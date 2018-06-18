«Дай бог Салаху здоровья!» Черчесов уверен в своих парнях

Предматчевые тренировки под эгидой ФИФА – одно из самых бессмысленных мероприятий в футболе с точки зрения информативности. Общаться с игроками – нельзя, снимать видео, если ты не правообладатель, – нельзя, смотреть занятие дольше 15 минут – нельзя. Разглядеть что-либо примечательное с высоты бакланьего полёта – тоже. Пришли, отметились, ушли – чистой воды формальность. Время потратил – новостей не добыл.

Если бы в комплекте с «полуоткрытой» тренировкой не шла пресс-конференция, часто носящая такой же казённый характер, резонов посещать её не осталось бы вовсе. А так – хоть какая-то возможность узнать последние новости из первых уст.



Перед встречей с египтянами к прессе пришли первые лица команды – главный тренер и капитан. О важности момента сказал ещё один штрих: Черчесов был необычно серьёзен, обойдясь без своих фирменных шуток. Ну а Игорь Акинфеев на людях сосредоточен всегда – таков характер, да и должность обязывает.

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— Как протекает подготовка к матчу? – Поинтересовался у бывшего и нынешнего вратарей сборной ведущий брифинга.

Черчесов: Подготовка идёт по плану. Всю работу, которую планировали, выполнили. Сегодня была предыгровая тренировка. Единственное, добавили стандарты, чего не успели выполнить вчера. Все готовятся.

Акинфеев: Станислав Саламович ответил на этот вопрос. Настроение хорошее. Ничего не должно помешать красивому футболу. Всё нормально в этом плане.

— Вы уже приняли для себя решение, кто сыграет на острие атаки – Смолов или Дзюба? Фёдор успешно играл в Петербурге с испанцами, Артём отлично вышел на замену в первом туре.

— Как и перед первым матчем, наигрываем все варианты. Время, чтобы принять правильное решение, ещё есть. От стадиона или первой игры оно не зависит, поскольку встречаемся с командой с другой тактикой. Мы должны сыграть на неудобных качествах соперника – от этого и будем отталкиваться.



— Специальную стратегию против Салаха разработали?

— Мы каждую команду изучаем, и у каждой есть игроки, на которых обращаем внимание. Естественно, у Египта выделяется Салах. У нас есть понимание, как против него действовать, но нужно помнить, что мы не против одного игрока играем.



— Способен ли кто-то из ваших подопечных исполнить Рамоса завтра?

— Что вы имеете в виду? Я запомнил, как ему вручили кубок Лиги чемпионов. Завтра простая игра и нам ничего вручать не будут. Что вообще вы имели в виду?



— Как Рамос уронил Салаха.

— Наверное, Рамос неспециальное это сделал. Футбол – контактный вид спорта, и в нём случаются такие эпизоды. У нас никто не травмирует футболистов специально. Дай бог, чтобы Салах был здоров и радовал болельщиков всего мира. Такие игроки украшают футбол.

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— Игорь, для вас как вратаря Рамос представляет особенную опасность?

— Надо больше внимания уделять своей команде. У нас есть определённые задачи, хотя понятно, что и с той стороны тоже не манекены будут. Неправильно выделять одного Салаха – у Египта кроме него есть ещё 20 футболистов.



— У вас есть объяснение стремительному прогрессу Головина?

— Есть определённые функции, которые Головин умеет и выполняет в команде. Мы даём ему возможность свои качества раскрывать. В своём молодом возрасте он и на Кубке конфедераций сыграл, и на чемпионате Европы. В первой игре здесь Головин проявил свои лучшие качества – надеемся, что и дальше будет это делать. Понятно, что игроки атакующего амплуа больше бросаются в глаза, но есть футболисты, не столь заметные, которые тоже выполняют важную работу.

— Насколько понимаю, вы уверены, что сдержите Салаха, — вернул разговор к самой популярной теме дня британский коллега. — Почему вы считаете, что сможете это сделать?

— Ответ прост: я верю в свою команду и своих игроков. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем.



— Игорь, а вы бы предпочли увидеть Египет с Салахом или без?

(После паузы.) — Я даже, не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Я предпочту, чтобы моя команда выиграла завтра.



— Вы наверняка посмотрели игру Египта с Уругваем. Какие основные выводы сделали по сопернику?

Черчесов: Мы не только последний матч смотрели – предыдущие тоже. Команда играет в одном ключе, где быстрее, где медленнее, где качественнее, где чуть хуже. Прошедшие матчи египтян посмотрели позавчера. Сегодня теорию проведём.

