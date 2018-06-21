10 лет самой яркой победе России на Евро-2008. Где сейчас герои того матча

Игорь Акинфеев

Акинфеев был основным голкипером сборной России 10 лет назад, остаётся он первым номером и сегодня. Может, «армеец» и ещё через 10 лет будет занимать место в воротах нашей национальной команды. 45-летний египтянин Эссам Эль-Хадари доказывает, что нет ничего невозможного!

Фото: Shaun Botterill/Getty Images/РИА Новости

Вечный Игнашевич! Центральный защитник и на Евро-2008 был одним из самых возрастных игроков сборной России, а на ЧМ-2018 он вообще кажется «динозавром». Но для сборной Станислава Черчесова «армеец» столь же важен, как и для той великолепной команды, которую создал Гус Хиддинк.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/РИА Новости

«Пушка страшная» Колодин повесил бутсы на гвоздь в прошлом году, поиграв немного под занавес карьеры за «Алтай» в чемпионате Казахстана. За сборную России центральный защитник в последний раз сыграл в августе 2010-го. Это был товарищеский матч с Болгарией.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Правый защитник не пригодился Роберто Манчини в «Зените» и мог зимой покинуть петербургский клуб, за который выступает с 2005-го. Однако Анюков всё-таки остался: продлил контракт и последние полгода играл в ФНЛ за фарм-клуб. Сейчас отправился на сборы с первой командой.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/РИА Новости

Капитан сборной России на Евро-2008 — тот самый человек, благодаря которому Анюков имеет шанс вернуться в основу «Зенита». Этим летом Семак стал главным тренером сине-бело-голубых, сменив Манчини. Руководство петербургского клуба оценило работу своего бывшего игрока в «Уфе».

Фото: Alex Livesey/Getty Images/РИА Новости

Семшов за эти 10 лет тоже превратился из игрока в тренера. В минувшем сезоне бывший полузащитник сборной России ассистировал Миодрагу Божовичу в тульском «Арсенале». В ближайшее время может возглавить «Химик» из Новомосковска, выступающий в ПФЛ.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/РИА Новости

Раскрывшийся благодаря Евро-2008 на позиции левого защитника Жиркова и сейчас очень нужен сборной России. Как же великолепно 34-летний уроженец Тамбова сыграл против Мохамеда Салаха в матче с Египтом! Юрий продлил недавно контракт с «Зенитом», так что следующий сезон вновь проведёт в Петербурге.

Фото: Alex Livesey/Getty Images/РИА Новости

Зырянов последние годы выступал за фарм-клуб «Зенита» в ФНЛ. Экс-полузащитник российской сборной исполнял роль играющего тренера, а в декабре 2017-го возглавил «Зенит»-2. Помог зенитовской молодёжи сохранить место в подэлитном дивизионе, из которого, как позже выяснилось, всё равно никто не вылетал.

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В 2008-м атакующий полузащитник «Нюрнберга» был на пике карьеры. Потом Саенко перешёл в «Спартак», но всего через два года закончил играть, как говорят, из-за проблем с режимом. С тех пор о нём почти ничего не было слышно, а в 2016-м Александр Кержаков обвинил Саенко в обмане на крупную сумму.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Андрей Аршавин

Самая яркая звезда сборной России на Евро-2008 продолжает зажигать в чемпионате Казахстана. 37-летний Аршавин сражается за золотые медали в составе «Кайрата». Возможно, по окончании сезона вернётся в родной «Зенит», чтобы занять одну из руководящих должностей в петербургском клубе.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images/РИА Новости

10 самых ярких матчей лучшего игрока России XXI века. Аршавину – 37! В день назначения Сергея Семака в «Зенит» нужно вспомнить и легенду петербургского клуба. Андрею Аршавину сегодня исполнилось 37!

Роман Павлюченко

Спящий Гигант стал лучшим бомбардиром сборной России на Евро-2008, забив три гола в ворота Испании, Швеции и Нидерландов. После этого Павлюченко отыграл ещё 10 лет. В сезоне-2017/18 выступал за московский «Арарат» в ПФЛ, но летом, похоже, завершит карьеру.

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Билялетдинова мы уже давно не видели в чемпионате России, тем не менее и он ещё не повесил бутсы на гвоздь. С сентября 2017 года Динияр играет в литовской лиге за «Тракай», где собрал впечатляющую статистику. В феврале был близок к переходу в норвежский «Сарпсборг», но стороны не договорились по условиям.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/vk.com/welovebilyaletdinov

34-летний Торбинский поиграл в минувшем сезоне за два клуба. Сперва он принял приглашение из «Пафоса», однако довольно быстро покинул Кипр и перешёл в «Балтику». Пару недель назад полузащитник продлил контракт с калининградским клубом, а значит, продолжит выступать в ФНЛ.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/РИА Новости

Сычёву выпало всего несколько минут в матче с Нидерландами: нападающий на 115-й минуте заменил Павлюченко. После этого Дмитрий лишь трижды сыграл за сборную России, а последним для него, как и для Колодина, стал спарринг с Болгарией. Минувший сезон Сычёв провёл в фарм-клубе «Локомотива» в ПФЛ.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images/ fckazanka.ru

Главный тренер Гус Хиддинк

Главный творец сказки сборной России на Евро-2008 сейчас никого не тренирует. Последним местом работы голландца был «Челси»: он сменил по ходу сезона-2015/16 Жозе Моуринью. Слухи связывают Гуса то с одними клубами и сборными, то с другими, но 71-летний Хиддинк по-прежнему наслаждается отдыхом и выступает в роли эксперта на телевидении.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images/ РИА Новости