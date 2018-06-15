Статья о том, что Аршавин был прав. Наши ожидания – всё ещё проблема.

Головину нужно в «Ювентус». И футбол здесь ни при чём

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Многие мои коллеги предполагали, что в этой сборной России, которой с таким трудом даются моменты и вообще любой креатив, Головин должен быть дирижёром. Но признаемся честно: предполагали без особой настойчивости. Всё-таки базовым чувством при просмотре товарищеских игр было опасение. Плавно переходящее в панику.

И вот сыгран первый матч. Первое потрясение спало. И сейчас самое время проанализировать – нет, не игру Головина, и даже не игру сборной, а собственные эмоции. Не были ли они слишком, хм, неуправляемыми? Не типично ли это в целом для нас всех – и журналистов, и болельщиков? Не тянется ли эта привычка годами? Вспомните безумную волну, которая смела Аршавина после дурацкой фразы «ваши ожидания – ваши проблемы», сказанной не всем болельщикам в целом, а в контексте конкретного разговора с конкретным человеком. Не была ли эта волна следствием неконтролируемых ожиданий (кстати, завышенных)?

Не сон ли это?! Россия громит Саудовскую Аравию – 5:0! Признайтесь, вы и представить себе такого счёта не могли.

Другой вопрос. А владеют ли в достаточной степени своими эмоциями наши футболисты? Иностранные звёзды в интервью часто выглядят скучными, даже после самых эмоциональных моментов: они говорят только то, что нужно. Улыбаются, когда нужно, извиняются, когда нужно. Не подставляются, как Аршавин или совсем недавно, например, Гранат.

Для футболиста, чтобы реализоваться в профессии, недостаточно только таланта и навыков игры в футбол. Так же как для болельщика – речь не только о мощи голосовых связок. Кричать умеют все, но ведь на матчах сборной России почему-то довольно тихо. Нам есть чему поучиться не только у «Ливерпуля», но и у Ирландии, Нигерии, Чили, Италии, Аргентины… почти всех.

Болельщики и футболисты в России во многом похожи. Им отчаянно не хватает ощущения собственной нужности. Футболисты считают, что мы – их враги. Болельщики уверены, что футболистам вообще ничего не нужно. И, пожалуй, опасения тех и других имеют основания.

«Ощущение, что мы — ваши враги». Дзюба выступил с мощнейшим манифестом Артём объяснил болельщикам и журналистам, в чём они не правы.

На фоне этой взаимной обиды возможны яркие вспышки. Такие, как сегодня. Сегодня многие собирались болеть за сборную не «из-за», а «несмотря на». И получили больше, чем надеялись. Это потрясающий эпизод. Но даже такой эпизод, как полуфинал чемпионата Европы 10 лет назад, не развернул ситуацию. Глупо строить расчёт на то, что другой эпизод всё изменит. Что же делать?

Что делать

Погружаться в среду, в которой нет этих проблем. В ту, где умеют извиняться после поражений и говорить тёплые слова болельщикам. Где умеют болеть: петь целый тайм всем сектором, петь, когда проиграл. Не использовать коммуникативный приём «Эй ты, сюда иди» в качестве прелюдии к общению. Где не разнесут стадион на радостях от победы в чемпионате. Не пройдут мимо журналистов, мотивируя это тем, что надо пожевать. Не хочется называть всё это «контролируемыми эмоциями» — слишком сухо звучит. Но по-другому никак. Есть места, где хорошо играют в футбол, где живые эмоции, но при этом их можно назвать контролируемыми.

Если бы можно было вытащить миллион болельщиков и погрузить в эту среду, это было бы лучшим решением. Но это технически невозможно. Ничего страшного, мы всё равно идём к этому, учимся, просто долго и медленно.

Разумеется, важно учитывать и спортивный контекст. Принимать любое предложение из Европы только потому, что оно из Европы, – ненормально. Например, когда Смолов уходил/не уходил в «Вест Хэм», было мнение, что лучше, наверное, не стоит. Слишком странный клуб. В том числе по работе с болельщиками: там что-то вроде взаимной ненависти из-за владельцев.

Смолов не хочет в «Вест Хэм»? И правильно делает Тот случай, когда лучше дома сидеть.

А вот Головину, которым интересуется «Ювентус» (это признаёт генеральный директор «Юве» Беппе Маротта), стоит. Потому что в «Ювентусе» отлажена не только игра, но и всё остальное. Есть свой стадион – и он заполняется. Есть победные традиции и легенды, которые научат, как вести себя с болельщиками. Есть болельщики, которые привыкли и к большим победам, и к тяжёлым поражениям. Они не объявляют бойкот команде и не крушат стадион – какие бы эмоции ни испытывали. Другими словами, есть огромные перспективы для роста помимо собственно игры в футбол. Для роста профессионализма. Ну а с перспективами спортивного роста всё очевидно.

Бояться неудачи в клубе уровня «Ювентуса» бессмысленно. Кто не заиграет в «Ювентусе», по-прежнему будет нужен ЦСКА, «Краснодару», «Локомотиву» и так далее. Но ещё и «Вердеру», «Валенсии», «Шальке» и «Лацио».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Головину нужно в «Ювентус», потому что сегодня мы увидели, насколько он талантлив. Слушайте, дело не только в двух голевых передачах, одной предголевой и прекрасном голе со штрафного. Но и в том, что Головин пробежал больше всех на поле. Вот это – редкое сочетание. Оно показывает масштаб способностей. Но выше мы уже сказали, что только таланта недостаточно. Дзагоев, которого ужасно жаль, Кокорин, Акинфеев – все талантливые футболисты. И они многого добились. Но кажется, что могли бы добиться ещё большего. Если бы оказались в подходящей среде.

В общем, Головину нужно брать пример с Габулова. Впервые в жизни уехал в новую страну в 33 года. Играл, стал чемпионом Бельгии. В комментариях, кстати, над ним смеются. А потом в других комментариях пишут, что игрокам из России нужно уезжать играть в Европу. Логика? Нет, к этому мы ещё только идём. А пока путаемся в собственных ожиданиях, поучиться профессионализму лучше в «Ювентусе».