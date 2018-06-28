Журналисты «Чемпионата» делают ставки и ответят за них головой!

Четыре журналиста «Чемпионата» договорились сделать не самые очевидные прогнозы на ЧМ-2018. Если они не сбудутся, то отправятся в парикмахерскую за необычной прической.



Первым прогноз дал глава отдела эксклюзивных новостей Иван Карпов. Он заявил, что сборная России выиграет у Саудовской Аравии со счётом… 5:0. Да-да! Это правда. И этому даже есть доказательства! Но поскольку статья выходит после матча Россия – Саудовская Аравия, мы потребовали от Вани другую ставку.

– Ладно, вот вам ещё один прогноз. Смолов сделает покер в матче с Испанией! Если нет, то выбрею себе силуэт усов на висках.

Наш корреспондент Даня Бороздин ценит свои корни. И настолько, что сделал крайне неожиданную ставку:



– Участвуя в чемпионате мира впервые, Сенегал в 2002 году добрался до 1/4 финала. Сейчас их сборная базируется в моей родной Калуге. Эти африканские ребята, надышавшись калужским воздухом, превзойдут прежнее достижение. Ставлю на космический результат Сенегала – выход в 1/2 финала чемпионата мира. Если же этого не случится, я превращусь из шатена в блондина, как сделала Румыния в 1998-м после выхода в плей-офф мундиаля.

Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер, видимо, плохо смотрел ЧМ-2014, если говорит такое:



– Испания выиграет ЧМ-2018. Они лучше всех контролируют мяч, а значит и игру. Потери очков на групповом этапе — случайность. Если испанцы не выиграют ЧМ-2018, то я подстригусь под Де Хеа.

Любимый автор наших читателей Дмитрий Егоров в случае поражения будет выглядеть так, что остальным трём журналистам и не снилось.



– Если кто-то на ЧМ забьёт больше голов, чем Роналдо в 2002-м (8), то я сделаю такую же дебильную причёску, как у него!

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Пишите в комментариях, чьи прогнозы могут сбыться. Мы проследим за ситуацией и опубликуем результат – как журналисты ответили головой за свои прогнозы.

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