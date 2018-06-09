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Болельщики из Дании идеальны

«Чемпионат»
Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
Хулиганы? Всё совсем наоборот
«Чемпионат» начинает цикл материалов о необычных футбольных традициях разных стран мира.
Футбол

«Чемпионат» в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» начинает серию материалов, посвящённых самым интересным традициям болельщиков из разных стран. И в качестве первой серии мы выбрали датчан и одну их традицию, которая очень актуальна для болельщиков в России.

Что это за слово – «ролиганы»? Чем они занимаются, и какое отношения имеют к хулиганам?

В Дании нет культа умеренности. Причина только одна: просто в Дании вообще не из чего не делают культ. Страна, которая в последние годы не опускается ниже пятого места в рейтингах лучших мест для жизни (любых рейтингах – от дочерних компаний при ООН до журнала Businessinsider), в которой может спокойно существовать и не разориться сеть супермаркетов под неброским названием Normal – такая страна отличается здравомыслящим подходом ко всему на свете. В том числе, к футболу. Конечно, именно здесь и только здесь могло возникнуть движение ролиганов.

Вы помните фанатские движения середины 80-х? Фанатские фирмы были на пике могущества. Насилия было столько, что оно переливалось со стадионов на улицы. В Англии сектора иногда напоминали тюремные дворы – ограждённые от соседских зон стенами и проволочными заграждениями. Драки с полицией, захваченные кафе, выбитые стёкла и перевёрнутые машины – без этого трудно было представить себе футбольную субкультуру той эпохи. Вот тогда датчане и придумали ролиганов. Как ответ английским хулиганам.

Обычный матч в Англии, решётка и хулиганы.
Обычный матч в Англии, решётка и хулиганы.
Фото: Leonard Burt/Central Press/Getty Images

Что делают ролиганы? Ничего особенного: смотрят футбол, болеют за своих и за честную игру. Не издеваются над проигравшими. Не дерутся. Не оставляют после себя свалку. Они пьют пиво, но убирают за собой. Переживают за команду, но обходятся без ругательств, когда она пропускает. А по пути на стадион скорее переведут старушку через дорогу, чем столкнут с тротуара. Звучит смешно, но 30 лет назад в этом был своеобразный вызов сложившимся порядкам среди фанатов, которые неизменно были бунтарями и врагами общества.

Ролиганская семья
Ролиганская семья
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Они обрели признание. В 1984 году ЮНЕСКО вручила ролиганам специальную награду за вклад в развитие духа игры. Любое другое движение после этого изменилось бы до неузнаваемости, но для ролиганов не изменилось ничего. Кстати, слово образовано от rolig – спокойный по-датски. Официальная организация всегда насчитывала сравнительно немного участников – от нескольких сотен до нескольких тысяч. Ну, а зачем больше? Слишком носиться с хорошими манерами – это было бы не по-датски. Тем более, что по внешнему виду и поведению ролиганов трудно отличить от обычных датских болельщиков. И те, и другие любят атрибутику своей страны (особенно шляпы), ходят с флажками и много улыбаются. И часто болеют всей семьёй. Даже в собственной прессе ролиганами называют любых датских болельщиков – а не только участников движения.

Шляпы — это важно!
Шляпы — это важно!
Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Неудивительно, что экспертом по международным футбольным культурам для английского Eurosport стал датчанин Томас Гравгор. Кто ещё сможет так точно определить, какие болельщики опасны, а какие – нет? Кстати, самыми опасными он назвал англичан.

Другой факт о ролиганах куда более неожиданнее. Их движение стало хитом в Японии. Японцами на столько по душе пришлись принципы ролиганов, что многие здесь болеют за Данию. Как на фото.

Ничего особенного, просто японские болельщики болеют за Данию.
Ничего особенного, просто японские болельщики болеют за Данию.
Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Что ж, у нас в России нет своего клуба ролиганов, хотя есть случаи, когда болельщики вызывают гордость. Например, вы же не забыли, как поклонников «МЮ», приехавших из Англии в Ростове болельщики хозяев встречали пледами и чаем? Это не ролиганы, но, пожалуй, ещё круче. А заодно – ответ на мифы об агрессии наших болельщиков, которые иногда встречаются в иностранной прессе.

Если бы все болельщики были похожи на датских ролиганов, тёплая атмосфера на стадионах спровоцировала бы таяние арктических льдов. Поэтому, пусть их ждёт самая гостеприимная встреча.

А как в России принято встречать гостей? О традициях и современных правилах русского гостеприимства вы можете узнать здесь.

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