«Вдесятером мы показали агрессивный футбол и мужское сердце»

После первого поражения сборной России на чемпионате мира состоялась непростая пресс-конференция главных тренеров команд и лучшего игрока матча. Первым к журналистам вышел нападающий Уругвая Луис Суарес, который был признан лучшим игроком матча.

— Вы говорили, что хотите становиться лучше, от к матча к матчу, у вас это получилось?

— Это то, чего мы хотели, мы хотели расти в своей игре. После того как мы выиграли со счётом 1:0, мы хотели выиграть крупнее, и сегодня нам это удалось. Мы выиграли с более крупным счётом и записали новую страницу в истории — заняли первое место.

Затем вопрос задал журналист «Чемпионата», но Луис Суарес предпочёл на него не отвечать.

— Во всех трёх матчах вы играли с грустным лицом и радовались только тогда, когда забивали голы. Сейчас на пресс-конференцию вы снова пришли грустным. Что случилось?

— (Суарес натужно улыбнулся.) Сейчас не время говорить об этом, и попрошу перейти к следующему вопросу.

— Вы забиваете на каждом чемпионате мира по два мяча и на этом уже забили два. Не думали об этом?

— Нет, не думал о том, сколько забиваю на чемпионатах мира, рекорды нужно ставить и обновлять. Я бы хотел поблагодарить уругвайцев, которые приехали сюда и не пожалели денег.

— Почему в первых двух матчах ваша команда действовала так аккуратно?

— В первых двух матчах ты не хочешь ошибиться и играешь аккуратно, а сегодня мы вышли с другим настроением и другой перспективой, поэтому лучше справились с давлением.



Сразу после Суареса к журналистам вышел главный тренер сборной России Станислав Черчесов и сразу попросил задавать вопросы.

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

— Три замены по сравнению с Египтом. Две ожидались: что играть не будут Жирков и Головин, а третья замена — Смольников вместо Фернандеса. Почему вы её сделали?

— Мы так решили, Марио набегался в той игре, решили дать ему отдохнуть. Жирков получил паузу из-за проблем с голеностопом, а Миранчук вышел потому, что не хотели рисковать Головиным с карточкой. Когда Фёдор Смолов выходил, я его тоже попросил не рисковать сильно, ведь у него уже есть жёлтая карточка.

— Вы много работали, чтобы ваша команда была в себе уверена, и она выиграла два матча. Теперь поработаете, чтобы восстановить уверенность команды?

— Думаю, нет, ведь даже вдесятером команда бежала вперёд и хотела отыграться, чтобы забить гол, а потом и второй. Команда у нас психологически крепкая, чтобы спокойно это поражение перелопатить внутри и сделать определённые выводы. Тренировочный процесс — это одно, а внутренний настрой – это индивидуальная особенность и искусство подойти в нужный момент готовым. Сегодня сначала нам это не удалось, а потом у нас это получилось исправить, и команда заиграла так, как нам этого хотелось. Нельзя начинать такие матчи вальяжно.

— Вас беспокоит, что, как только команда сделала ошибку, вас сразу наказали? Саудовская Аравия и Египет прощала, а Уругвай наказал.

— Когда делаешь такие ошибки – даёшь сопернику шанс свои сильные качества реализовать. Мы вчера минут 20-25 уделили стандартным ситуациям, но сегодня все три гола мы пропустили со стандартов. У каждой команды свои сильыне стороны, мы это знали, на этом акцентировали внимание, но нам не удалось это предотвратить. А командам до этого мы шансов не давали, но надо быть объективным, игроки у наших прошлых соперников не смогли реализовать себя.

— Теперь играть мы будем в «Лужниках». Стадион больше, поддержки больше — может, так лучше?

— Если бы от этого зависело что-то, то мы бы построили в тех городах, где играем, стадионы в пять раз больше. От этого ничего не зависит, а зависит от того, как мы подготовимся к игре. От размера стадиона ничего не зависит, а сегодня мы хотели выиграть и занять первое место. Мы не смотрели, где мы играем и почему мы играем, но ситуация такая, какая есть. Лучше сегодня три пропустить, чтобы не говорить на другие темы. А «Лужники» — мой стадион.

— Какие преимущества были у уругвайской команды?

— У Уругвая есть игроки хорошего класса, у нас есть не хуже игроки и не лучше, в каких-то моментах. Мне моя команда понравилась тем, как она среагировала на результат и на ситуацию. Вдесятером мы показали агрессивный футбол, показали мужское сердце. Но у Уругвая есть стандарты, которыми он пользуется, так и был обыгран Египет. Для нас не было никаких сюрпризов, мы знали, как они играют и сами себе придумали трудности, а на таком уровне тяжело отыгрываться, особенно вдесятером.

— Проблемы со здоровьем появились в команде или все игроки готовы?

