Хорошая новость: против Португалии можно играть. Плохая: против Роналду — нет

Что делать с мячом на чужой половине, если их главный на поле прикрыт, они не знают. Но какая разница, если Криштиану найдет контакт в чужой штрафной и уговорит арбитра на пенальти?



Жоау Моутинью делает за тайм жалкий десяток передач — атаки через мозговой центр сборной не проходят, потому что прессинг соперника заставляет защитников лупить вперед не выдыхая. Но какая разница, если Криштиану наводит страх даже на Давида де Хеа и прошивает его простым ударом?

Испанцы беззастенчиво реализуют свою сильную сторону — Иньеста, Альба и Иско треугольником шаманят один острый момент за другим, и португальцы не находят ничего лучше, чем попытаться отперсоналить Иньесту. Но какая разница, если Криштиану на заказ оформляет и штрафной в девять, и смещение шейных позвонков пытающемуся выловить мяч Бускетсу?

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С каждой новой минутой становится все больше понятно: ничего страшного в сборной Португалии нет. Зная о том, что в группе помимо них Иран и Марокко, испанцы и португальцы решили протестировать режим плей-офф. Одни доказали, что у них великая команда, другие в ответ снова предъявили наличие одного из величайших атлетов в истории. Я недавно уже писал об этом, и теперь мы получили возможность удостовериться вновь: Роналду делает командный вид спорта немного индивидуальным. Он образует команду из одного человека внутри большой команды. И тянет большую команду к очкам.

Если сборная России выйдет в плей-офф, Испания кажется почти непроходимой. Отсутствие Хулена Лопетеги пока ожидаемо никак не сказывается — работают его заготовки, одна из которых привела ко второму забитому мячу, и принципы, которым сборная следует давно. Испанцы (это тоже предсказуемо) злы на обстоятельства, и если учесть, что худший матч на турнире Давид де Хеа уже провел (целых две ошибки!), дальше они будут только прибавлять. Их умение продвигаться вперед, стоя на месте, по-прежнему внушает, Иньеста в отличной ментальной форме, а Альба, кажется, завел дополнительные сердце и легкие — невозможно столько бегать на обеих половинах.

Криштиану заблокировал трансфер де Хеа. Вся суть матча Португалия – Испания Предсказуемо, но пока это лучшая игра чемпионата мира — 2018.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Португалия явно проще. Вот серьезно: убери с поля Криштиану — и нет в ней ничего необыгрываемого. Так ведь во втором тайме и произошло. Испанцы повязали Рона, который начал нырять за мячом к своей половине поля, и до рисковых замен, оголивших свободные зоны на своей половине поля, особенно там, где мучился Седрик, португальцев было не найти на поле. Около 70% точных передач, блокируемые попытки навесов и всего пара атак через центр. Все.

А затем штрафной, задранные шорты, традиционная разножка, шаги вприпрыжку, удар с самонаведением — и 3:3. Ко всему прочему, этот парень еще и не нервничает в определяющие матч эпизоды. Ох.



Португальцы за весь матч пробили из пределов штрафной всего трижды — это невероятно мало (у Испании, к примеру, десять таких ударов). Де Хеа за весь сезон в 45 матчах пропустил всего три мяча ударами из-за штрафной. А вчера за один вечер — два. Даже лучший на данный момент голкипер мира начинает дергаться перед Роналду. Как вообще с ним бороться?



С Португалией России, если она выйдет в плей-офф, играть будет возможно. Против Роналду — только с помощью молитв от патриаха, вот уж действительно.



Но эта головная боль появится не сейчас. Мы еще никуда не вышли.

Роналду – реальный феномен. В России он идёт за шестым «Золотым мячом» Месси проигрывает главную дуэль в истории футбола. Мы видели величайший футбол.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018