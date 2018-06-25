Дзюба сетовал на ошибки, оценил пользу пощёчины и порадовался тому, что играть предстоит в «Лужниках», а не ехать в жаркий Сочи.

«Самедов говорит: «У тебя нос кривоват». А он и раньше такой был»

Первым после матча с Уругваем к прессе вышел пообщаться словоохотливый Артём Дзюба. После этого яркие фразы, расходящиеся на цитаты, были обеспечены.

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

— То, что команда подошла к трибунам, можно считать жестом извинений?

— Мы поблагодарили болельщиков за то, что пришли и поддержали. В этом решающем матче не получилось выиграть, и на то много причин. Не получилось обыграть такую команду: первый гол сами себе привезли, второй нелепый гол и удаление – и игра, можно сказать, для Уругвая сделана.

Это была хорошая проверка топ-командой. Следующий наш соперник – Испания или Португалия. Уругвай показал тот уровень, с которым мы столкнёмся. Может быть, это даже хорошо. Это была пощёчина, хотя я не могу сказать, что мы как-то не настроились – наоборот, были сверхмотивированyы и хотели занять первое место в группе. Сегодня так сложилось: есть над чем поработать и подумать. Для многих это урок: мы должны быть ещё сильнее, потому что дальше уже права на ошибку не будет.

— Как так получилось, что вы пропустили три мяча после трёх стандартов?

— Мы знали, что Уругвай – как раз лучшая в мире команда на стандартах. Это было понятно, и нельзя было допускать ошибок. Фол на ровном месте, хотя мяч контролировали. Но мы виноваты все: вместе побеждаем и вместе проигрываем. У нас такой внутренний договор. Сегодня проиграли все.

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Спасибо огромное Самаре, спасибо стране за то, что поддержали нас. Призываю поддерживать нас ещё более рьяно. Уругвайцы сегодня тоже очень хорошо поддерживали. А мы дальше проведём работу над ошибками, станем злее и мотивированнее. После такого хочется поскорее выйти на поле и дать достойный бой. Считаю, что даже вдесятером мы неплохо смотрелись и, самое главное, физически выдержали.

Мы должны быть едины в каждом эпизоде, накрывать соперника по двое, по трое. Уругвай топ-команда, но с ней можно играть – от этого ещё обиднее поражение. Второй гол – это вообще не знаю, что. Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня – невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу фортуну вернуть в нашу сторону.

— Какого соперника хотели бы получить в 1/8 финала?

— Нет смысла сейчас выбирать соперника — скорее всего, встретимся с Испанией. Может быть, хотя бы то, что сыграем в «Лужниках», будет для нас плюсом. В Сочи всё-таки жарковато.

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— Отсутствие Головина чувствовалось?

— Знаете, без лести скажу: я искренне верю, что у нас каждый футболист должен заменять другого безболезненно. Каждый знает, что ему делать на поле. Головин – один из наших моторов. Я ему всегда говорил, что эти жёлтые карточки – необязательны. Ну, ничего страшного, передохнёт – будет более свежий и сильный. Он нам необходим сейчас.

— Счёт по игре? Или 2:1 было бы справедливее?

— Конечно, мы хотели забить, подступы были. Но тяжело играть вдесятером против Уругвая. Это классная команда.

— Чего не хватило в моменте, когда вы били?

— Может быть, в этом эпизоде я немножко «наелся». Думаю, делал правильно, что убирал мяч под левую, надо было только попасть в ворота. Не знаю, чего не хватило. В такие моменты надо хотя бы в створ попадать.

Судейство мне не очень понравилось. Но не в нём дело, мы проиграли сами. Просто все фолы, в которых трактовать можно было и в ту, и в другую сторону, были в пользу Уругвая. Это не совсем правильно. Они и так сильные, не надо им помогать.

— Годин действительно попал вам по лицу?

— Он попал – говорил, что не видел меня. Смысл теперь рассуждать? Главное, что нос не сломал. Я у Самедова спрашиваю: «У меня нормальный нос?». Он отвечает: «Ну так, кривоватый!» И тут я вспомнил, что он у меня кривоватый был и до этого.

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