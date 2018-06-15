Как оценивать Дениса Черышева? Тотальный разбор матча с Саудовской Аравией

Черчесов вертикализировал игру сборной России

Две причины совпали. Первая: Саудовская Аравия – физически очень слабая команда и в росте, и в силовых качествах, и в быстроте реакции. Вторая: у сборной России серьёзные проблемы с началом атаки. Центральные полузащитники слабо помогали Кутепову и Игнашевичу, нечасто опускаясь к ним на помощь, Дзагоев за первые 22 минуты опустился к центральному кругу лишь однажды. Логичных вариантов не оставалось – либо пилить лонг-болл сразу, либо доводить мяч до Жиркова и Фернандеса, чтобы длинную заряжали они.

При таком стиле ключевое значение приобрела игра на подборах после длинных передач. Смолов слабо выигрывал воздух, но вокруг нападающего удавалось собирать бесхозные мячи в зоне Аль-Бурайка, правого защитника Саудовской Аравии. Самым активным на таких подборах был Александр Головин, искавший мяч в левом полуфланге – потом он доводил мяч до штрафной, а если тащил сам, то отдавал поперёк штрафной. Ещё один вариант использования Головина – забегания под вертикальные забросы Жиркова в левый фланг: против Турции Черчесов уже тестировал их связку.

Эффективность вертикального билд-апа России видна на статистике. Один из двух голов, забитых с игры, был организован после вертикальной передачи Марио Фернандеса. Плюс ещё лонг-болл на Игнашевича, после которого Денис Черышев оформил дубль. Всего у сборной России 60 Impect при 298 Packing – понятно, что для оценки нужна большая выборка, но это цифры очень вертикальной команды. Крен на вертикальные передачи фланговых игроков тоже сохраняется: в тройке лучших по Impect по итогам матча – Жирков и Самедов, опускавшийся ниже и создававший комфортные условия для Марио Фернандеса.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Правильный прессинг России. Аравийцы не были готовы

Хуан Антонио Пицци после матча сказал, что сборная России его ничем не удивила, однако к командному прессингу – редкой давно отработанной детали при Станиславе Черчесове – аравийцы вообще не подготовились. Команда, дорожившая мячом даже против Италии и Германии, терялась под давлением. Первый безадресный вынос Омар Хавсави сделал уже на 44-й секунде под давлением Самедова, ко 2-й минуте у Саудовской Аравии набралось уже 4 выноса. Самая показательная цифра здесь – 28 лонг-боллов Абдуллаха Аль-Майюфа, вратаря аравийцев, всего 8 точных и 41% точности передач. InStat записывает вратарю 92% точных пасов, но это совсем космические по такому матчу цифры.

Аль-Майюфа провоцировали на длинные передачи, разбирая центральных защитников и Абдуллу Отайфа, глубинного плеймейкера команды. Показательны моменты статичных розыгрышей, попадавшие в трансляцию. Аль-Майюф готовил короткий пас, видел прессингующих перед своей штрафной и жестами поднимал своих выше. Лишь однажды вратарь аравийцев обманул прессинг России, отдав короткий пас на Омара Хавсави. В других случаях он вынужден был выносить, что провоцировало регулярные потери. Наша сборная была намного сильнее и вверху (дикие 65% выигранных верховых единоборств), и на подборах.

Доходя до центральной линии, команда Пицци встречала прессинг по системе 4-4-2 в линию, где крайние полузащитники – Самедов, Головин, позже Черышев и Зобнин – смещались ближе к центру, часто в полуфланговые зоны, а находящийся в их зоне центральный хавбек страховал их, если их отрезали передачами и оставляли Жиркова или Фернандеса один на один с соперниками. Из-под агрессивного флангового прессинга с продвижением мяча вперёд Саудовская Аравия выходила редко, подлавливая Газинского и Зобнина на смещениях к флангу.

И это всё о ней. Полный список статей о феерической победе сборной России Читаем – и радуемся.

Часть плана сборной России – выжимать аравийцев, если они контролировали мяч в центре, и большим составом атаковать игроков спиной или вполоборота к воротам Акинфеева. Против соперников выше уровнем так прессинговать рискованно, один пас или обыгрыш один на один распахнёт центральную зону. Сохранить стиль давления против Эль-Ненни или Весино будет наивно, однако против Саудовской Аравии большую часть матча такое давление работало.

