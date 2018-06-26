Вспомнили, как играть не надо. Обзор дня ЧМ-2018

Удивительно, но поражение от Уругвая могло вывести сборную России на Иран. Но играть будем с Испанией.

Несмотря на заниженные ожидания от игры сборной перед стартом чемпионата мира, матч против сборной Уругвая, считавшейся непререкаемым фаворитом группы А, ожидался не с тревогой, а с любопытством. Было интересно, кому из футболистов Станислав Черчесов даст возможность отдохнуть, а кому — проявить себя. Что из этого получилось, рассказывает наш обозреватель Олег Лысенко, наблюдавший за первым поражением россиян на турнире воочию.

Пилюля от эйфории. Может быть, мы ещё скажем спасибо Уругваю Уругвайцы избавили сборную России от двух «лишних» перелётов.

Такой исход ожидаемо вызвал бурю диаметрально противоположных эмоций. Те, кто ещё вчера готовы были качать на руках наставника национальной дружины, мигом переобулись в его критиков. Дмитрий Егоров, в свойственной ему эмоциональной манере, но с применением железной логики, объясняет, почему это поражение ничего не решает не только с турнирной точки зрения.

Черчесов – тренерок? Уругвай съел сборную России, но наплевать Суарес нас покусал, но этот матч НИЧЕГО не значит.

Параллельно с нашем матчем, выясняли отношения неудачники группы Египет и Саудовская Аравия. И вновь были посрамлены те специалисты, которые считали, что именно команда Салаха была третьим претендентом на выход в плей-офф.

Салах забил, 45-летний вратарь взял пенальти. А Египет всё равно проиграл В Волгограде было намного веселее, чем в параллельном матче в Самаре.

Наставник сборной России, прошедший со своими подопечными сквозь цунами критики в плей-офф домашнего чемпионата мира умудрился даже после проигранного 0:3 матча заставить журналистов аплодировать ему.

«Вдесятером мы показали агрессивный футбол и мужское сердце» Станислав Черчесов заставил журналистов аплодировать на пресс-конференции.

Выступление сборной России уже сейчас можно назвать успешным. В грязь лицом парни не ударили. И будет множество мнений о том, что стало отправной точкой для первого за последние 32 года выхода из группы. Мы же сегодня напомним вам об одном из них. Артём Дзюба вышел к журналистам после тренировки перед матчем-открытия и сделал могучее заявление, в котором заверил, что команда разобьётся в доску, но задачу решит. Как он мог пройти мимо прессы сейчас, когда его готовы носить на руках. Ибо лично он отдаётся на поле без остатка.

«Самедов говорит: «У тебя нос кривоват». А он и раньше такой был» Дзюба сетовал на ошибки, оценил пользу пощёчины и порадовался тому, что играть предстоит в «Лужниках», а не ехать в жаркий Сочи.

Тем не менее, результат матча против Уругвая сборников огорчил. Скорее даже, не сам итоговый счёт, а те ошибки, которые привели к такому исходу. Самедов, Кудряшов и Черышев заверили болельщиков, что соответствующие выводы будут сделаны. Досталось и арбитру матча. Обо всём этом в репортаже Даниила Бороздина.

«Внутри есть опустошение, мы расстроены результатом» Денис Черышев, Александр Самедов и Фёдор Кудряшов заверили, что уроки из поражения будут извлечены.

Но не только счёт на табло останется в памяти от этой не самой удачной для сборной игры. Фотографы «Чемпионата» блестяще сработали на «Самара Арене», запечатлев все ключевые и самые эмоциональные моменты матча.

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Новостная служба «Чемпионата» связалась с авторитетными специалистами футбола, подробно расспросив об мнении по поводу первого поражения на чемпионате. Выводы утешительные. Практически все считают, что такой итог лишь пойдёт на пользу команде Черчесова. Бытует даже мнение, что победа над Уругваем могла навредить настрою на матч в 1/8 финала.

Холодный душ перед плей-офф — на пользу сборной? Сборная России крупно проиграла Уругваю. Что случилось с командой и что ждёт нас в плей-офф?

А сыграем мы в плей-офф с испанской дружиной. Подопечные Фернандо Йерро, неожиданно оказавшегося у руля «Фурии роха», изрядно потрепала нервы своим болельщикам, устроив настоящий триллер в поединке с марокканской дружиной. До 90-й минуты всё шло относительно удачно, а вот последние 6 минут были залиты валидолом. Подробнее — в репортаже Павла Пучкова.

Улыбка Фортуны. Испания чудом попадает на Россию Волшебная история последних минут.

А в то же время в Саранске… Да что там говорить, Роналду пенальти не забил, Иран отыгрался в добавленное время и заставил португальцев отчаянно отбиваться, едва не совершив сенсацию. Перспектива встретиться в первом раунде плей-офф с командой Карлуша Кейруша была, действительно, реальной. Подробно об этой встрече, которая отняла столько нервных клеток у тех, кто ставил на победу Португалии, рассказывает Анатолий Романов.

Роналду смазал пенальти и едва не был удалён. Португалия «отскочила» Роналду мог вылететь раньше Месси.

А если у кого-то ещё остались сомнения на тему того, что поражение от Уругвая может и должно пойти сборной России на пользу, предлагаем материал Сергея Титова. Будут цифры, спокойная аналитика и раскрытие нескольких нюансов, которые говорят о том, что Черчесов изначально планировал поэкспериментировать.

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Обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаитт проанализировал возможности сборных Португалии и Испании и пришёл к весьма приятному выводу. Под стиль игры команды Черчесова подопечные Йерро подходят куда лучше. При всём к ним уважении.

Испания в 1/8 – это хорошая новость. Есть одна причина Шансы есть.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018