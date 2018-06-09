Хулиганы? Всё совсем наоборот

«Чемпионат» в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» начинает серию материалов, посвящённых самым интересным традициям болельщиков из разных стран. И в качестве первой серии мы выбрали датчан и одну их традицию, которая очень актуальна для болельщиков в России.

Что это за слово – «ролиганы»? Чем они занимаются, и какое отношения имеют к хулиганам?

В Дании нет культа умеренности. Причина только одна: просто в Дании вообще не из чего не делают культ. Страна, которая в последние годы не опускается ниже пятого места в рейтингах лучших мест для жизни (любых рейтингах – от дочерних компаний при ООН до журнала Businessinsider), в которой может спокойно существовать и не разориться сеть супермаркетов под неброским названием Normal – такая страна отличается здравомыслящим подходом ко всему на свете. В том числе, к футболу. Конечно, именно здесь и только здесь могло возникнуть движение ролиганов.

Вы помните фанатские движения середины 80-х? Фанатские фирмы были на пике могущества. Насилия было столько, что оно переливалось со стадионов на улицы. В Англии сектора иногда напоминали тюремные дворы – ограждённые от соседских зон стенами и проволочными заграждениями. Драки с полицией, захваченные кафе, выбитые стёкла и перевёрнутые машины – без этого трудно было представить себе футбольную субкультуру той эпохи. Вот тогда датчане и придумали ролиганов. Как ответ английским хулиганам.

Обычный матч в Англии, решётка и хулиганы. Фото: Leonard Burt/Central Press/Getty Images

Что делают ролиганы? Ничего особенного: смотрят футбол, болеют за своих и за честную игру. Не издеваются над проигравшими. Не дерутся. Не оставляют после себя свалку. Они пьют пиво, но убирают за собой. Переживают за команду, но обходятся без ругательств, когда она пропускает. А по пути на стадион скорее переведут старушку через дорогу, чем столкнут с тротуара. Звучит смешно, но 30 лет назад в этом был своеобразный вызов сложившимся порядкам среди фанатов, которые неизменно были бунтарями и врагами общества.

Ролиганская семья Фото: Maja Hitij/Getty Images

Они обрели признание. В 1984 году ЮНЕСКО вручила ролиганам специальную награду за вклад в развитие духа игры. Любое другое движение после этого изменилось бы до неузнаваемости, но для ролиганов не изменилось ничего. Кстати, слово образовано от rolig – спокойный по-датски. Официальная организация всегда насчитывала сравнительно немного участников – от нескольких сотен до нескольких тысяч. Ну, а зачем больше? Слишком носиться с хорошими манерами – это было бы не по-датски. Тем более, что по внешнему виду и поведению ролиганов трудно отличить от обычных датских болельщиков. И те, и другие любят атрибутику своей страны (особенно шляпы), ходят с флажками и много улыбаются. И часто болеют всей семьёй. Даже в собственной прессе ролиганами называют любых датских болельщиков – а не только участников движения.

Шляпы — это важно! Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Неудивительно, что экспертом по международным футбольным культурам для английского Eurosport стал датчанин Томас Гравгор. Кто ещё сможет так точно определить, какие болельщики опасны, а какие – нет? Кстати, самыми опасными он назвал англичан.

Другой факт о ролиганах куда более неожиданнее. Их движение стало хитом в Японии. Японцами на столько по душе пришлись принципы ролиганов, что многие здесь болеют за Данию. Как на фото.

Ничего особенного, просто японские болельщики болеют за Данию. Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Что ж, у нас в России нет своего клуба ролиганов, хотя есть случаи, когда болельщики вызывают гордость. Например, вы же не забыли, как поклонников «МЮ», приехавших из Англии в Ростове болельщики хозяев встречали пледами и чаем? Это не ролиганы, но, пожалуй, ещё круче. А заодно – ответ на мифы об агрессии наших болельщиков, которые иногда встречаются в иностранной прессе.

Если бы все болельщики были похожи на датских ролиганов, тёплая атмосфера на стадионах спровоцировала бы таяние арктических льдов. Поэтому, пусть их ждёт самая гостеприимная встреча.

А как в России принято встречать гостей? О традициях и современных правилах русского гостеприимства вы можете узнать здесь.