Дзагоев рассказал, что он чувствует. Такое в его жизни в первый раз Тот случай, когда хочется плакать вместе с футболистом.

— В чём разница между играми с Саудовской Аравией и Египтом?

— Пока не могу оценить. Когда сыграем с египтянами – тогда пожалуйста. Но схожесть между арабами и египтянами, безусловно, есть: техничные футболисты, одна система. Понятно, что у Египта исполнители рангом выше.

— Черышев качественно заменил Дзагоева в первом туре — заменит и завтра со старта?

— Игроков теряем не только мы – другие команды тоже. С Черышевым за день до игры разговаривали, обсудили, как ему действовать в той или иной ситуации. Он вышел и всё выполнил. Кто выйдет против Египта – завтра решим. Команда готовится.

— Вы приехали на турнир с серией из семи матчей без побед…

— Стоп-стоп, мы про семь матчей не говорим. Мы на чемпионате мира – и выиграли здесь один матч.



— Что вы вынесли из этих товарищеских игр, что изменили?

— Перед Саудовской Аравией мы думали только о Саудовской Аравии – это не Аргентина, не Бразилия, не Франция, не Испания, при всём уважении. Не надо сравнивать контрольные матчи с претендентами на победу в чемпионате – с игрой против Саудовской Аравии. Если бы первый матч на турнире играли с Аргентиной или Бразилией, я бы ответил. Дай бог, чтобы нам с ними ещё пришлось на этом турнире сыграть – в четвертьфинале, полуфинале или финале.



— Игорь как вам мяч? Со штрафных, с дальней дистанции им много забивают.

Черчесов: Хотите подержать?

Акинфеев: Я знаю, что было много нареканий на мяч, но мы ничего изменить не можем. Есть спонсор, который поставляет мячи на чемпионат. Нам остаётся только отбивать, удерживать, не давать залетать в сетку. С каждым годом технологии всё лучше – скоро, наверное, и с 50 метров начнут забивать.



— Из всех участников турнира только Россия в первые дни выиграла уверенно. Вам это льстит?

— Только турнир покажет, что эта победа нам даёт, а пока нам ничего не льстит. Есть три очка, которые хотели взять. А 1:0, 2:0 – неважно. Важно, что эта победа настраивает россиян на положительный лад. Это приятная, но уже история. Теперь нужно другую историю писать. Надеемся, в Санкт-Петербурге нам это удастся.

Ну что, зря ругали Черчесова? Кайтесь те, кто поносил его почём зря. Или он ни при чём – всё сделали игроки?

— Для вас лично невская земля всегда была положительной в плане результата, — взял слово известный комментатор Геннадий Орлов. – А ребята уже почувствовали, что играют чемпионат мира дома? Есть настрой?

Черчесов: Я отвечу на полвопроса, а на другую половину – Игорь. Мы и до игр чувствовали себя комфортно. Кто был на сборах в Австрии – сам увидел. Понятно, что предстартовое волнение никто не отменял. Мы с этим справились. Футболисты молодцы, а за ребят ответит капитан.

Акинфеев: Когда хороший результат, есть и позитив, и шутки, и раскрепощённость. Сейчас стало полегче в этом плане. Будем стараться, чтобы и у нас, и у болельщиков настроение было хорошее. Нам нужно объединиться.

— После волны скепсиса болельщики поверили в сборную?

— И после первой игры говорил, и сейчас могу подтвердить: есть турнир, в каждой группе три игры. На первом матче ничего не заканчивается. Мы сделали маленький шаг к выходу из группы, теперь нужно правильно подготовиться к следующему. Это чемпионат мира – ни одной проходной игры нет, нужно быть готовым к любой неожиданности.



— Насколько далеко может российская сборная зайти?

— Мы бетонируем каждый день. Не думаем дальше ближайшего шага. Первым барьером была Аравия, второй – Египет. Понятно, что есть традиционные фавориты, которые годами доказывают свой класс. Мы же играем дома, и нам помогает поддержка людей. Дальше ближайшего матча мы не смотрим и не хотим.



— Как человек, поигравший в Германии, что скажете о прошедшем матче чемпионов мира?

— Я и вчера видел игру, и сегодня пересмотрел моменты, которые мне как тренеру показались интересными. Одной команде матч удался, другой – нет. Игра могла закончиться и 2:1, и 3:1. Понятно, что мой коллега и бывший тренер [Лёв] расстроен, но мы знаем Германию как турнирную команду. У неё есть много качеств, чтобы исправить положение в следующих матчах. Да, я хорошо знаком с тренером, поэтому переживал за них.