Жёлтые карточки для определения команды, которая будет выше, — тотальный бред

Итак, Сенегал стал первой и сакральной жертвой дурацкого правила ФИФА, согласно которому при равенстве основных показателей выше в группе становится тот, кто получил меньше желтых карточек. Таким образом, Сенегал, сам того не зная, выписал себе путевку домой за минуту матча с Японией, когда на 90-й и 90+1-й минутах африканские футболисты получили две желтых карточки.

И это вы называете фэйр-плей? Япония обошла Сенегал. Это было очень честно.

Конечно, это полный бред.



Дело не в том, что в параллельном матче Япония и Польша перестали играть в футбол — такое как раз случилось бы при любом определяющем показателе, когда обе команды все устраивает. Это правило — полный бред по другим абсолютно четким причинам:

а) матчи судят разные люди, которые одну и ту же ситуацию с нарушением трактуют по-разному;

б) симуляции в штрафной по-прежнему расцениваются разными судьями, как им взбредет в голову (а желтая за симуляцию, раз мы говорим о принципе «честной игры», должна приравниваться к красной в игровом моменте);

в) одна случайная красная карточка почти хоронит твои шансы быть выше, даже если ты последний матч отыграешь вообще без фолов;

г) судьи ведутся на стереотипы о нациях — например, Япония и не могла получить больше карточек, чем Сенегал, потому что мы привыкли думать о японцах, как о скромных и спокойных людях. Не первый раз на чемпионатах мира проскакивает эта история — Япония и Корея получают меньше карт, чем могли бы в ситуациях со своими фолами.

Мина под Сенегал. В группе H дошло до подсчёта карточек! Хроника последнего тура в группе H.

С конкретикой относительно того, почему это бред, разобрались. Теперь три решения, которые смотрелись бы гораздо правильнее в качестве определяющего фактора.

1. Количество ударов

Во-первых, это позволит решить проблему матча Япония — Польша. Японцам в таком случае придется играть в футбол, а если представить, что на месте Польши команда, которая проходит дальше именно при такой разнице в счете, то пришлось бы шевелиться и их соперникам. В параллельном матче Сенегал тоже атакует так же заинтересованную в результате Колумбию — в итоге концовки превращаются в резню бензопилой, а не в стыдное зрелище с одной стороны и нелепую трагедию — с другой.

2. Количество ударов в створ ворот из пределов штрафной

Усовершенствованная версия первого варианта на случай, если команда в последние условно десять минут решит обмануть весь мир и лупить с центра поля, набивая статистику. У этого показателя есть плюс: к последнему матчу команды могут подойти с совершенно разными цифрами по попаданиям в створ из пределов штрафной, а значит, кто был сильнее, ближе и точнее, тот и пройдет дальше.



3. xG

Раз уж техника и технологии плотно вошли в футбол, то нужно развивать эту тенденцию. Суммарная за три матча разница в ожидаемых голах между созданными командой и допущенными у своих ворот достаточно объективно скажет о том, насколько команде везло или не везло в группе. И совершенно точно этот показатель будет объективнее количества карточек. Хочешь проходить дальше — создавай моменты и бей по воротам.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018