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ЧМ-2018. Испания – Россия. 1 июля, видео из раздевалки сборной России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Испания — Россия. Видео из раздевалки
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/TeamRussia
Как Смолов плясал на столе. Видео из раздевалки сборной России
Дзюба охрип, Смолов пляшет на столе, а Кузяев опустошён.
Футбол / ЧМ по футболу 2018
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Артём Дзюба призывает всех радоваться!

Сразу после матча в «твиттере» сборной России появились видео из раздевалки. Вот торжествующий Фёдор Смолов.

И его мини-интервью сразу после матча. Он пока не может поверить, что команда это сделала. Говорит, что все умерли на поле.

А вот футболисты поздравляют друг друга. Заводила понятно кто. Артём Дзюба. А Фёдор Смолов пляшет на столе.

Вот Далер Кузяев. Он опустошён – все эмоции оставил на поле.

А вот и сам Дзюба – автор единственного гола сборной России в основное время матча. У него сел голос. Но он верил в сборную и в Акинфеева.

Владимира Путина на матче не было. Зато был премьер-министр Дмитрий Медведев. Разумеется, он зашел поздравить команду.

А вот видео уже из Новогорска. С подписью «усталые, но довольные». Можно предположить, что игроки и штаб команды сегодня долго не заснут.

Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не останавливайся!
Финалисты ЧМ-2014 уже дома, а Россия – в восьмёрке лучших!
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