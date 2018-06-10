«Мы все больны». Любить футбол, как аргентинцы

В этой серии «Чемпионат» в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» расскажет о болельщиках Аргентины. У них репутация довольно брутальных парней, но одна привычка вас удивит.

«Мы все больны футболом и за футбол умрем!» — так говорят сами аргентинцы. И, глядя на происходящее в Аргентине во время матчей становится понятно — они не врут. Когда играет их команда, жизнь вокруг будто останавливается: те, кто смог купить билет, отправляются на стадион, а остальные собираются либо в барах, либо устраиваются дома у телевизора. Только представьте: из-за массового просмотра одного из матчей Аргентины в 2014 году электрическая сеть не выдержала перегрузки, и некоторые аргентинцы на несколько часов остались без света. А во время матча в Буэнос-Айресе творилось что-то невероятное – на улицы города не вышли, пожалуй, только младенцы.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Нетрудно догадаться, что аргентинцы не увлекаются футболом — они им живут. Наверное, именно поэтому никто в мире не болеет лучше них. На аргентинском «Суперкласико», противостоянии «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», двух самых известных команд, которые давно враждуют между собой, на стадионе происходит потрясающее шоу. Шары в цветах команд, надувные палки, ленты, бумага, взлетающая в воздух, и пиротехника – все это создает такую атмосферу, какой нет ни на одном матче мира. Любители футбола со всего мира приезжают в Буэнос-Айрес, чтобы увидеть это своими глазами.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале FootballMania.

Когда Аргентина играет дома, зрелище получается особенно впечатляющим. Правда, обходится без пиротехники: она и не нужна, потому что атмосфера на стадионе и так всегда огненная. Болельщики не замолкают все 90 минут — они поют песни, скандируют различные кричалки, которых в их арсенале предостаточно, даже играют на трубах и стучат в барабаны. Ну так, для поддержания ритма.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Romii Xeneiize.

Поют аргентинцы не только на стадионе, но и за его пределами. Во время крупных турниров они собираются на улицах, в барах и даже торговых центрах – и не молчат. А поют.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ThreeManDefence.

Но всё это только фон для необычного перформанса. Главный способ поддерживать команду немного контрастирует с брутальным имиджем аргентинских болельщиков, но так только интереснее. А способ этот — шарики. Надувные палки из целлулоида в цветах команды, которыми машут на секторе.

Эта традиция, как и многие другие в Аргентине, пришла в главную команду страны из клубного футбола. Изначально шарики были синими и жёлтыми, в цветах «Боки Хуниорс». Посмотрите на эту жёлто-синюю стену. Да, это покрасочнее, чем пирошоу, не говоря уже о том, что не мешает дышать.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Сейчас так делают все. Например, на матче с Перу ультрас барра бравас устроили масштабный перформанс: шариками размахивал весь сектор, а вдоль трибуны были натянуты ленты – тоже бело-голубые. Выглядело мощно.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Jorge Rubi.

Всё это дополняется ярким внешним видом. Обязательные атрибуты – разрисованное лицо в цвета флага и футболка в цветах команды. Но особенными их делает волна шариков. Кстати, интересно, почему только аргентинцы относятся к шарикам так серьёзно? Болельщиков с шариками можно найти в любой стране, но только в одной они представляют собой стену цвета. Красиво, фотогенично и, что важно, недорого. Такая традиция могла бы прижиться и в России.



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