Прессинг сборной России был качественным, однако голы вытекли не из прессинга, а из микроэпизодов. Второй темп после стандарта, розыгрыш аута с доводкой мяча до угла штрафной через треугольник, подбор после штрафного, прямой удар со штрафного – здесь нет сильного прессинга. И даже второй гол, единственный забитый полноценно с игры, состоялся благодаря вертикальной передаче, а не отлаженному прессингу.

Топ-матч Головина

Всегда найду, за что покритиковать Александра Головина, и это уже показатель качества игрока – мы осознаём сильную «рыбу» его качеств и копаемся в деталях. По итогам матча с Саудовской Аравией тоже есть несколько придирок. В концовках таймов Головин излишне заводился, за что получил жёлтую карточку – она может дорого стоить на дистанции чемпионата мира. Однажды передержал мяч в быстрой атаке, после чего как раз сфолил на жёлтую. В первом тайме дважды не вложил пас в ногу, когда разгонял контратаку.

Позитива, впрочем, гораздо больше.

1. Головин напрямую повлиял на результат матча мягкими навесами на дальнюю штангу с угла штрафной. Вы уже в курсе, что такие навесы – самые правильные и эффективные. Это не случайно, после двух голевых передач Головин выпилил ещё один такой кросс, только с точки чуть подальше от угла штрафной. Важно, что Александр вырезал свои навесы с обоих полуфлангов, крутил мяч разными траекториями – получалось качественно и слева, и справа.

2. Перед третьим голом важнее даже не кросс Головина, а его выбор позиции.

Во-первых, передаём привет Хуану Антонио Пицци – тренер перестроился на 4-4-2 и сделал более оборонительными роли форвардов, не умеющих защищаться. Аль-Сахлави переключился с Головина на Газинского, и игроку ЦСКА хватило двух приставных шагов, чтобы открыться под Зобнина и подготовить навес из свободной зоны.

Во-вторых, можно и нужно критиковать Головина за медлительность в принятии решений, незаметную на фоне аравийцев, но в оценке игрока важно и понимание пространства. Оно у Головина на очень высоком уровне, что показывает и нацеленность на силовой дриблинг (перед рывком надо понять, есть ли пространство, куда можно рвануть), и приёмная статистика, сильная для центрального хавбека. В сборной она даже гипертрофируется. Черчесов рассчитывает на понимание игры Головина на подборах после длинных передач – против Саудовской Аравии Александр трижды так подстраивался под Смолова.

Головину нужно в «Ювентус». И футбол здесь ни при чём Статья о том, что Аршавин был прав. Наши ожидания – всё ещё проблема.

3. Черчесов дал Головину ещё как минимум два тактических задания по заполнению пространства. Как и против Турции, Головин должен был подстраиваться под Жиркова – забегать под его вертикальные передачи и открываться в полуфланге, если Жирков принимает диагональ или пас от центрального защитника. Свои открывания Головин делал правильно.

Второе задание – резко отрываться от Отайфа при быстрых атаках или при вертикальной доставке мяча. У опорника сборной Саудовской Аравии слабая стартовая скорость и плохая концентрация при оборонительных действиях. Когда Россия готовила второй мяч, сыграли обе проблемы. Отайф не среагировал на рывок Головина за своей спиной (после гола это неоднократно повторялось), а потом переключился на Смолова… по которому уже играл Омар Хавсави.

Переоценивать Головина на фоне Саудовской Аравии точно не стоит. Но Александр выдал очень качественный матч и стал лучшим игроком сборной России по Packing-цифрам. Картина, привычная ещё по Кубку конфедераций.

Дзюба – лучший выбор в нападение для сборной России

Пересмотрев матч, не могу сказать, что Фёдор Смолов сыграл совсем ужасно. Он активно шёл в верховые единоборства – выиграл всего 1 из 7, но навязывал их, что было важно для модели билд-апа сборной России – и несколько раз неплохо работал в подыгрыше. Лучшее действие Смолов совершил как раз перед штрафной, а не внутри неё, разрезав полуфланг аравийцев пасом под забегание Марио Фернандеса.

С другой стороны, Смолов удручающе сыграл как нападающий (ни одного удара за матч), а весь второй тайм перетягивал одеяло на себя, замедлял быстрые атаки и мешал Головину. Они несколько раз ссорились по ходу матча, и Смолов не пасовал «армейцу», даже когда он качественно открывался. Вот один из примеров: вместо паса в пространство между линиями следует обрез передачей назад. Был и более эпичный момент – когда Смолов бросился наперерез Головину, тащившему мяч вперёд.

