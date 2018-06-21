Эриксен стал третьим игроком на ЧМ, кто сделал это. Первые два — Дзюба и Головин

Матч Дания – Австралия начался с шикарного гола. Едва болельщики собрались на самарском стадионе, как датчане выдумали красивую комбинацию. На 7-й минуте Йоргенсен на входе в штрафную сделал точную скидку на Эриксена (даже не глядя на него!). А нападающий «Тоттенхэма» пробил в одно касание с полулета под перекладину – без шансов для вратаря. Такого ждали от испанцев или бразильцев, а сделали датчане!

К слову, австралийцы пропускают уже в 12 матчах подряд на мундиалях – больше чем любая другая команда на этом турнире. А что касается Эриксена, то он стал третьим футболистом на ЧМ-2018, у которого уже на счету гол и передача. Первые два – Дзюба и Головин.

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В результате перед датчанами встал тот же вопрос, что и накануне перед португальцами. Как играть, ведя в счёте? Отойти к своим воротам или продолжать давление? Датчане не стали отсиживаться и даже позволяли сопернику убегать в контратаки.

И вот на 37-й минуте мяч попал в руку Поульсену, который находился в штрафной. Испанский судья Лаос взял паузу, подошёл к монитору, глянул повтор и назначил пенальти в ворота датчан. Единак уверенно пробил с 11 метров – голкипер улетел в одну сторону, а мяч – в другую.

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Пропущенный мяч для Каспера Шмейхеля стал первым за 9 часов и 32 минуты в сборной Дании. А знаете, как выглядят три последних гола австралийцев на чемпионатах мира?

1. Единак – с пенальти (2014)

2. Единак – с пенальти (2018)

3. Единак – с пенальти (2018)

На протяжении первого часа матча казалось, что игра лучше даётся датчанам. Австралийцы превосходили разве что по количеству угловых, а удар в створ оставался лишь один (гол с пенальти). Однако ближе к концу матча инициатива ушла от европейцев. Сборная Австралии создала сразу несколько моментов и даже начала бить в створ! Команде Берта ван Марвейка не мешала даже травма Наббута, который повредил руку при падении на газон.

Кстати, о газоне. Было важно сохранить его на хорошем уровне после многочисленных подкатов. Следующей на этом стадионе выступит сборная России. Хотя учитывая, что ничья была бы для нас отличным результатом, можно было бы его и взрыхлить. Не жалко.



В конце матча у ворот Шмейхеля стало так много моментов, что победа австралийцев выглядела бы более логичным результатом матча. У датчан выделялся разве что Систо на левом фланге атаки. Он включил режим Роналду и показывал финты каждый раз, когда получал мяч. Как оказалось, этого недостаточно, чтобы забить.



В результате – 1:1. Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф. У датчан уже 4 очка, но в заключительном туре играть с Францией. У австралийцев – лишь одно, но предстоит встреча со сборной Перу, которая может утратить турнирную мотивацию уже сегодня.