— Слова «проблема» нет в нашем лексиконе, сегодня игра закончилась. Все восстанавливаются уже, проходят допинг-контроль, кто попал, потом вылетаем в Москву и спокойно будем готовиться. После игры сразу болячки не вылезают, нужно подождать пару дней. Нам нужно восстанавливаться и готовиться, и мы это сделаем.

Неужели всё? А где аплодисменты?

Уходя, Черчесов сам начал хлопать, и все собравшиеся к нему подключились. Главный тренер сборной России сказал «Веселей» и покинул пресс-конференцию.

После Черчесова к журналистам вышел главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

— Ваша команда была очень сильна сегодня. Вы играли как фавориты и чемпионы мира?

— Давайте включим тормоза. Мы удовлетворены, мы рады результату. Мы хотим улучшать свою игру, и это была отличная возможность сыграть с противником, который хорошо выполнил своё задание. Россия не сильно на нас давила, хотя и пыталась. Мы нажали на них в первом тайме, но думаю, что мы могли забить ещё больше. Нам не хватало опыта – иногда пасы отдавали неточно и удары были неточны. Нужно улучшить нашу игру, ведь теперь каждый матч может стать последним.

Черчесов – тренерок? Уругвай съел сборную России, но наплевать Суарес нас покусал, но этот матч НИЧЕГО не значит.

— Насколько важно, что вы победили? И насколько важно, что Кавани и Суарес забили?

— Это очень важно, ведь нападающие должны забивать. Я не говорю, что они должны быть индивидуалистами, но хорошо, что они забивают. Макси Гомес тоже хорош на добивании, и мы будем улучшать действия.

— Вы и ваши игроки говорят, что нужно сыграть ещё лучше. Что ещё можете сказать?

— Могу сказать о результате, мы заняли первое место и с отрывом ушли вперёд. Хорошо, что мы не пропустили. Могу сказать, что моя команда выполнила план, который я разработал, а футболисты его поняли. Мы удивляли соперника в некоторых атаках и смогли три атаки завершить голами. Не будем забывать, что это был сложный матч, ведь Россия не только в хороший футбол играет, тут её поддерживают трибуны.

— Вы можете сказать, что в этом матче Уругвай выкристаллизовался как команда?

— Я не использую такие слова, как вы. Для меня главная чаша Грааля – это баланс. Мы должны грамотно всё делать. Когда начинается атака, это значит мы отобрали мяч, отдали пас и потом начали атаковать. Россия старалась разрушить нашу игру, и она даже удивляла нас, но мы знали, как соперник будет действовать. Невыход Головина в основе нас удивил. Но как тренер я удовлетворён – нам не забили ни одного гола, а плохо то, что мы получили жёлтую карточку.

— Что вы скажете про оборону, ведь вы не пропустили в этом году ни одного гола?

— Когда я набирал команду, то знал, что нас могут хвалить и могут критиковать, но победителей не судят. Мы хотели такую команду, которая может играть по-разному. У нас разные игроки, которые могут играть по-разному и менять позиции. Когда кто-то меняется или получает жёлтую карточку, у нас всегда есть варианты. Я удовлетворён тем, что вижу.

Что касается Торейры – мы справились со всем. Он был последний, кого я включил в список команды. Теперь мы посмотрим на нашего будущего соперника, изучим соперника, разработаем план игры, и всё будет зависеть от ситуации, которую мы спрогнозируем. Перед матчем читал, что я люблю контратаки. Но когда ты выходишь на поле, то можешь играть по-разному, и я надеюсь у нас получилось удивить соперника. Я не хочу говорить, кто фаворит, а кто не фаворит – мы будем играть.

— Важно, что вы победили сборную Россию у неё дома?

— Я играл на стадионах, где были болельщики только у противника и не было наших – я привык к этому. Как тренер я знаю, как решить этот вопрос. У нас есть опытные игроки, которые знают, как действовать в такой ситуации, но есть игроки, которым нужен этот опыт. Я не говорил футболистам о том, особенные мы или нет. Нам хотелось сегодня заставить соперника играть в нашу игру, чтобы воспользоваться этим.

— Можно ли сравнить этот чемпионат с предыдущим?

— В Бразилии мы начали с проигрыша, который был неприятен. Потом мы сыграли с двумя европейскими командами, с которыми у нас исторически были проблемы. Но мы вышли из этой ситуации, а потом играли с Колумбией, которая нас обыграла. Я надеюсь, что в этом чемпионате мы сможем сыграть все семь игр. Я говорю об этом со всем уважением к остальным командам, ведь сделать это будет очень сложно. Я вижу, как другие команды улучшают свою игру. Я счастлив, что мы заслужили право выйти в 1/8, и мы будем использовать свои преимущества.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018