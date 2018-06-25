Холодный душ перед плей-офф — на пользу сборной?

Сборная России крупно проиграла Уругваю. Что случилось с командой и что ждёт нас в плей-офф?

Сборная России, даже окрылённая уверенными победами на старте чемпионата мира, не смогла справиться с командой Уругвая. Все три гола команда Станислава Черчесоа пропустила со стандартов. Повод ли это для беспокойства? Или, может, отрезвляющее поражение позволит сборной сделать выводы и подойти к плей-офф во всеоружии?

Черчесов – тренерок? Уругвай съел сборную России, но наплевать Суарес нас покусал, но этот матч НИЧЕГО не значит.

Олег Романцев, бывший главный тренер «Спартака» и сборной России:

— Никакого холодного душа от Уругвая сегодня не было, как не будет и от Черчесова. Ребята уже в 1/8 финала, и все их мысли были о следующем сопернике, а не об игре с Уругваем. Душу в этом матче вынимать игрокам не нужно было. Испания и Португалия — не самые приятные соперники для нас. Но всё равно, всё сложилось замечательно. Считаю, что в этой игре все решения были правильными. И играли ребята хорошо!

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА, наставник Игоря Акинфеева:

— Жалко, что уступили. Не ожидал такого счёта. С другой стороны, такой холодный душ на фоне всего этого шума вокруг сборной – может, и не плохо. Приземлит слегка. Всё равно верим в нашу сборную!

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Да, он позволит нашим ребятам хорошо настроиться на сборную Испании. Я думаю, что выйдем на неё. Надо проанализировать и исправить все ошибки. А ментально нужно как можно быстрее забыть эту игру. Все понимают, что сборная Уругвая сильная команда и изначально была фаворитом. Сегодня у ребят не получилось сыграть в свой футбол. Гол Уругвая со штрафного на первых минутах и удаление у нас сломали планы российской сборной. Отсутствие Головина также сказалось на результате.

Сергей Юран, бывший нападающий сборной России:

— Возможно, польза и будет. Сборная старалась, но сама себе сделала харакири. Первая ошибка — это первый забитый Суаресом гол. Плюс еще две желтые карточки. Ребята старались, но сами виноваты. Остались в меньшинстве, тут уже и не было шансов. Миранчук очень старался, но оборона — не его конёк. Что касается соперника на 1/8, то думаю, что Испанию пройти мы не сможем, а с Португалией есть небольшая вероятность выигрыша.

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник сборной России:

— Ничего страшного не случилось. Уругвайцы хорошо использовали сегодня стандарты. Они опустили нас на землю, потому что все после двух туров все улетели в небеса. Я уверен, что сами ребята всё прекрасно понимали. Это болельщики, комментаторы и корреспонденты подняли вокруг шум, попали в космос, но сами футболисты видели, как всё преподносится. Думаю, что сейчас всё вокруг утихнет, успокоится и парни начнут готовиться к плей-офф в нормальной обстановке, без эйфории.

А “холодный душ” от Черчесова? Сейчас ещё не время. Тренер сам оценивает своих игроков. Но физически мы хорошо смотрелись даже вдесятером. Я не могу сказать, что Уругвай имел суперпреимущество после удаления.

Александр Бородюк, бывший тренер сборной России:

— Тренерский штаб сделает правильные выводы из этой игры. Сегодня был другой уровень команды, другие скорости, другое игровое мышление. Ничего страшного не произошло, мы будем играть в плей-офф, но нужно уже быть готовым к тем матчам, которые будут дальше. То есть нужно всё делать намного быстрее, уровень сопротивления в каждом эпизоде будет намного выше, нежели в первых играх. Сегодня особенно понравилось, что на поле не было равнодушных – это самое главное.

