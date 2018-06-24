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Англия — Панама — 6:1. 24 июня 2018 года. Обзор матча ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Англия — Панама — 6:1. 24 июня 2018 года. Обзор
Антон Третяк
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Панама пропускает 9 голов в двух матчах, но счастлива. Что происходит?
А Гарри Кейн стал лидером бомбардирской гонки.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Болельщики

Сборная Англии проводила второй матч на чемпионате мира, но мы пока не слышали ничего плохого про английских болельщиков. Нормальные ребята, где-то даже немного запуганные.

«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы
Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

Они, конечно, не без недостатков, но в целом норме соответствуют.

Англичане тоже жутко храпят! Как я спал в номере с иностранцами
Жить в хостеле за городом, оказывается, совсем не зашкварно.

Правда, они милые?

Панама

Панама выбила из чемпионата мира сборную США. И это, в общем-то, чудо. Уже праздник для всей страны. И от команды в России никто ничего не ждёт.

Джон Стоунс

В матче с Тунисом англичане дважды отличились со стандартов. Сначала Кейн добил мяч в сетку после удара Стоунса головой, затем головой забил сам. В этом матче счёт открыл сам Стоунс ударом головой после стандарта.

ЧМ-2018. Англия разгромила Панаму — 6:1. LIVE!
Англия – Панама, Япония – Сенегал, Польша — Колумбия. Онлайн-трансляция игрового дня чемпионата мира.

Гарри Кейн

Свой четвёртый гол на чемпионате мира англичане забили с пенальти, который заработал Джесси Лингард. Гарри Кейн пробил неотразимо, и у него стало три гола на турнире. В итоге форвард ещё раз реализовал пенальти, затем забил с игры и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров.

Красота

Спустя 14 минут после заработанного пенальти Лингард забил первый гол Англии с игры. Блестящий удар получился у полузащитника от линии штрафной — кручёный, по дуге, в правую девятку! Голкипер даже не дёрнулся.

Погром

Панама окончательно рассыпалась, и к перерыву счёт стал 5:0. Дубли оформили Стоунс (добивание головой после стандарта) и Кейн (опять с пенальти).

Перерыв

В перерыве футболисты из Панамы собрались в кружок в центре поля и что-то коротко обсудили.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа G. 2-й тур
24 июня 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Англия
6 : 1
Панама
1:0 – Стоунс – 8, 2:0 – Кейн – 22 (пен), 3:0 – Лингард – 36, 4:0 – Стоунс – 40, 5:0 – Кейн – 45+1 (пен), 6:0 – Кейн – 62, 6:1 – Балой – 78

Второй тайм

После перерыва Англия забила только один гол.

И Панама забила один. Со стандарта. Фелипе Балой удачно сыграл на опережение. Радость у игроков и трибун была такая, что иные победы в финале чемпионата мира отдыхают!

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