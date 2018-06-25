«Самедов говорит: «У тебя нос кривоват». А он и раньше такой был»

Первым после матча с Уругваем к прессе вышел пообщаться словоохотливый Артём Дзюба. После этого яркие фразы, расходящиеся на цитаты, были обеспечены.
— То, что команда подошла к трибунам, можно считать жестом извинений?
— Мы поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали. В этом решающем матче не получилось выиграть, и на то много причин. Не получилось обыграть такую команду: первый гол сами себе привезли, второй нелепый гол и удаление – и игра, можно сказать, для Уругвая сделана.
Это была хорошая проверка топ-командой. Следующий наш соперник – Испания или Португалия. Уругвай показал тот уровень, с которым мы столкнёмся. Может быть, это даже хорошо. Это была пощёчина, хотя я не могу сказать, что мы как-то не настроились – наоборот, были сверхмотивированyы и хотели занять первое место в группе. Сегодня так сложилось: есть над чем поработать и подумать. Для многих это урок: мы должны быть ещё сильнее, потому что дальше уже права на ошибку не будет.
— Как так получилось, что вы пропустили три мяча после трёх стандартов?
— Мы знали, что Уругвай – как раз лучшая в мире команда на стандартах. Это было понятно, и нельзя было допускать ошибок. Фол на ровном месте, хотя мяч контролировали. Но мы виноваты все: вместе побеждаем и вместе проигрываем. У нас такой внутренний договор. Сегодня проиграли все.
Спасибо огромное Самаре, спасибо стране за то, что поддержали нас. Призываю поддерживать нас ещё более рьяно. Уругвайцы сегодня тоже очень хорошо поддерживали. А мы дальше проведём работу над ошибками, станем злее и мотивированнее. После такого хочется поскорее выйти на поле и дать достойный бой. Считаю, что даже вдесятером мы неплохо смотрелись и, самое главное, физически выдержали.
Мы должны быть едины в каждом эпизоде, накрывать соперника по двое, по трое. Уругвай топ-команда, но с ней можно играть – от этого ещё обиднее поражение. Второй гол – это вообще не знаю, что. Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня – невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу фортуну вернуть в нашу сторону.
— Какого соперника хотели бы получить в 1/8 финала?
— Нет смысла сейчас выбирать соперника — скорее всего, встретимся с Испанией. Может быть, хотя бы то, что сыграем в «Лужниках», будет для нас плюсом. В Сочи всё-таки жарковато.
— Отсутствие Головина чувствовалось?
— Знаете, без лести скажу: я искренне верю, что у нас каждый футболист должен заменять другого безболезненно. Каждый знает, что ему делать на поле. Головин – один из наших моторов. Я ему всегда говорил, что эти жёлтые карточки – необязательны. Ну, ничего страшного, передохнёт – будет более свежий и сильный. Он нам необходим сейчас.
— Счёт по игре? Или 2:1 было бы справедливее?
— Конечно, мы хотели забить, подступы были. Но тяжело играть вдесятером против Уругвая. Это классная команда.
— Чего не хватило в моменте, когда вы били?
— Может быть, в этом эпизоде я немножко «наелся». Думаю, делал правильно, что убирал мяч под левую, надо было только попасть в ворота. Не знаю, чего не хватило. В такие моменты надо хотя бы в створ попадать.
Судейство мне не очень понравилось. Но не в нём дело, мы проиграли сами. Просто все фолы, в которых трактовать можно было и в ту, и в другую сторону, были в пользу Уругвая. Это не совсем правильно. Они и так сильные, не надо им помогать.
— Годин действительно попал вам по лицу?
— Он попал – говорил, что не видел меня. Смысл теперь рассуждать? Главное, что нос не сломал. Я у Самедова спрашиваю: «У меня нормальный нос?». Он отвечает: «Ну так, кривоватый!» И тут я вспомнил, что он у меня кривоватый был и до этого.