Неймар — первый на этом ЧМ, кого поймали на симуляции. После матча он плакал

Бразилия смеётся над Аргентиной и Марадоной

Болельщики сборных Бразилии и Коста-Рики создали сегодня совершенно неповторимую футбольную атмосферу в Санкт-Петербурге. Начиная от ярких нарядов и заканчивая зажигательными песнями на португальском и испанском языках. Кстати, бразильцы всю дорогу подкалывали своих недругов-соседей из Аргентины, чья сборная крайне неудачно выступает на чемпионате мира в России. Ещё они пели про Пеле и Диего Марадону. Суть песни такова: только Пеле забил тысячу голов, а Марадона знаменит лишь тем, что любит кое-что нюхать.



Правда, результат первого матча на ЧМ-2018 должен был расстроить и фанатов «селесао». Да и их звезда Неймар тоже заслужил критику за то, что откровенно передерживал мяч во встрече со Швейцарией, играл сам по себе. Нападающий «ПСЖ» совершил почти полтора десятка потерь – чудовищный брак!

— Сегодня нам нужен Неймар, который играет на команду, — сказала бразильская пара, с которой корреспондент «Чемпионата» побеседовал по дороге на стадион. – Он должен показать своё волшебство. Конечно же, Бразилия победит!

Навас остановил Неймара

В этом матче Неймар действительно меньше тянул одеяло на себя, увлекаясь дриблингом. Впрочем, в первые 20-25 минут лидер атак бразильцев вообще как-то растворился на поле. Он наслаждался ролью свободного художника, уходил с фланга в центр, чтобы открываться между линиями защиты и полузащиты сборной Коста-Рики. В принципе там было свободное пространство, однако мяч в линию атаки своевременно не доходил. Когда костариканцы дважды подряд за короткий отрезок сфолили на Неймаре, он разозлился и чуть-чуть выключился из игры. Лишь во второй половине первого тайма нападающий «ПСЖ» стал взрываться, совершать длинные рывки вперёд. Эпизод с голом Габриэла Жезуса из офсайда на 26-й минуте начался как раз с того, что Неймар потащил мяч к чужим воротам. Наконец, в следующей атаке самый дорогой футболист мира выскочил один на один с Кейлором Навасом. Это был лучший шанс бразильской «десятки» забить до перерыва, тем не менее голкипер «Реала» отвёл угрозу.

Медленные бразильцы

Сборной Бразилии заметно недоставало скорости. Об этом с кислыми лицами рассуждали и сидевшие рядом на трибуне болельщики «селесао». Куда только подевалась та великолепная команда Тите, которая радовала их в отборочном цикле и выносила всех подряд в квалификации Южной Америки? Помимо супермомента Неймара можно вспомнить ещё разве что эпизод с падением бразильца в штрафной сборной Коста-Рики при подаче углового. Кажется, судья прозевал пенальти, либо видеоассистент почему-то подсказал Бьорну Куйперсу, что борьба в штрафной не тянула на фол. Как бы то ни было, костариканцы, оборонявшиеся в пять защитников и десять человек, удержали к перерыву нулевую ничью. Однажды сами загубили хорошую возможность забить в быстром контрвыпаде с диагональной передачей под удар набегающему полузащитнику.

VAR не обманешь

Даже не заходя в раздевалку сборной Бразилии, можно рассказать о словах главного тренера «селесао» Тите в перерыве. Понятно, что он требовал добавить скорости. Команда прислушалась и выдала мощный дебют второго тайма. Габриэл Жезус сотряс перекладину, Неймар нервировал оборону соперника, а костариканцы едва не соорудили автогол. В конце концов, давление бразильцев привело к ещё одному спорному моменту в штрафной Наваса: Неймар боролся с защитником и картинно упал, после чего стал требовать пенальти. Теперь судья посмотрел повтор и дал справедливую оценку – симуляция.



Всё шло к тому, что Неймар и компания опять потеряют очки. Однако на 90+1-й минуте бразильцы всё-таки забили гол, который их собственные болельщики назвали «не бразильским». Подача, скидка, удар Филиппе Коутиньо. После этого и Неймар сделал своё дело – добил дрогнувшую Коста-Рику. Бразилия избежала во втором туре такого позора, как Аргентина. А Неймар после матча присел на корточки и заплакал. Он, вероятно, понимал, как близка была его команда ко второму конфузу подряд.