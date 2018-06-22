Сборная Аргентины – это не Месси. Это Тальяфико

Болельщики сборной Аргентины, встреченные в Москве, в большинстве говорили одно и то же: полуфинал – хороший результат для этой команды. Четвертьфинал – неприятный, но не катастрофа. Честно говоря, я был с ними не вполне согласен. Когда в начале июня в редакции «Чемпионата» пошли разговоры о перспективах Месси, я говорил что-то вроде: «Нет, ну из группы они должны выходить». Ох, должны? Мои ожидания – ну, продолжение вы знаете.

Аргентина сыграла в своём роде образцовый матч, продемонстрировав сразу все недостатки, которые есть у команды. Всё так плохо, что черновой вариант заголовка этого материала был такой: «33 несчастья сборной Аргентины. Перечисляем», но 33 – это всё-таки многовато. Для разгрома хватило десяти.

А был ли Месси?! Аргентина – в шаге от вылета с чемпионата мира Аргентинские болельщики не заслужили такого позора.

Сампаоли психанул

Он поменял всего трёх игроков по сравнению с матчем с Исландией. Кажется, это немного. Но тактически команда изменилась до неузнаваемости.

3-4-3 – это его давняя фишка. Мечта, которую почти никогда не удавалось реализовать. Причины всегда разные, в частности, в сборной Аргентины – несовместимость с Месси. По крайней мере, по версии аргентинских СМИ именно Месси был против этой схемы. Неизвестно, правда это или нет. Точно известно другое: в три защитника сборная сыграла в трёх официальных матчах: вничью с Уругваем, вничью с Венесуэлой и одержала победу над Эквадором в последнем туре квалификации. Учитывая, что в том последнем матче Месси всё сделал сам, и меньше всего его волновало соответствие его позиции схеме, можно признать: с этой расстановкой у Аргентины большие проблемы в атаке.

И вот, перед важнейшим матчем чемпионата мира Сампаоли выбрал ту же экспериментальную расстановку. Это была ошибка.

Контроль мяча исчез

Аргентина владела мячом в игре с Исландией. Да, команду упрекали за неэффективный перекат мяча, да, было мало моментов. Но, как выяснилось сегодня вечером, это уже было хоть что-то. По крайней мере, когда Аргентина владела мячом, мы не знали, как она беспомощна в защите. Тогда команда сделала 752 паса, сегодня 501. Количество пасов уменьшилось на треть, и нет, это не потому что они стали меньше дорожить мячом. Новая тактика напротив предусматривает постоянный контроль мяча. Это потому, что новая тактика настолько не работала. Как глобально она не работала, вы сейчас увидите.

«Месси мешают недостатки сборной». Сампаоли защищает лидера Аргентины После матча с Хорватией тренер аргентинцев взял вину на себя, но попутно снова защитил Лео Месси.

Месси касался мяча меньше, чем Кабальеро

Вот, насколько не работала новая тактика. До сих пор мы видели Месси в роли «подхватил мяч в центр и протащил в атаку». Если не он – никто. Ни Банега, ни Ло Чельсо, ни Билья не смогли обеспечить перевод мяча в атаку. Это приходилось делать Месси, и не эпизодически, как в «Барсе», а в качестве основной работы. И вот, сегодня в первом тайме он этого не делал. Месс играл впереди и ждал мяч. Ждал. Ждал. Ещё ждал.

20 касаний мяча за тайм. Это невероятная цифра. Это меньше, чем у Кабальеро. Чем у Акуньи, Сальвио, Месы, Тальяфико. Чем у всех, кроме Агуэро. Столько же, сколько у Манджукича. Поэтому, так вышло, что…

Вместо Месси был кое-кто другой

Мы все знаем, что сборная Аргентины – это Месси. Но целый час игры с хорватами это было не так. По влиянию на игру (совокупному количеству касаний, пасов, отборов, перехватов) сборная Аргентины – это Тальяфико. Вот, кто чаще всего владел мячом. Тальяфико, а не Месси. Неудивительно, что после перерыва Лео просто забил на эту позиционную структуру команды и стал искать мяч сам. Удивительно другое. Что Сампаоли не стал ничего менять. И вот это сочетание: а) Месси устал играть без мяча и начал его искать. б) Сампаоли не изменил структуру игры – оно привело к одному ужасному последствию.

Месси сломал структуру команды

Мяч на левом фланге – Месси идёт за ним. Мяч у Отаменди – Месси идёт к Отаменди. Учитываем, что после потери мяча Месси не отходит назад, а сразу вступает в прессинг (два отбора – он очень старался), получаем абсолютно хаотичную игру в команде тренера-перфекциониста, помешанного на контроле. И это даже не вина Месси.

Расклады для сборной Аргентины: при каких результатах она выйдет из группы Месси может уехать домой уже 26 июня.

Виноват Сампаоли

После первого пропущенного гола игра сборной Аргентины стала болезненно-дворовой в течение пяти минут. «Месси не любит оставаться без мяча», цитаты великих людей. Уже через пять минут Сампаоли должен был понять, что происходит. И принять решение. Выбор у него был невелик: одно из двух.

Или вернуться к исландской системе, построенной вокруг Месси, в которой Месси отвечает за всё. Это плохая, некрасивая, непрофессиональная система. Но в конце концов, именно она вывела Аргентину на чемпионат мира.

Или убрать Месси с поля. Извините. Самому странно это писать. Но в конструкции Сампаоли Месси оставался на периферии, и если он начал ломать всю конструкцию, чтобы оказаться в центре, надо было чем-то жертвовать. Или конструкцией или Месси. Если они не совместимы, любое решение лучше, чем отсутствие решения.

Сампаоли не принял решения, не сделал ни одного ни второго. Первые две его замены настолько странные, что их трудно объяснить. Игуаин с успехом заменил Агуэро: он потерялся на поле точно так же, как и тот. Павон за 40 минут игрового времени отдал пять (5) точных пасов. Неужели тренер не видел, что проблема не в игроках, а в системе? В несочетаемости системы и Месси?

У сборной Аргентины слабый состав

Месси, да. Агуэро провёл качественный сезон в «Ман Сити», и он суперзвезда. Игуаин, Дибала – звёзды. Кстати, сколько форвардов можно выпустить на поле одновременно? Нет, сила состава определяется не только количеством звёздных форвардов.

У Аргентины абсолютно несбалансированный состав. На поле с первых минут вышли игроки «Бенфики», «Спортинга», «Индепендьенте», «Аякса», «Севильи». Это крепкие команды, я не спорю. Кого из их игроков можно представить лидером топ-клуба?

Качество состава не устраивает не меня – а Сампаоли. В пяти последних товарищеских матчах перед чемпионатом мира он попробовал в старте пять разных сочетаний в центре полузащиты. И не нашёл правильного: на чемпионате мира продолжил тасовать там игроков. Центр поля – ключевая зона, особенно в футболе Сампаоли, который нацелен на владение мячом и контроль над игрой через пас. Так вот, сравните по именам: Сальвио, Перес, Маскерано, Акунья и Перишич, Ракитич, Брозович, Модрич – у кого сильнее полузащита? Вопрос риторический.

У сборной Аргентины нет вратаря

А ведь без вратаря играть трудно. Приходится вообще не допускать ударов в створ. Кабальеро за два матча отразил пропустил четыре. Когда забивали исландцы, он дважды в одном эпизоде неуверенно сыграл на выходе. Первый гол хорватам он подарил. Этот гол был самым важным: до него Аргентина давила, но не была прижата к стенке. После гола команда попыталась устроить навал и рассыпалась. Серьёзно, без Кабальеро, с вратарём уровня Луиса Суареса, эта сборная имеет как минимум победу над Исландией и, возможно, ничью с Хорватией.

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У сборной Аргентины нет уверенности

Тут должно быть другое слово. Cojones, как сказал бы Диего Симеоне, вот чего у неё нет. Аргентина начала паниковать ещё до того, как счёт стал 0:2. И тренер, и команда. И это, кстати, тоже связано с составом. Слишком мало в сборной футболистов, которые оказывались в сложных ситуациях на самом высоком уровне и выходили из них с победой.

У сборной Аргентины нет адекватной самооценки

После игры с Исландией я написал текст о том, что Сампаоли ещё не успел собрать свою сборную, такую, которая будет отражать его подход к игре. Он и сам так считает, неделю назад сказал на пресс-конференции: «Пока это команда Месси в большей степени, чем моя». Сегодня оказалось, что всё хуже: тренер не осознаёт, до какой степени команда ему не принадлежит. Иначе он попытался бы что-то сделать во втором тайме.

Аргентина – ещё не команда Сампаоли. Всё зависит от Месси У сборной всего одна проблема. Но серьёзная.

Когда-то Ибрагимович обвинил Гвардиолу в том, что тот выключил его командной игры ради Месси. «Нельзя ездить на «Феррари», как будто у тебя Фиат», — возмущался он. Так он отреагировал на то, что был отрезан от команды, редко вступал в игру. Иронично, что теперь Лео может жаловаться на то же самое. Только Златана был выключен из командной игры ради Месси. А Месси оказался отрезан от команды не ради Месси, а ради Тальяфико.

Аргентине предстоит очень долгий путь. И чем дольше команда отказывается смотреть в его сторону, тем сильнее он удлиняется. Ну, а на этом чемпионате уже поздновато метаться. Здесь и сейчас Аргентине надо вспомнить, каким чудом она попала на чемпионат мира: всё решил один удачный вечер одного парня. Хорошо бы, чтобы каким-то образом он с тренером договорился, а хорваты принципиально обыграли исландцев: только так эта разобранная команда выфйдет из группы. Строить сложные схемы у Сампаоли просто нет времени. Отдай мяч Месси, а он пусть разберётся. Или не разберётся – но это его команда. Строить другую надо было раньше.