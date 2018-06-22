Испорченный Месси. Дуэль с Роналду заканчивается в России?

Трудно быть богом, особенно если ты аргентинец.

Аргентинцы напоминают фанатиков, восторженно предлагающих религиозные книги у московского метро. В Нижнем Новгороде они демонстрируют священное писание футбола, в котором есть только один всевышний – Месси. Остальные ничтожны.

Что думают аргентинские болельщики о «ночном позоре». Свежие эмоции Мнения о Месси, главном тренере и «замечательном» вратаре.

В течение дня перед матчем с Хорватами я задаю аргентинцам два вопроса.

1. Не боитесь, что на этом ЧМ Роналду забьёт много мячей и возьмёт шестой «Золотой мяч»?

2. Почему у Лео не получается в сборной?

Культ не терпит инакомыслия, поэтому ответы звучат идентично.

— Этого противостояния вообще не существует, — говорит аргентинский болельщик, простоявший четыре часа у отеля сборной Аргентины, чтобы увидеть Месси в окне автобуса. – Я – никто, маленький человек, моё мнение ничего не значит, но если вы спросите у футболистов, каждый ответит: «Месси — он бог».

— Но почему у него не получается в сборной?

— Это не проблема Месси, всё зависит от окружения.

Эту общую мантру на пресс-конференции повторит и главный тренер Сампаоли.

— Агуэро, Ди Мария, Игуаин, Дибала – плохое окружение? – продолжу диалог с парнем.

— Не такие, как Суарес.

Да-да. Это они не такие. Наверное, поэтому, гуляя среди тысяч аргентинцев, я не вижу других имён, кроме Лео. Ну, может, несколько Дибал, но это для фанатов «Юве». Ещё на одном арабе свисает Кун. А так — все майки, все баннеры, все песни, все татуировки – о Месси. И Марадоне, конечно.

Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико Перечисляем всё, что пошло не так.

Две эти десятки для страны – создатели, перед которыми виновата вселенная. Но в Аргентине слишком трудно быть богом футбола, потому что в какой-то момент ты можешь поверить в свою исключительность. Любовь нации и ответственность перед ней Диего в какой-то момент засыпал любовь белым порошком. Лео же, похоже, сейчас переживает зависимость от власти.

Нет, это больше не тот мальчик с дурацкой причёской, который приходил на церемонию вручения «Золотого мяча» в спортивном костюме. Это уже не немой гений, футбольный талант которого граничил с внешними признаками аутизма. Теперь это человек, который выбирает тренеров, конфликтует с федерацией и отцепляет от сборной убийственного Мауро Икарди только за то, что тот теперь любим женой Макси Лопеса.

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Месси в России – это прима, которая ускоряется, только когда нужно накричать на судей. Это лидер, который отмахивается от протягивающих руки соперников и не выбивает мяч в аут, когда травму получает его партнёр по «Барсе» хорват Ракитич. Это капитан, который после финального свистка первым уйдёт в раздевалку, даже не повернувшись к трибунам, будто болельщики, летевшие через океан, тоже в чём-то виноваты.

Лео может не забивать пенальти исландцам, не выходить из центрального круга или вовсе исчезнуть, но всё равно останется богом для Аргентины. По голове же получат другие – после Хорватии болельщики забросают бутылками главного тренера Сампаоли.

«Роналду великолепен». Как Месси отнесётся к таким словам тренера своей сборной? После матча с Хорватией тренер аргентинцев взял вину на себя, но попутно снова защитил Лео Месси.

Наверное, по уровню одарённости божественный Лео действительно должен был давно разносить весь футбол, но в нынешнем состоянии он рискует проиграть дуэль по «Золотым мячам» идеальному атлету, влюблённому в себя и болезненно целеустремленному Криштиану Роналду.

И если ничего в ближайшее время не изменится, то испорченный Месси отправится из России в историю. Пешком – как в матче Аргентины с Хорватией.