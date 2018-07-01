Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Россия – Испания, 1 июля 2018. ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018. Сборная России по футболу в 1/4 финала
Павел Пучков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Никто не знает, как вы это делаете. Но это космос
Павел Пучков объясняет, чем важна победа России над Испанией.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Время признаться в двух вещах. Первая – никто не понимает, как они это делают. Да, выходят тактические тексты. Да, в каждом баре и в каждой ветке комментариев есть эксперты. Но, откровенно говоря, мы не понимаем: это Россия такая сильная или Саудовская Аравия, Египет и Испания такие слабые?

Даже игроки не понимают! После Испании все твердили, что надо было терпеть, что силы кончились уже во втором тайме, что соперник фантастически контролировал мяч. Артём Дзюба, самый честный и откровенный, просто сказал: «Должно же было за столько времени и нам повести».

«Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём»
Артём Дзюба призывает всех радоваться!

Второй момент, возможно, куда более личный. Но сколько раз внутри вас по ходу турнира вообще и матча с Испанией в частности просыпался следователь из фильма «Изображая жертву»? С его этой фразой про сборную, которая ……… [обманывает].

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся!
Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!

Вот вы смотрите матч с Испанией, идёт уже второй тайм. И что-то внутри мешает просто болеть за команду. Те самые бесконечные воспоминания, когда всё шло по звезде. Марибор, Греция-2012, Уэльс-2016. Ситуации, когда слепая вера оборачивалась жутким разочарованием, после которого какое-то время вообще не хотелось включать игры сборной.

Это поганое (а какое?) чувство сидело внутри и сегодня. Вот сейчас Кутепов ошибётся. Вот сейчас Игнашевич не успеет. Вот сейчас Игорь… сами знаете. Простите, мужики. Очень хотелось верить, но что-то постоянно мешало. Со времён Евро-2008 не было ничего подобного. Для всех команд матч длился до свистка, а у нас постоянно всё было понятно сильно заранее.

«Была эпоха Яшина, эпоха Дасаева. Сейчас эпоха Акинфеева»
Два тренера, которые дали Акинфееву дорогу в футбол, — Павел Коваль и Вячеслав Чанов о главном герое России сегодня!

Я не знаю, как Игнашевич в своём возрасте отпахал 120 с лишним минут, а потом ещё и уничтожил де Хеа в серии пенальти. Вообще не понимаю, как Акинфеев отбил удар Аспаса – там же вообще был сейв бутсой. Как Кудряшов поменял на фланге Жиркова и даже прессинговал испанцев на их половине поля. Как Головин дважды подряд настолько круто и чисто вынес соперников, что даже судья ему не поверил. Это реально космос. Простите за недоверие. Спасибо, сборная, за вернувшееся ощущение «возможно всё».

Черчесов: в космосе я побывал, так что теперь со мной уже ничего не будет!
Черчесов в общении с журналистами после победы – мистер спокойствие.
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент