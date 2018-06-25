Иностранцы рассказали, кого знают из сборной России: «Черщенов», «Акинфеуи»

Вот кто из наших футболистов известен за рубежом!

Корреспондент «Чемпионата» прошёлся по Никольской улице и Красной площади и задал иностранным фанатам лишь один вопрос: кого вы знаете из игроков сборной России?

ЧМ-2018. Россия и Уругвай сыграют за первое место в группе. LIVE Онлайн-трансляция матча Уругвай – Россия, в котором команды разыграют первое место в группе А.

Удачный старт на ЧМ-2018 заставил иностранцев ближе познакомиться с составом сборной. Больше всего правильных ответов дал японский фанат, который следит за нашим футболом со времён Кейсуке Хонды.

«Наша сборная не оставит ни одного шанса Уругваю» Россия — Уругвай, Саудовская Аравия — Египет, Иран — Португалия, Испания — Марокко. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Вообще, лучше всего знают именно футболистов ЦСКА: Акинфеева, Головина, Дзагоева. А вот половина опрошенных не смогла назвать ни одной фамилии. Самым находчивым оказался француз, который с невозмутимым лицом сказал:



– Конечно, я знаю игроков сборной России. Например, Владимир.



Тут даже два попадания получилось: Габулов и Гранат.