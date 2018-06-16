Роналду – реальный феномен. В России он идёт за шестым «Золотым мячом»

Стоя в тоннеле сочинского стадиона, Криштиану сжимал зубами губы и смотрел в одну точку. Он не обращал внимания на партнеров по сборной и «Реалу», игнорировал снующих рядом людей из ФИФА и даже забыл о мальчике, с которым должен был выходить на игру.

Роналду горел на месте.

Криштиану заблокировал трансфер Де Хеа. Вся суть матча Португалия – Испания Предсказуемо, но пока это – лучшая игра чемпионата мира-2018.

Перед этим чемпионатом мира в нем вновь сомневались. С середины мая на Криштиану и правда было тяжело смотреть. Зинедин Зидан выхаживал, берег звезду под Лигу чемпионов, прятал его в матчах давно проигранного чемпионата Испании, но даже в тепличных условиях Роналду выглядел уставшим. Он пропал в играх с «Баварией» и вряд ли бы убежал даже от киевского фаната, отобравшего у него голевую возможность в игре с «Ливерпулем». Хотя это не поменяет сути – пятую победу в главном клубе турнира для «Реала» все равно сделал КриРо. Так же как он делал все Кубки для «МЮ» и победу на Евро для сборной Португалии.

Но все последние годы от него ждали падений, и в этом контексте Криштиану так похож на двух других великих современников.

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Первый – Роджер Федерер, который ежегодно должен был то ли закончить, то травмироваться, то ли потерять мотивацию, но на деле казнил молодых как властелин тенниса.

Второй – Александр Овечкин, якобы бездушно стреляющий из левого круга вбрасывания и давно уехавший из ряда творцов, но вытащивший для себя и «Вашингтона» Кубок Стэнли.

Роналду объединяет оба образа. Он все еще король и человек, который даже в 33 может намного больше, чем вбивать гвозди головой и лучше всех на свете завершать чужие старания.

России повезло – ведь очередное возрождение Криштиану продемонстрировал в Сочи. И его выступление с Португалией было феноменальным вовсе не из-за этих трех голов, а потому что оно явило выжимку, квинтэссенцию разных Роналду.

Уже на 15-й секунде Криштиану получил мяч на фланге и с таким удовольствием, так по-детски заиграл голеностопами, будто только что пришел к Алексу Фергюсону.

Через три минуты он явил себя уже зрелым лидером «МЮ», который уничтожает опорную зону соперника прессингом и убивает защитника в дуэли. И это был тот случай, когда Начо (да наплевать, кто) знает конечную цель финта и уверен в отборе, но попадает не в мяч, а в ногу, потому что просто не может быть быстрее феномена. И, если бы мы были в бешенной Англии, то Роналду могли бы обвинить в симуляции, не обращая внимания, что нарушение-то все-таки было.

В эпизоде со вторым голом мы уже видели этого снайпера «Реала», простое касание которого заставляет дергаться любого вратаря. Ведь именно из-за страха Ульрайх путал собственные руки с ногами, Кариус отдавал передачи на гол, а выдающийся де Хеа закатывал мяч в свои ворота.

Кариуса после финала ЛЧ зовут в третью лигу. Они это серьёзно? Миллион новых подписчиков и трогательное предложение из Италии – адекватная моральная компенсация за два ляпсуса в финале?

В остальном же КриРо был тем, который тащил откровенно слабую Португалию к победе на Евро-2016.

Если было нужно, он идеально разгонял атаки, пользуясь тем, что единственный форвард Гуэдеш нацелено выводил из игры Бускетса.

Если быстрого выпада не получалось, Криштиану уходил в левый фланг и ловил на себя диагонали от вратаря и защитников, любыми частями тела и без потери темпа скидывая мяч партнерам.

Если у того же Гуэдэша получалось цепляться за выносы после стандартов Испании, то Роналду делал рывки на 70 метров для поддержки атаки, и за ним не успевал ни один из испанских опорников.

Так он создавал потенциальные моменты не только для себя, но и для партнеров, которые отчаянноне оправдывали ожиданий.

Принято считать, что тому же Месси очень тяжело в сборной Аргентины. Но у Лео есть Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Дибала, а у Криштиану — Седрик с Жоао Мариу. И чтобы вытащить свою команду, он вынужден использовать микромоменты – например, выловить заброс на 50 метров, заработать штрафной и положить его в девять.

Сегодня, в Сочи, мы видели необыкновенные вещи.

«Лео лучше, потому что он не голубой…» Вы за Месси или Роналду? (Видео) Кого выбирает Россия? Сейчас даже бабушки говорят о футболе.

Во-первых, торжество испанской системы футбола – их командная игра восхищала.

Во-вторых, Криштиану сделал огромный шаг для победы в главной дуэли в истории футбола. Он взял ЛЧ, забил лучший мяч сезона и начал чемпионат мира с хет-трика испанцам, это заявка на шестой «Золотой мяч». Месси нужно будет очень постараться, чтобы соответствовать.

В-третьих, давно пора заканчивать разговоры, кто в мировом футболе реальный феномен. В 33 сохранять форму, здоровье и задор 20-летнего парня. Быть символом поколения. Иметь психику, которая позволяет побеждать тебе везде и всегда — этого бразильцу Роналдо, к сожалению, даровано не было.

КриРо – величайший. И нам, не верившим, теперь невозможно это оспорить.

P.S.

А на последок – послушайте еще раз наших замечательных бабушек. Они давно нам все объяснили…