Мина под Сенегал. В группе H дошло до подсчёта карточек!

Трое в гонке, не считая Польши

Бездарно уступив Южной Корее, сборная Германии отняла у своего ближайшего восточного соседа звание главного неудачника группового турнира. Формально поляки задержались на Кубке мира даже дольше чемпионов – правда, только на сутки и лишь благодаря более поздней дате финиша. Но хронологическом порядке они ещё раньше лишились шансов на выход в плей-офф. Из числа соискателей путёвок в 1/8 финала «кадра» благополучно откололась уже после второго тура.

Себе уже помочь поляки никак не могли, зато подсобить другим – вполне. Победой над японцами Левандовски и компания существенно облегчили бы жизнь участникам параллельной встречи. При таком раскладе ничья в равной степени устроила бы обоих участников самарского матча: при равенстве очков с азиатами Колумбия поднималась бы выше за счёт лучшей разницы забитых пропущенных мячей (+2), уступив Сенегалу чистое первое место.

ЧМ-2018. Япония – Польша — 0:1, Сенегал – Колумбия — 0:1. LIVE Онлайн-трансляция матчей группы Н Япония – Польша, Сенегал – Колумбия.

Одного взгляда на сосредоточенные, решительные физиономии самозабвенно поющих поляков во время исполнения государственного гимна было достаточно, чтобы предположить проблемы у японцев. Но если африканцев ничья в любом случае устраивала, то южноамериканцам целенаправленно «катать» её было слишком опасно – в комплекте с аналогичным исходом в Волгограде она не давала Колумбии ровным счётом ничего. За такое третье место не то что медалей – даже почётных грамот не положено. Таким образом, три команды были вынуждены играть с оглядкой друг на друга. Только полякам до других не было дела.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

18'

Япония – Польша – 0:0, Сенегал – Колумбия – 0:0.

Выход в 1/8: Япония, Сенегал.



В 17:18 по Москве сенегальские и японские болельщики в унисон возликовали: судья Мажич поставил пенальти в ворота колумбийцев. Рано радовались: как назначил, так и отменил. Просмотр эпизода по видео убедил сербского рефери в том, что прежде чем врезать по ногам Мане, Давинсон Санчес чиркнул бутсой по мячу. Стало быть, сыграл в рамках правил. Характерным жестом рефери отменил своё же первоначальное решение, дав лишний повод критикам VAR поворчать о недоскональности технической новинки. Хотя вопросы вызывает не столько зоркость электронного глаза, сколько интерпретация его подсказок живыми людьми со свистками. Человеческий фактор никуда не делся.

45'

Япония – Польша – 0:0, Сенегал – Колумбия – 0:0.

Выход в 1/8: Япония, Сенегал.



Недовольство Хосе Пекермана эффективностью своей наступательной линии вылилась в неожиданную замену. По скорости удаления с поля и выражению лица Хамеса было нетрудно определить отношение Родригеса к тренерскому решению. Выход Мурьеля к кардинальному улучшению ситуации не привёл: Сенегал спокойно отстоял к перерыву стратегически выгодную ничью.

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Без голов завершился и другой первый тайм, параллельный. Такая комбинация промежуточных результатов категорически не устраивала Колумбию. С её стороны зритель вправе был ожидать резкой активизации после отдыха. У остальных видимых причин рвать жилы не было. Они и не рвали. Ноль карточек за 45 минут исчерпывающе скажет о накале борьбы в Волгограде. До перерыва команды проявляли редкостную для больших турниров деликатность по отношению друг к другу. Японцев такой характер игры полностью устраивал. Поляки же, как выяснилось, только умело имитировали умиротворённость.

59'

Япония – Польша – 0:1, Сенегал – Колумбия – 0:0.

Выход в 1/8: Сенегал, Колумбия.



На исходу часа игры самарская арена зашумела – хотя предпосылок к этому 22 человека на поле не давали. Прекрасная для Колумбии новость поступила из Волгограда: гол поляка Беднарека после розыгрыша стандарта спустил японцев на третье место в онлайн-таблице. Сама жизнь вынудила «самураев» зашевелиться.

74'

Япония – Польша – 0:1, Сенегал – Колумбия – 0:1.

Выход в 1/8: Колумбия, Япония.



За четверть часа до финального свистка уже свои собственные любимцы привели жёлтые сектора «Самара-Арены» в экстаз. Долговязый Йерри Мина сполна воспользовался превосходством над соперниками в росте. Великан из «Барсы» головой замкнул навес Хуана Кинтеро от углового флага и поднял свою команду на вершину интерактивной таблицы. При таком варианте третьим лишним уже оказывался Сенегал!

90+4'

Япония – Польша – 0:1, Сенегал – Колумбия – 0:1.

Выход в 1/8: Колумбия, Сенегал.

Как ни силились африканцы, повернуть течение игры вспять они не сумели – и теперь вынуждены собирать вещи. Должно быть, дико обидно вылетать с турнира вот так, при равенстве очков и забитых-пропущенных мячей со второй командой группы. Сенегал стал жертвой «правила фейр-плей»: набрав на два предупреждения больше японцев, он ещё долго будет убиваться по поводу собственной несдержанности. «Самураев» как раз таки хладнокровие и спасло.