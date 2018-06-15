«Черчесов – Нострадамус!» Колонка Игоря Гамулы

Здравствуйте, дорогие мои!

Скучали? Пишу вам, посмотрев матч сборной России. За игрой наблюдал из дома. Смотрел один, никто не мешал. Сразу скажу, что не пил. Я сейчас вообще не употребляю. Хотя если наша команда выйдет из группы – вместе выпьем обязательно.

«Чемпионат» предложил мне поставить оценки футболистам сборной России. Но тут нужно понимать, что у нас был соперник, который… Как бы это сказать… Не внушает доверия.



По воротам Акинфеева нанесли 0 ударов. Я бы ему поставил б/о – без оценки. Уж очень слабый соперник. Даже интересно стало, как у них подготовка шла. А у нас ещё залетело всё, что можно. Дай Черышеву пробить так ещё пять раз – хорошо, если трижды забьёт.

И это всё о ней. Полный список статей о феерической победе сборной России Читаем – и радуемся.

Страна на ушах, все рады крупному счёту. Наши ребята понравились своим желанием. Парни понимали ответственность перед народом. Вышли и выпустили все эмоции на поле. Главное теперь, чтобы никто не надевал корону на голову. Думаю, Саламыч никому и не позволит.

Всем полевым игрокам можно смело ставить 9 баллов. А Головину – 10! Лучшим игроком признали Черышева, но те, кто разбирается в футболе, понимают, кто был лучшим. Головин делал всё: отборы, перехваты, отыгрыш, передача, гол. Однозначно лучший. Хотя переименовывать Калтан в его честь пока рано. Пускай наши футболисты себя сначала покажут в топ-лигах. Тогда будем понимать наш уровень.

Головину нужно в «Ювентус». И футбол здесь ни при чём Статья о том, что Аршавин был прав. Наши ожидания – всё ещё проблема.

Вот Игнашевич – профессионал. Читает игру и держит себя в кондициях в таком возрасте. Я не удивился, что он оказался-таки в итоговой заявке на ЧМ-2018. Всё-таки у нас была безвыходная ситуация. Есть, конечно, Кудряшов и Гранат, но такого опыта, как у Игнашевича, нет ни у кого. Он предугадывает действия соперников.



А вот появление Газинского, признаюсь, удивило. Саламыч вообще Нострадамус. Выпустил Газинского – забил. Выпустил Дзюбу – забил. Выпустил Черышева – два положил! Главное, чтобы дальше от тренера фарт не ушёл. Чего мы ему и желаем.

Дзюба после матча сказал, что сейчас сидит словно на пороховой бочке. Видно, что хочет играть, но его придерживают. А тут отличился и выпустил пар. Важно, чтобы эмоций хватило и на следующие игры.



А вот Дзагоева жалко. Хотя это тоже надо было предугадывать по тому, как складывался сезон. Хотя это уже не моё дело. Главное, чтобы больше у нас травм не было.



Впереди Уругвай с Египтом. Нужно смотреть, как они сыграют и, исходя из этого, строить стратегию. Взять, например, Марио Фернандеса. Мы знаем, что в ЦСКА он много подключается к атакам. Но бывают такие команды, что убежишь вперёд и попадёшь в плен. Посмотрим, как мы будем выглядеть на фоне Салаха и Суареса. Для сборной России чемпионат мира начинается 19 июня.