Но здесь сейчас преобладает умение слышать и скромность. Даже Салах. Ну да, он забивает больше всех, но это не освобождает его от работы наравне с остальными. У него нет особых привилегий. Возможно, вам и покажется это незначительной деталью, но для меня это очень важно».

Развив командную дисциплину, Купер принялся за работу над уверенностью. Например, на каждый сбор он приглашает больше футболистов, чем обычно положено, чем дает им два ясных сигнала: а) конкуренция за место в составе велика; б) если ты попал в окончательный список, то должен оправдать это доверие и выкладываться еще сильнее. Помимо этого, аргентинский тренер не боится отыгрывать тему «сейчас или никогда». В раздевалке перед матчем квалификации с Угандой он прямо сказал: «Некоторые из вас могут не сыграть в отборе к ЧМ-2022. Вы должны сконцентрироваться на этом моменте, чтобы добиться своей мечты, которая сейчас очень близка. Вы все заслуживаете сыграть на этом чемпионате мира». Салах забил уже на пятой минуте.

Египет доставит проблемы и без Салаха. Оборона команды – мощь Лидер травмирован, но Эктор Купер – на месте.

Наконец, у Купера есть умение четко и резко формулировать задачи. Весной тренер сборной Египта создал в WhatsApp чат, куда добавил весь свой штаб и всех игроков команды. Название для чата аргентинец выбрал доступное и внушающее: «Четвертьфинал чемпионата мира». Так была сформирована цель, а не мечта. Купер отказывается признавать что-либо невозможным, и это тоже отражается на менталитете сборной. «В магазине ко мне подошел человек и сказал: „Мы можем выиграть чемпионат мира!“. Конечно, нет закона, по которому мы не можем сделать это, поэтому мы попытаемся. Наша задача в любом случае будет нелегкой», — говорит тренер.

Удачно поработав над психологией своей команды, Купер добился и прогресса в игре. Как и в начале нулевых, когда он был так трагически крут, ключевое значение для него имеет оборонительная эффективность. Ментальная устойчивость сборной развила в игроках концентрацию, и это второе основание считать Египет возможным открытием ЧМ. «На чемпионате мира любая крошечная ошибка может стоить нам игры, поэтому мы стремимся свести количество ошибок к абсолютному минимуму», — декларирует тренер. Именно поэтому Купер разочарованно пожимает плечами после второго гола сборной Бельгии: для него важен не сам факт пропущенного мяча (все же это пока товарищеские матчи), а то, что момент случился после глупейшего привоза вице-капитана Ахмеда Фатхи. Редкий для египтян момент расконцентрации — и сразу пропущенный мяч. Чтобы добиться вотсаповской цели, такие ошибки нужно исключать.

Третье основание считать Египет возможным открытием чемпионата мира — сам календарь. Ни один из соперников не выглядит непобедимым для этой команды — Купер специально планировал календарь товарищеских матчей так, чтобы отработать любой сценарий матчей в группе. Результаты для него были второстепенны, и это понятно хотя бы из его пресс-конференции после игры с Бельгией. Египтяне не забили ни разу, но Купер остался доволен действиями нападающих: ему было важно увидеть, что они способны обеспечить прессинг против сильнейшего соперника. И они справились.



Если же Египет выйдет из группы, то в плей-офф может сыграть с Португалией. А этой весной египтяне уже вели у Португалии в товарищеском матче до третьей компенсированной ко второму тайму минуте.



Многое за то, чтобы Египет выстрелил. Здоровое плечо Салаха станет большим бонусом, но не решающим фактором.