Если Смолов снова уверен, что сыграл хорошо, то пусть пересмотрит на видео 25 минут Артёма Дзюбы. Опять же, я против того, чтобы оценивать нападающих только по голам – важнее разнородность работы Дзюбы. Он тоже силён в подыгрыше, но намного лучше борется, цепляется за мячи, и при нынешнем стиле сборной России, наложенном на проблемы с билд-апом, это должно сказаться. Самый сильный момент матча с участием Дзюбы – даже не гол, не его празднование, а скидка на Далера Кузяева. Форвард зацепился за простой вынос близко к флангу, укрыл мяч корпусом от Омара Хавсави, дождался подключения Кузяева и скинул ему мяч в ногу на ход. Дальше уже Кузяев испортил момент, но Дзюба сделал всё мастерски. Про голевую скидку на Дениса Черышева тоже не забывайте.

Если Черчесов поставит Смолова и на следующий матч сборной России, это можно считать слепой верой. Дзюба в явно лучшей форме, мотивирован не только отъездом в Европу, он лучше цепляется за мяч, больше помогает атаке. И это не история конкретного турнира – неоднократно писал, что Дзюбу недооценивают и/или неправильно оценивают из-за лишнего шума вокруг него. «План Б» должен стать основным, тем более с учётом стиля следующих соперников. Научить команду разыгрывать билд-ап через короткий пас за несколько дней невозможно, а для лонг-боллов против Хегази, Габра, Хименеса и Година нужен мощный нападающий.

Что важно для оценки Черышева. Спойлер: не голы

1. Черышев не очень любит черновую работу – у него серые цифры отборов по сезону (2 в среднем за матч с успешностью 40%), есть позиционные ошибки без мяча, связанные именно с неверным чтением игры, а не с ленью. Против Саудовской Аравии, особенно в первом тайме, Денис раскрылся как чернорабочий по-новому: 4 попытки отбора, 2 удачных, 6 овладеваний – подборов и перехватов. Есть мысль, подтверждаемая инсайдерами, что Черышев выиграл конкуренцию у Александра Ташаева за место в заявке сборной России как раз из-за тактического прогресса, быстро адаптировался к задачам без мяча.

Обороняясь, Черышев обычно встречал аравийцев в полуфланге – если передача шла в край, принимающего Аль-Бурайка сразу прессинговал Жирков. Так Черчесов дополнительно насытил центральную зону, сбив атаки Саудовской Аравии на фланги ещё сильнее. Жирков лишь однажды дал Аль-Бурайку подать в штрафную (сразу вышло опасно), а Черышев был удивительно хорош в ситуациях 1vs1. Его перехваты или возвращали мяч России на чужой половине поля, или резко ускоряли контратаку сборной.

2. Черышев снова сыграл слишком прямолинейно, даже в контратаках. Включая скорость электрички, Денис спокойно отрывался от Аль-Бурайка, но плохо понимал, что делать с мячом дальше. Из вариантов, предложенных в конце первого тайма, когда Черышев чаще получал мяч: навес в ногу защитнику, попытка дриблинга в лицевую линию, нечто необъяснимое перед входом в штрафную (удар в рекламный щит?). Плюс был ещё удар в ногу защитнику, стоявшему в полуметре от Черышева на углу штрафной.

Черышев – игрок чисто под контратакующий футбол, но, даже включая скорость против Саудовской Аравии, Денис повесил вопрос: настолько ли он полезен, когда перед ним свободное пространство на фланге? Очевидно, что теперь Черышев стал намного ближе к стартовому составу, но его игру в атаке надо оценивать без привязки к голам. И если так, то даже в контратакующем футболе Черышев был малоэффективен.

3. Черышева выручила незаурядная техника в завершении атаки. Мало кто в этой сборной России подсечкой убрал бы мяч мимо защитника аравийцев так, как Денис, и четвёртый гол – конфета. Технично разобравшись с Хавсави, Черышев оставил за кадром плохой пас Зобнина. На дистанции Черышев всегда забивает меньше, чем создаёт, но вчера в завершении он был в порядке.

4. Черышев – о комбинации с Артёмом Дзюбой: «Мы такое отрабатываем на тренировках. Я знал, что Дзюба выиграет мяч. Он выиграл, я проконтролировал и ударил». Ещё одно доказательство вертикального стиля сборной России, важности для него Дзюбы и работы над стандартами, простейшими комбинациями – без чёткого рисунка игры это ключевой инструмент.