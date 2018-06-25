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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Мостовой, Аршавин, Головин, Акинфеев и Дзагоев – на слуху у иностранцев

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Григорий Телингатер
Фото: «Чемпионат»
Иностранцы рассказали, кого знают из сборной России: «Черщенов», «Акинфеуи»
Вот кто из наших футболистов известен за рубежом!
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Корреспондент «Чемпионата» прошёлся по Никольской улице и Красной площади и задал иностранным фанатам лишь один вопрос: кого вы знаете из игроков сборной России?

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Удачный старт на ЧМ-2018 заставил иностранцев ближе познакомиться с составом сборной. Больше всего правильных ответов дал японский фанат, который следит за нашим футболом со времён Кейсуке Хонды.

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Россия — Уругвай, Саудовская Аравия — Египет, Иран — Португалия, Испания — Марокко. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Вообще, лучше всего знают именно футболистов ЦСКА: Акинфеева, Головина, Дзагоева. А вот половина опрошенных не смогла назвать ни одной фамилии. Самым находчивым оказался француз, который с невозмутимым лицом сказал:

– Конечно, я знаю игроков сборной России. Например, Владимир.

Тут даже два попадания получилось: Габулов и Гранат.

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