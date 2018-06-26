Против Египта у сборной залетало всё. Сегодня получили обратку

Если вы после матча с Уругваем ещё не схватились за старую обувь, посмотрите на игру сборной России с холодной головой. Уверен, что Станислав Черчесов вообще не требовал от футболистов результата, поставив на первое место соблюдение тактического плана. Это важный момент для оценки матча – претензий по выполнению плана мало.

1. Прямолинейный вертикальный футбол с регулярными длинными передачами – идеальные условия для Артёма Дзюбы. Против уругвайцев Дзюба поучаствовал в 43 единоборствах (это 30,1% от командной статистики), в 22 воздушных (47,8% от общекомандных). Очень много даже для таранного форварда. Более того, тактика забросов на Дзюбу была построена достаточно умно: Артём боролся за верховые мячи не с Диего Годином, одним из мощнейших защитников мира, а с Мартином Касересом. И специально искал мяч рядом с ним, левее. Эффект удивителен – Касерес не выиграл ни одного верхового единоборства за матч.

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Более того, под Дзюбу качественно подстраивался Денис Черышев. Система работала так: форвард забегал под лонг-болл в зону Касереса, Черышев одновременно начинал движение в центр, уругвайцев удавалось ловить на скрещивании. Так Россия создала первый (и редкий) опасный шанс в матче. Жаль, что после замены Черышева алгоритм пропал.

2. Решения Черчесова с составом логичны, если помнить, что матч 1/8 финала в «Лужниках» гораздо важнее Уругвая. Оставить Александра Головина в запасе – перестраховаться от возможной дисквалификации за перебор карточек. Заменить Дениса Черышева – поберечь одного из важнейших игроков контратакующего стиля, полезного на ускорениях. Выпустить Алексея Миранчука, Фёдора Смолова – дать почувствовать себя своими игрокам, которые получали мало времени или не получали вообще. Выход Игоря Смольникова в старте ложится в ту же канву (правда, Смольников не тянет эту сборную России, но об этом говорилось-писалось ещё задолго до старта турнира).

3. Момент Артёма Дзюбы во втором тайме – важнейший для оценки. Даже вдесятером Россия интенсивно двигалась в прессинге, долетая до вратаря, провоцируя неаккуратные передачи. Значит, физическая подготовка сборной в большом порядке. Есть и другие прямые подтверждения тезиса – лучшая на чемпионате мира беговая статистика среди сборных, рост по ходу турнира игроков, работающих в первую очередь на интенсивности (Роман Зобнин – лучший пример). Такой стиль уже заставляет британских журналистов шутить (не шутить?) про мельдоний. Да когда же это кончится.

«Вдесятером мы показали агрессивный футбол и мужское сердце» Станислав Черчесов заставил журналистов аплодировать на пресс-конференции.

4. Самое важное. Сейчас будет много мнений (наверное, на «Чемпионате» тоже – вообще не удивлюсь), что 0:3 от Уругвая – стыдно. Это рак нашего футбольного общества, судить об игре только по результату в корне неверно. Важнее качество игры, соблюдение тактического плана, и здесь сборная России совсем не изменилась. Резко менять своё отношение к сборной после Уругвая намного более стыдно, чем проигрывать серьёзному сопернику 0:3.

Те, кто восхищался сборной России по итогам матчей с Саудовской Аравией и Египтом, не учитывали главного – наша команда забила почти всё, что создала. Если верить xG-метрикам, Россия наиграла в двух матчах на 4 гола, но не на 8. Да и течение матча с Египтом не подразумевало трёх забитых мячей – это был типичный матч до одной ошибки. Против Уругвая России просто вернулся весь фарт: «чарруас» тоже создали мало, но забили почти всё. Они тоже не наиграли на три забитых мяча. Артём Дзюба тоже это понимает.

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5. Все проблемы, за которые реально стоит критиковать сборную после матча – некачественная игра на оборонительных стандартах, проблемы на подборах и с концентрацией (наши допустили серию невынужденных ошибок).

Уругваю помогли выиграть именно стандарты, с ними у «чарруас» вообще полный порядок – команда Оскара Табареса забила с них 5 из 5. Это ещё тяжелее принимать, если осознавать, что Черчесов перед матчем уделял полчаса работе над оборонительными стандартами. Если проблема (да-да, проблема) сохраняется после тренировок над ней, это действительно подлежит критике.

Но других причин для критики я не вижу. Сборная России двигалась, двигала мяч в атаку и оборонялась ровно так же, как против Саудовской Аравии и Египта. Просто а) сказался класс соперника, б) сборная не забила всё, что создала, а Уругвай забил.

Не надо делать из этого трагедии.

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