Онлайн-трансляция матча Уругвай – Россия, в котором команды разыграют первое место в группе А.

ЧМ-2018. Россия и Уругвай сыграют за первое место в группе. LIVE

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12:40. До матча Россия — Уругвай осталось 4 часа 20 минут. Самое время почувствовать себя прогнозистом — предсказать соперников россиян по 1/8 финала — Иран, Испания или Португалия.

«Чемпионат» запустил опрос в «Одноклассниках» на тему соперников России на ЧМ

12:30. А это фоторепортаж нашего фотокора Александра Сафонова о массовых гуляньях в Самаре накануне матча Россия — Уругвай.

12:20. Такие колоритные болельщики сборной Уругвая встречаются нашим корреспондентам в Самаре накануне решающего матча группового этапа.

12:10. Вот что пишет уругвайская пресса накануне матча против россиян, в котором решится судьба первого места в группе A. Напомним, что обе команды досрочно вышли в плей-офф после двух побед над сборными Саудовской Аравии и Египта.

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12:00. Добрый день! Сегодня сборная России проведёт в Самаре свой третий матч на чемпионате мира. Её соперником станет команда Уругвая. Для того, чтобы занять первое место в группе А, нашей сборной достаточно сыграть вничью.

Россия — Уругвай. Текстовая трансляция