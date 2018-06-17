Коста-Рика в атаке ничего не смогла создать, а Навас пропустил после отличного удара Коларова.

Один Навас не воин. Сербия обыграла Коста-Рику в самом скучном матче ЧМ

Сербы и русские — братья навек!

Сборная Сербии по сути выступает на чемпионате мира в России дома. Отношения между русскими и сербами исторически братские, о чём сербы говорили перед игрой без стеснения.

В Самаре на матче Коста-Рика — Сербия собралось 41 432 зрителя.

Иванович установил рекорд

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович стал рекордсменом по количеству игр за национальную команду, превзойдя достижение полузащитника Деяна Станковича (103).

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Первый тайм

Сербия больше контролировала мяч, зато Коста-Рика чаще била по воротам. Опасных моментов, впрочем, у команд было примерно поровну, а вот голевых — вообще ни одного.

Блестящий удар Коларова

На 56-й минуте Давид Гусман получил жёлтую карточку за фол на подступах к штрафной. Александар Коларов долго готовился к штрафному удару, и не зря. Он блестяще воспользовался шансом, закрутив мяч с левой ноги точно в правую девятку! Навас ничего не мог сделать.

Защитник был признан лучшим игроком матча.

Милинкович-Савич

Человек, из-за которого уволили предыдущего тренера сборной Сербии, сидит в глухом запасе у нынешнего. Это правда было смешно, мы даже хотели рассказать об этом. Но сегодня Сергей Милинкович-Савич вышел в стартовом составе.

Вот что рассказывал в интервью «Чемпионату» про ту ситуацию Сергей Гуренко, работавший в штабе Славолюба Муслина.

«В структуру игры сборной Сербии ему было сложно вписаться. Это не говорит о том, что он плохой футболист, просто требования были другие. Суть в том, что главный тренер определяет стиль игры. То, что он делал два года, давало результат. Но ехать на ЧМ, когда тобой собираются руководить из кабинета, — это очень сложно. Славо выполнил свою работу честно, подарил своему народу чемпионат мира. Это самое главное. А кто её туда повезёт, это уже не имеет никакого значения».

«Муслином собирались руководить из кабинета, поэтому он ушёл» Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил чемпионские годы «Локо» и рассказал, что случилось с Муслином в сборной Сербии.

Концовка

В конце матча североамериканцы пытались что-то придумать, но сербы оборонялись спокойно и организованно. Это был, пожалуй, самый незрелищный матч чемпионата мира.