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Андрй Каряка, экс-полузащитник сборной России:

— Не скажу, что душ, но результат не порадовал. Сыграли явно ниже своих возможностей. Не скажу, что слабый состав. Замены сыграли свою роль. Команда была на хорошем ходу. После того, как получили красную карточку, было видно, что Уругвайцы взяли игру под свой контроль. В принципе, мы начали неплохо, активно, старались, но вот штрафной получили необязательный. Потом с рикошета пропустили, плюс красная карточка. Всё же думаю, что ребятам пойдет на пользу эта ситуация, будем ждать 1/8.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России:

— Да, мы вернулись к тому, что было: в реальную жизнь. У вас началось ликование, что мы обыграли детский сад – Саудовскую Аравию. Команда первого российского дивизиона и то бы лучше сыграла. Выиграли у средней команды – сборной Египта – с не отошедшим от травмы Салахом, снова понеслась эйфория. На вещи нужно смотреть реально, а мы видим, что действительно очень сильно отстаём. У нас в футболе 80 процентов – дилетанты, которые будут рассказывать всем сказки. Первую игру мы смотрели из ложи стадиона, и все понимали, что такую команду нужно обыгрывать не со счётом 5:0, а 10:0. Но почему-то все начали кричать о том, какая у нас сборная, забила больше всех голов и тому подобное. Сейчас всё становится на свои места.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ:

— Ничего страшно, поражение отрезвляюще подействует. Не надо ни перехваливать наших ребят, ни гнобить за поражение. Это футбол, проигрывают и самые сильные команды, но ничего страшного не случается. Конечно, победы всегда приятнее поражений, но последние тоже бывают. Надо думать о следующем матче и готовиться к нему.

За последние 10 лет, начиная с чемпионата Европы 2008 года, сейчас – это лучшее, что мы видели из выступлений нашей сборной на всех международных соревнованиях. За всё это им огромное спасибо.

Взгляд изнутри

Артём Дзюба, нападающий сборной России:

— Это была хорошая проверка топ-командой. Следующий соперник – Испания или Португалия. Уругвай показал тот уровень, с которым мы столкнёмся. Может быть, это даже хорошо. Это была пощёчина, хотя не могу сказать, что мы как-то не настроились – наоборот, были сверхмотивированы и хотели занять первое место в группе. Сегодня так сложилось, есть над чем поработать и подумать.

«Самедов говорит: «У тебя нос кривоват». А он и раньше такой был» Дзюба сетовал на ошибки, оценил пользу пощёчины и порадовался тому, что играть предстоит в «Лужниках», а не ехать в жаркий Сочи.

Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

— Выскажу непопулярную мысль: наверное, даже хорошо, что проиграли. Слишком внешне всё легко и гладко складывалось для российской сборной на старте турнира. Две убедительные победы притупили у неё инстинкт самосохранения, деформировали трезвую самооценку. Поражение её гарантированно встряхнёт и заново мобилизует. Пускай оно лучше случится сейчас, чем в 1/8 финала. Спасибо маленькому, но гордому Уругваю за полезный урок.

Хочется верить, что такое развитие событий полководец Черчесов тоже дальновидно предусмотрел и 1 июля в Москве эти парни нас снова удивят. Разумеется, приятно.

«Лужники», ждите в 1/8! Главные кадры с матча Уругвай – Россия Сборная России уступила Уругваю и сыграет исторический матч плей-офф мундиаля в Москве. Лучшие фотографии встречи – в нашей подборке.

Мнения читателей

dementyev:

— Холодный душ для сборной — сейчас как раз самое то! Чтоб не расслаблялись! Злее будут!

mmcfly:

— Есть несколько положительных моментов в этом деле:

1. Черчесов проверил ближайший резерв, выяснил, что его нет.

2. Немного остудили эйфорию, судя по журналистам — к сожалению, только немного, надеюсь, у футболистов иначе.

3. Учитывая состав и -1 в принципе смотрелись неплохо.

salpingidis777:

— Ребятушки, родные, как я по вам скучал!!!

enblanquiazul:

— Переобуваемся обратно)

duante:

— Впервые с 1996 года мне не стыдно за поражение 3:0. В 96-м проиграли Германии 3:0, но там была борьба, и к немцам в ворота мяч не лез: штанга и сейв Кёпке, сейвы Харина, просто суперборьба, после которой нет разочарования… и тогда против России играли Кёпке, Баббель, Циге, Заммер, Хесслер, Мёллер, Клинсманн, Бирхофф… у Уругвая сейчас нет такой плеяды звезд, но при игре вдесятером — я увидел характер. Наконец-то!

Не знаю, трибуны играют роль или тренер, или вдруг сами поняли, что играют за флаг — такая сборная мне по нраву.

lssah14:

— Уругвайцы вернули этих звёзд на землю.

dezigner:

— Когда ждать фильм от Михалкова об этом великом выходе из группы?

rartaps:

— Проехали. Точней, по нам проехались – забыли и в 1/8 покажите, что вы мужики.