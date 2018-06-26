Против Египта у сборной залетало всё. Сегодня получили обратку

Если вы после матча с Уругваем ещё не схватились за старую обувь, посмотрите на игру сборной России с холодной головой. Уверен, что Станислав Черчесов вообще не требовал от футболистов результата, поставив на первое место соблюдение тактического плана. Это важный момент для оценки матча – претензий по выполнению плана мало.
1. Прямолинейный вертикальный футбол с регулярными длинными передачами – идеальные условия для Артёма Дзюбы. Против уругвайцев Дзюба поучаствовал в 43 единоборствах (это 30,1% от командной статистики), в 22 воздушных (47,8% от общекомандных). Очень много даже для таранного форварда. Более того, тактика забросов на Дзюбу была построена достаточно умно: Артём боролся за верховые мячи не с Диего Годином, одним из мощнейших защитников мира, а с Мартином Касересом. И специально искал мяч рядом с ним, левее. Эффект удивителен – Касерес не выиграл ни одного верхового единоборства за матч.
Более того, под Дзюбу качественно подстраивался Денис Черышев. Система работала так: форвард забегал под лонг-болл в зону Касереса, Черышев одновременно начинал движение в центр, уругвайцев удавалось ловить на скрещивании. Так Россия создала первый (и редкий) опасный шанс в матче. Жаль, что после замены Черышева алгоритм пропал.
2. Решения Черчесова с составом логичны, если помнить, что матч 1/8 финала в «Лужниках» гораздо важнее Уругвая. Оставить Александра Головина в запасе – перестраховаться от возможной дисквалификации за перебор карточек. Заменить Дениса Черышева – поберечь одного из важнейших игроков контратакующего стиля, полезного на ускорениях. Выпустить Алексея Миранчука, Фёдора Смолова – дать почувствовать себя своими игрокам, которые получали мало времени или не получали вообще. Выход Игоря Смольникова в старте ложится в ту же канву (правда, Смольников не тянет эту сборную России, но об этом говорилось-писалось ещё задолго до старта турнира).
3. Момент Артёма Дзюбы во втором тайме – важнейший для оценки. Даже вдесятером Россия интенсивно двигалась в прессинге, долетая до вратаря, провоцируя неаккуратные передачи. Значит, физическая подготовка сборной в большом порядке. Есть и другие прямые подтверждения тезиса – лучшая на чемпионате мира беговая статистика среди сборных, рост по ходу турнира игроков, работающих в первую очередь на интенсивности (Роман Зобнин – лучший пример). Такой стиль уже заставляет британских журналистов шутить (не шутить?) про мельдоний. Да когда же это кончится.
4. Самое важное. Сейчас будет много мнений (наверное, на «Чемпионате» тоже – вообще не удивлюсь), что 0:3 от Уругвая – стыдно. Это рак нашего футбольного общества, судить об игре только по результату в корне неверно. Важнее качество игры, соблюдение тактического плана, и здесь сборная России совсем не изменилась. Резко менять своё отношение к сборной после Уругвая намного более стыдно, чем проигрывать серьёзному сопернику 0:3.
Те, кто восхищался сборной России по итогам матчей с Саудовской Аравией и Египтом, не учитывали главного – наша команда забила почти всё, что создала. Если верить xG-метрикам, Россия наиграла в двух матчах на 4 гола, но не на 8. Да и течение матча с Египтом не подразумевало трёх забитых мячей – это был типичный матч до одной ошибки. Против Уругвая России просто вернулся весь фарт: «чарруас» тоже создали мало, но забили почти всё. Они тоже не наиграли на три забитых мяча. Артём Дзюба тоже это понимает.
5. Все проблемы, за которые реально стоит критиковать сборную после матча – некачественная игра на оборонительных стандартах, проблемы на подборах и с концентрацией (наши допустили серию невынужденных ошибок).
Уругваю помогли выиграть именно стандарты, с ними у «чарруас» вообще полный порядок – команда Оскара Табареса забила с них 5 из 5. Это ещё тяжелее принимать, если осознавать, что Черчесов перед матчем уделял полчаса работе над оборонительными стандартами. Если проблема (да-да, проблема) сохраняется после тренировок над ней, это действительно подлежит критике.
Но других причин для критики я не вижу. Сборная России двигалась, двигала мяч в атаку и оборонялась ровно так же, как против Саудовской Аравии и Египта. Просто а) сказался класс соперника, б) сборная не забила всё, что создала, а Уругвай забил.
Не надо делать из этого трагедии.
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