Муса: ЦСКА сделал меня тем, кем я являюсь сейчас

Есть что-то особенное в российском воздухе для Ахмеда Мусы. Он практически не играл в «Лестере», получая минимум шансов от тренерского штаба в АПЛ. Зато он блестяще вернулся в ЦСКА и помог «армейцам» добиться очередных успехов в чемпионате страны и еврокубках. И вот на чемпионате мира в России нигериец классно проявляет себя в составе национальной сборной. Его два гола в ворота сборной Исландии стали настоящим украшением очередного игрового дня на мундиале. Партнёры Мусы по сборной Нигерии были в восхищении от его игры в Волгограде. «Чемпионат» не мог остаться в стороне от подобного триумфа Ахмеда и побеседовал с ним после матча о его успехах и о том, где он продолжит свою карьеру.

— Ахмед, это была классная игра сборной Нигерии в целом и ваша в частности. Как вам удалось забить эти два гола?

— В первую очередь, я хочу поблагодарить всех за поздравления, это очень приятно. Что касается игры, мы понимали, насколько важным является матч с Исландией. Мы знали, что должны выиграть эту игру, но в первой тайме у нас практически не было шансов для этого. На второй тайм мы вышли с другим настроем и пониманием, что отступать некуда. Мы надавили на соперника в первые 15 минут второго тайма, и это принесло свои плоды.



— Что же такого вам сказал главный тренер в перерыве, что на вторую половину вышла другая сборная Нигерии?

— Тренеру и не надо было давать громких речей. Он их сказал перед началом матча. Но он сделал изменения в составе, которые в том числе помогли нам наладить игру на всех участках поля. Мы прибавили в атаке, это было самым главным. Что он сказал перед игрой? Он хотел, чтобы мы вышли на поле и сыграли не только за себя, но и за наши семьи, за наших близких.

Ещё один Бистрович? Кого подписал ЦСКА В ряду ноунеймов прибыло.

— Когда вы узнали, что начнёте матч в стартовом составе?

— Я знал об этом заранее, но по понятным причинам мы не имели права разглашать эту информацию в прессе. Но я понимал, что возможность начать матч чемпионата мира в стартовом составе не выпадает часто, поэтому постарался воспользоваться шансом сполна.



— Вы провели вторую половину прошлого сезона в московском ЦСКА. Насколько это помогло вам получить ту самую практику, которой вам так не хватало в Англии?

— Очень помогло! Я даже не могу выразить словами, насколько. Я бы хотел выразить огромную благодарность менеджменту ЦСКА, игрокам и тренерскому штабу за то, как они меня подготовили. В ЦСКА в меня все верили и сделали меня тем, кем я сейчас являюсь. Большое им за это спасибо!



— Очевидно, российская земля вам благоволит. Это ли не повод задуматься о продолжении карьеры в России?

— Я бы пока подождал с этим (улыбается). Давайте дождёмся окончания чемпионата мира и потом вернёмся к этому вопросу. Сначала мне надо вернуться в «Лестер», ведь они по-прежнему владеют правами на меня. Конечно, я многие годы провёл в России, поэтому мне здесь очень комфортно.

Муса сделал то, что не удалось Месси. Но Аргентине стало проще Ахмед Муса показал Лионелю Месси, как надо забивать в ворота сборной Исландии. Проблема в том, что этот результат на руку Аргентине.

— Почему же в Англии вы так и не дали возможности себя проявить? Мы ведь видим, насколько вы в порядке сейчас.

— Я задам вам встречный вопрос – сколько раз «Лестер» давал мне возможность проявить себя в Англии? Честно говоря, я бы не хотел дальше говорить на эту тему, потому что я по-прежнему являюсь игроком «Лестера», и это будет просто неэтично по отношению к команде. Посмотрим, что произойдёт этим летом.



— Вам удалось посмотреть вчерашний матч между Аргентиной и Хорватией?

— Да, конечно, я смотрел этот матч. Если честно, для нас было хорошо, что Аргентина проиграла. Но нам надо концентрироваться прежде всего на своей игре. Сегодняшняя победа дала нам уверенность, что у нас хорошая команда, которая в состоянии решать серьёзные задачи.



— Какие у вас впечатления остались от сборной Исландии сегодня?

— Лично я считаю, что у Исландии феноменальная команда. Нам было очень сложно противостоять им. Помогла ли нам жаркая погода в Волгограде? Сегодня было действительно очень жарко, особенно в первой половине матча, но я уверен, что мы выиграли этот матч не из-за климатических условий, а потому, что просто были лучше на поле.



— Можно ли сказать, что настал идеальный момент, чтобы наконец-то победить Аргентину на чемпионате мира? Не так давно вы выиграли у них в товарищеском матче.

— Я бы не стал обращать внимание на товарищеский матч, ведь это всего лишь товарищеский матч. В официальных матчах мы столько раз играли с Аргентиной, но никак не могли выиграть. Мы приложим все силы, чтобы это сделать через несколько дней. Я верю в то, что это возможно.

Это не Месси был настолько плох. Это его классно выключили. И вот как О тактическом плане Хорватии.

— Вы теперь лучший бомбардир сборной Нигерии на чемпионатах мира. Каково это?

— Я горжусь собой, своими партнёрами по команде и тренерским штабом. Именно они дают мне необходимую поддержку. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я благодарен им за это. Я испытываю фантастические чувства.



— Вы дважды забили Аргентине на прошлом чемпионате мира. Сегодня вы тоже оформили дубль. Это ваша особая фишка?

— Судя по всему, да (смеётся). Если уж я забиваю, то сразу два гола. Но если серьёзно, то я не слишком много внимания уделяю статистике. Победа команды – самое главное на данный момент. Сейчас мы просто хотим вернуться на базу, немного отдохнуть и продолжить подготовку к решающей битве на чемпионате мира.

— Ахмед, признайтесь честно, вы удивлены тем, что сборная России забила восемь голов в двух матчах на чемпионате мира?

— Я вообще не удивлён! Знаю, как много парни работали, чтобы добиться этого успеха. Они постоянно проигрывали в товарищеских матчах, и все начали хоронить их ещё до начала чемпионата мира. Но по товарищеским матчам нельзя судить о готовности команды. Там все решают свои локальные задачи, поверьте мне. Более того, им противостояли одни из лучших сборных мира. Я очень счастлив за россиян, что они так здорово начали турнир, ведь со многими из них я играю в одной команде. Никогда не сомневался в сборной России.



— Сможет ли Александр Головин стать топ-игроком в Европе?

— Безусловно. Я считаю, что он является лучшим игроком в чемпионате России. Через несколько лет он может вырасти в настоящую звезду европейского футбола.