Звёзды одного хита. Песня, которая объединила футбольную Бразилию

В рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» мы рассказали о трампетах нигерийцев, о том, как аргентинские ультрас поменяли пиротехнику на шарики, о датских ролиганах и их отличии от хулиганов и о том, почему мексиканцы приходят на матчи в масках. Ссылки на все материалы – в конце статьи, а пока перейдём к последнему, к песне.

Она оставлена напоследок не случайно. Тема пения актуальна для России, ведь у нас на стадионах часто встречается та же проблема, которую бразильцы научились решать совсем недавно: болельщики не поют.

Неожиданно узнать это о бразильцах. Чили и Аргентина – распевают без устали. Уругвай и Колумбия – не замолкают! А бразильцы только создают шум без общей организованной поддержки. В итоге на матчах Бразилии с той же Мексикой в 2014 году болельщики мексиканцев без проблем перекричали и перепели оппонентов.

Фото: Clive Mason/Getty Images

К этому давно всё шло, и в первую очередь по вине местных криминальных авторитетов, контролировавших весь футбол в стране. Именно из-за них Бразилия в какой-то момент играла за границей больше игр, чем дома. В тот период для «селесао» было нормально сыграть, например, со сборной России в Англии на «Стэмфорд Бридж». Деньги решали всё. Вдобавок огромное количество билетов распределялись среди друзей и партнёров Федерации футбола Бразилии – а они приходили на стадион не петь, а тусоваться.

Единственным спасением и гордостью всегда был гимн страны, а точнее, его исполнение трибунами, футболистами и тренерским штабом перед матчами. По степени искренности и громкости бразильцы как минимум не уступают в исполнении гимна Италии и Англии. Образцовый пример:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале FIFATV.

«Когда я общался с футболистами Испании, они признавались: после такого исполнения гимна у них не было шансов победить», – с удовольствием вспоминал Давид Луис. Но гимн нельзя петь весь матч, поэтому на общий уровень поддержки он не мог повлиять.

В какой-то момент ситуация с поддержкой команды бразильцами стала настолько тревожной, что на одном из ведущих каналов страны запустили специальные ролики с информированием зрителей о репертуаре песен для поддержки. При этом в федерации футбола принципиально отказывались привлекать к поддержке представителей клубных фан-группировок. Большинство фанатских движений радикальны и агрессивны, договариваться с ними сложно. И сами они не всегда готовы объединяться в группу поддержки.

После 2014 года всё было ужасно – сказывалось незабываемое поражение от Германии. Но тогда же окончательно выделился единственный чант (песня болельщиков), который объединяет всех на стадионах. Он невероятно прост и состоит из двух строчек: «Я – бразилец и очень горжусь этим и очень люблю это». Такая простота и уникальность всегда делали его максимально популярным. Но сейчас «Eu sou brasileiro» – практически единственное, что поют на матчах Бразилии.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Lucas Moura.

Во многом и потому, что этот же чант все болельщики используют на играх своих клубов – просто меняют «бразилец» на прозвище любимой команды. Говорят, в основе «Eu sou brasileiro» лежит куда более и лиричная мелодия песни Bonnie Tyler – It's A Heartache. Бразильская вариация появилась в конце 90-х годов для рекламы местного пива. И перед каждым крупным турниром трек набирал новую популярность.



На матчах сборной России все бодро поют гимн, но, кроме него, и спеть практически нечего. Или есть? Многие болельщики иногда в напряжённые моменты затягивают «Катюшу». Оптимистичная и боевая песня, у которой есть собственная история – она подходит для важных матчей как нельзя лучше.



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