Ну что, зря ругали Черчесова?

Кайтесь те, кто поносил его почём зря. Или он ни при чём – всё сделали игроки?

Черчесова перед стартовым матчем сборной России на ЧМ кто-то легко поругивал, а кто-то откровенно мочил. Что о нем думают теперь?

Черчесов: я сейчас «релакс» — чего мне напрягаться? Кто звонил Черчесову, что случилось с Дзагоевым и кому посвятил свои голы Черышев.

Александр Кержаков, бывший футболист сборной России:

— Лично я понимал, почему у нас была паника и суета вокруг этого матча ещё до его начала. О критике Черчесова и выходе из группыпоговорим 25 июня после матча с Уругваем – тогда и сделаем промежуточные выводы.

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

— Черчесов сегодня хорошо себя показал. А его замены себя прекрасно оправдали.

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Дмитрий Хомуха, старший тренер юношеской сборной России 2002 года рождения:

— Критика – это дополнительная мотивация для Станислава Черчесова. Но два следующих матча будут определяющими. У сборных Египта и Уругвая намного выше уровень, чем у команды Саудовской Аравии.

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник сборной России:

— К сожалению, у нас есть любители покритиковать, в том числе и Станислава Черчесова. Сборная России из группы выйдет – на руках будут носить. Самое главное сейчас – не расслабляться.

Россия — это не я, Россия — это мы. ЧМ даёт шанс это понять О главном в последнюю секунду перед началом.

Олег Веретенников, бывший нападающий сборной России:

— Тренера всегда будут критиковать, но Черчесов и команда справились с давлением, которое оказывалось на них перед чемпионатом мира. Не зря Дзюба выступил с заявлением, что нам нужно сплотиться и болеть за нашу сборную.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Черчесова критиковали, так как игры не было. Но я говорил, не надо судить сборную по итогам товарищеских матчей. Чемпионат мира – это совсем другое. Если по игре, можно сказать, что мы шесть раз ударили — пять раз забили. Первые три гола саудовцы сами себе организовали: обрезали, падали, спотыкались. Но 5:0 — неплохой задел.

Черчесов: я сейчас «релакс» — чего мне напрягаться? Кто звонил Черчесову, что случилось с Дзагоевым и кому посвятил свои голы Черышев.

Черчесов – красавчик! Его Россия вынесла Саудовскую Аравию Страна, учи имена игроков «самой слабой сборной». Они – супер!

Наше мнение

Дмитрий Егоров, обозреватель «Чемпионата»:

— Тренер выдержал пресс и собрал новую команду. Тренер придерживался одной линии и не терял себя. Тренер не изменился. После этой победы он вёл себя даже скромнее, чем на пресс-конференциях после поражений, хоть прямо перед началом общения со СМИ ему и позвонил президент Путин. Черчесов – он такой, как есть. И сегодня он красавчик. А команда у него – супер!

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Мнения болельщиков

vic951:

— Уже по всем программам оды во славу гения Черчесова. Любят у нас сразу медали вешать после одной игры. Наши – молодцы, всех – с победой. Только не надо столько шума из ничего.

tipson:

— Сегодня Черчесов на троне уедет со стадиона.

sparta:

— Точно так же будет Испания, Бразилия и Германия раскатана, браво, Черчесов!

Astafievs:

— Конечно, с победой всех нас, но давайте будем объективными, мы обыграли самую слабую сборную этого чемпионата. Победили пятью отдельными от самой игры моментами и профессионализмом отдельных игроков. А если брать игру, ее у нас как не было, так и нет, Черчес абсолютно ничего не принес в эту сборную.

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