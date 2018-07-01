Никто не знает, как вы это делаете. Но это космос

Время признаться в двух вещах. Первая – никто не понимает, как они это делают. Да, выходят тактические тексты. Да, в каждом баре и в каждой ветке комментариев есть эксперты. Но, откровенно говоря, мы не понимаем: это Россия такая сильная или Саудовская Аравия, Египет и Испания такие слабые?

Даже игроки не понимают! После Испании все твердили, что надо было терпеть, что силы кончились уже во втором тайме, что соперник фантастически контролировал мяч. Артём Дзюба, самый честный и откровенный, просто сказал: «Должно же было за столько времени и нам повести».

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Второй момент, возможно, куда более личный. Но сколько раз внутри вас по ходу турнира вообще и матча с Испанией в частности просыпался следователь из фильма «Изображая жертву»? С его этой фразой про сборную, которая ……… [обманывает].

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся! Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Вот вы смотрите матч с Испанией, идёт уже второй тайм. И что-то внутри мешает просто болеть за команду. Те самые бесконечные воспоминания, когда всё шло по звезде. Марибор, Греция-2012, Уэльс-2016. Ситуации, когда слепая вера оборачивалась жутким разочарованием, после которого какое-то время вообще не хотелось включать игры сборной.

Это поганое (а какое?) чувство сидело внутри и сегодня. Вот сейчас Кутепов ошибётся. Вот сейчас Игнашевич не успеет. Вот сейчас Игорь… сами знаете. Простите, мужики. Очень хотелось верить, но что-то постоянно мешало. Со времён Евро-2008 не было ничего подобного. Для всех команд матч длился до свистка, а у нас постоянно всё было понятно сильно заранее.

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Я не знаю, как Игнашевич в своём возрасте отпахал 120 с лишним минут, а потом ещё и уничтожил де Хеа в серии пенальти. Вообще не понимаю, как Акинфеев отбил удар Аспаса – там же вообще был сейв бутсой. Как Кудряшов поменял на фланге Жиркова и даже прессинговал испанцев на их половине поля. Как Головин дважды подряд настолько круто и чисто вынес соперников, что даже судья ему не поверил. Это реально космос. Простите за недоверие. Спасибо, сборная, за вернувшееся ощущение «возможно всё».