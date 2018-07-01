Как Смолов плясал на столе. Видео из раздевалки сборной России

«Мы столько вытерпели говна – сейчас давайте кайфанём» Артём Дзюба призывает всех радоваться!

Сразу после матча в «твиттере» сборной России появились видео из раздевалки. Вот торжествующий Фёдор Смолов.

И его мини-интервью сразу после матча. Он пока не может поверить, что команда это сделала. Говорит, что все умерли на поле.

А вот футболисты поздравляют друг друга. Заводила понятно кто. Артём Дзюба. А Фёдор Смолов пляшет на столе.

Вот Далер Кузяев. Он опустошён – все эмоции оставил на поле.

А вот и сам Дзюба – автор единственного гола сборной России в основное время матча. У него сел голос. Но он верил в сборную и в Акинфеева.

Владимира Путина на матче не было. Зато был премьер-министр Дмитрий Медведев. Разумеется, он зашел поздравить команду.

А вот видео уже из Новогорска. С подписью «усталые, но довольные». Можно предположить, что игроки и штаб команды сегодня долго не заснут.