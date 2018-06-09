Самые музыкальные футбольные болельщики готовы дуть по всему миру

Сегодня в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» мы расскажем об очень шумных ребятах из Нигерии.

Несмотря на то, что речь пойдёт о болельщиках с духовыми инструментами, вам не стоит пугаться и судорожно закрывать браузер. Мы расскажем отнюдь не о вувузелах, которые заставляли огромное количество любителей футбола у экранов смотреть матчи в 2010 году без звука, а о трампетах. Проще говоря, о трубах, которые активно используются нигерийскими болельщиками. Готовимся: нам придётся познакомиться с трампетами поближе. Впрочем, это приятное знакомство.

Фото: Julian Finney/Getty Images

В Нигерии трампет — один из самых популярных музыкальных инструментов. Из труб нигерийцев чаще всего звучат национальные мелодии. Так футбол приобретает не только музыкальный, но и этнический колорит. Напрашивается сравнение с «ложками победы», которыми смогут пошуметь наши болельщики, он есть одно различие. Ложки – это что-то новое, назвать их традицией язык не повернётся, а нигерийских болельщиков без трампетов трудно представить, это уже привычка.

Услышав какой-либо из мотивов однажды, вы легко сможете узнать его в следующий раз. При поддержке барабанов трубы звучат особенно стройно и синхронно, окружающим трудно удержаться от танца.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале GbeduMagazineTV.

Трампет – духовой музыкальный инструмент. Однако, в отличие от памятных многим вувузел, он позволяет извлекать полноценные мелодии, под которые вполне можно танцевать. Этим и занимаются талантливые и жизнерадостные нигерийцы перед матчами, заполняя улицы полным позитива шумом. Выглядит и звучит это очень эффектно. Согласитесь, играющий на трампете русский нигериец Брайан Идову очень эффектно смотрелся бы в Перми.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале DZfootCom.

Традиции поддерживать свою команду, которая носит прозвище «Супер-орлы», таким способом в Нигерии уже очень много лет. С помощью труб болельщики не только развлекаются перед матчами, но и создают звуковое сопровождение непосредственно во время игр, устраивая настоящий карнавал на трибуне. Без привычного звукового сопровождения матчи потеряют часть узнаваемого колорита.

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Впрочем, не только нигерийцы любят трампеты. В 2010 году торжественные мероприятия прошли с участием музыканта из ЮАР Хью Масакелы. Однако и тут нигериец оказался неподалёку с трампетом: компанию южноафриканцу на сцене составил нигерийский певец Феми Кути. Интересно, а Ахмед Муса, бывший самым молодым капитаном Нигерии, умеет играть на трубе?

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Футболисты из Нигерии уже давно привыкли, что болельщики поддерживают команду не только привычными миру футбола кричалками, но музыкой. Кричалки, кстати, не слишком популярны у «Супер-орлов», зато визуальное сопровождение впечатляет. Поэтому отличить нигерийцев на любом турнире с участием их команды не составляет никакого труда: видите зелёно-белые наряды, сопровождаемые трубными мелодиями, — можете смело знакомиться. Это дружелюбные «Супер-орлы», превращающие всё вокруг в большой фестиваль.

Фото: Ian Walton/Getty Images

А как принято встречать гостей в России? О традициях и современных правилах русского гостеприимства вы можете узнать здесь.