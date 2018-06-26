На ЧМ-2018 снова приставали к журналистке. Ей не понравилось

Репортёр бразильского телеканала SporTV Жулия Гимараес стала одной из самых обсуждаемых фигур за последние дни чемпионата мира. Причиной тому стала ситуация, случившаяся в Екатеринбурге перед встречей Япония – Сенегал (2:2).

Жулия записывала сюжет рядом со стадионом «Екатеринбург Арена», когда к ней подошёл болельщик и попытался её поцеловать. Журналистка увернулась от любвеобильного фаната, а затем жёстко сказала:



– Никогда! Не делай этого больше никогда! Хорошо? Не делай! Я не разрешаю тебе. Никогда. Это невежливо и неправильно. Не поступай так с женщинами. Ок? Уважение!

На видео слышно, что болельщик принёс извинения журналистке. Ролик собрал миллионы просмотров в социальных сетях. Многие поддержали девушку в том, как она дала отпор. Британский журналист Колин Миллар отметил: «Нелегко проявить сдержанность, когда к тебе пристают».

Бразильский комментатор Пауло Антунес также выразил недоумение: «Идиот с головкой 13-летнего мальчика! А Жулия Гимараес очень правильно отреагировала. Уважаю её».

Директор регионального движения «Студенты за свободу Бразилии» Летисиа Арсенио продолжила мысль: «Сильный призыв к УВАЖЕНИЮ ЖЕНЩИН и поздравляю её с тем, как она справилась с ситуацией»

Вскоре уже сама Жулия дала более развернутое объяснение в интервью Globo.

«Это второй случай, когда подобное происходит со мной в России. Такого со мной никогда не случалось в Бразилии. Хотя это во многом везение, потому что часто встречается и в Бразилии. Мне пришлось столкнуться с этим в России – начиная с агрессивных взглядов и заканчивая песнями на русском языке, которые я не понимаю, но чувствую. Первый раз меня хотел поцеловать мужик перед матчем Египет – Уругвай. Вроде бы это был россиянин. Во втором случае это точно был россиянин. Это ужасно! Я чувствую себя беспомощной и уязвимой. На этот раз я дала ответ. Печально, что люди не понимают. Я хотела бы знать, на каком основании человек считает, что имеет право на подобное».



Напомним, что ранее на такую же ситуацию пожаловалась журналистка Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран. Она снимала репортаж на Манежной площади в Москве, когда к ней подошёл фанат и со словами «Россия – чемпион» поцеловал её в щеку.

«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018 Журналистку немецкого ТВ мило поцеловал в щёчку болельщик во время прямого эфира. Она посчитала это сексуальным насилием.

«Я отработала Бундеслигу, Лигу чемпионов, игры сборной Колумбии в этом году, но до этого на меня никто не нападал на работе. Я отказываюсь быть жертвой. Этот инцидент изменил мою жизнь, и теперь я уже не смогу полноценно работать на чемпионате мира в России. Мне придётся усилить свою охрану и понести большие финансовые потери», – заявила журналистка.



Позже фанат принес извинения: «Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас… Я знаю, что ваша работа тяжела, и я надеюсь, что вы больше никогда не столкнётесь с подобным инцидентом в вашей карьере. Мне правда очень жаль», — цитирует россиянина Deutsche Welle.