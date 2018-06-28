ЧМ-2018. Япония – Польша, Сенегал – Колумбия. LIVE

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13:20. От «не плакал» до «падает». Что писали о Неймаре во время игры Сербия — Бразилия.

Пик упоминаний о Неймаре пришёлся на 93-ю минуту поединка, когда он едва не забил гол. Всего о звёздном игроке было написано 24 069 слов, положительных эпитетов — 189, а отрицательных — 121.

13:00. «29 граждан Германии неожиданно просят убежища в России». Западная пресса обрушилась с критикой на чемпионов мира.

12:45. Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино сегодня, 28 июня, открыли футбольный турнир на Красной площади. Путин и Инфантино сфотографировались с участниками и нанесли первый удар по мячу. Президент после этого пробил по воротам одной из команд.

12:30. Германию настигло проклятие чемпионов. Лучшие фото дня ЧМ. До первых матчей игрового дня ещё есть время, так что посмотрите фотографии о главной сенсации ЧМ-2018 на данный момент.

Германию настигло проклятие чемпионов. Лучшие фото дня ЧМ Провал Германии, подарок сборной Мексики и драка бразильцев с сербами – в фотоподборке главных моментов игрового дня.

12:15. Тем временем Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России в Новогорске. Может, что-то подсказал Станиславу Черчесову?

12:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира состоятся заключительные матчи третьего тура группового этапа. В группе Н сыграют Япония – Польша и Сенегал – Колумбия. Все команды, кроме Польши, не потеряли шансов на выход в плей-офф.

Япония – Польша. Текстовая трансляция

Сенегал – Колумбия. Текстовая трансляция