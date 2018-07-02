«Алё, СБУ? У меня весь двор орёт!» Реакция Украины на победу России

В свете капитально испортившихся – в первую очередь на высшем, правительственном уровне – отношений когда-то ментально, а теперь, увы, только географически самых близких стран бывшего Союза особенный интерес представляет реакция Украины на воскресный успех сборной России. Позволю себе напомнить юношеству, что именно эти две республики задавали тон в союзном футболе и были главными поставщиками кадров во все возможные сборные единой страны. Они и по сей день ревностно относятся к спортивным свершениям друг друга, даже если вслух в этом не признаются.



В отличие от всем известных передач и каналов, мы не ставили перед собой установки на целенаправленный поиск негатива – наоборот, постарались собрать самый широкий спектр мнений. Удалось ли, судите сами. Начнём со специализированных изданий.

«Неистовая радость в «Лужниках»

Украинские СМИ – кто по политическим (в большинстве случаев), а кто по экономическим мотивам – воздержались от командировок своих корреспондентов на ЧМ-2018. В том числе и поэтому материалы в профильных изданиях носят в основном сугубо информативный, равнодушный характер.



В этом плане показательна рецензия на матч football.ua, одного из самых популярных футбольных ресурсов Украины: «Россия победила Испанию в первой серии послематчевых пенальти на чемпионате мира FIFA 2018 и вышла в четвертьфинал турнира. Сначала Игорь Акинфеев отразил удар Коке, а затем и удар Яго Аспаса, погрузив московский стадион «Лужники» в состояние неистовой радости». «Неистовая радость» хоть немного оживила сообщение в канцелярском стиле.

«Эй вы, верните Дзюбу!». И это пишет бывшая жена Смолова! «Бейте испанцев! Надейтесь на усы или на кокошник! Танцуем «Калинку-малинку» и ликуем!!!». На что готовы звёзды после победы сборной России.

«Скрытая инфекция победила»

В репортаже ua-football.com, напротив, эмоций и образности было хоть отбавляй. Например, вот: «Россия любит и не гнушается проявлять агрессию, но не на футбольном поле против сильных соперников. И тут не помог бы даже допинг – преимущество испанцев было тотальным. Не хватало лишь ударов и разящих передач, хотя постоянное давление на защиту соперника, словно песчинки в почках, повышало жар».

Выявив симптомы болезни, автор безжалостно выносит диагноз испанскому «пациенту»: «Это [серия пенальти] было уже последнее средство против воспаления, но Коке и Аспас неправильно ввели укол. Скрытая инфекция, утихая, скручиваясь и прячась, всё же победила».

«Даже 70-я команда рейтинга ФИФА способна останавливать «пешеходов»

Многообещающе озаглавил отчёт о матче портал football24.ua: «Провал „Тики-таки, цирк Пике и 80-летнее проклятие, в которое трудно поверить“. Я бы кликнул. И кликнул. Резюме автора оказалось любопытным и вполне аргументированным: «Сборная Испании владела мячом 74% игрового времени и нанесла 26 ударов по воротам россиян, 9 из которых попали в створ. Однако пусть статистика не вводит вас в заблуждение – всё это цифры ради цифр. Тотальный контроль мяча и так называемая «тики-така» не принесли подопечным Йерро ни малейшей пользы, а реально опасные выстрелы можно перечислить по пальцам одной руки. «Ла Роха» в который раз на ЧМ-2018 продемонстрировала беспомощность против хорошо организованных в обороне команд. Естественно, перед матчем мало кто надеялся, что Россия будет способна а-ля Иран закрыться на своей половине поля, но даже 70-я команда рейтинга ФИФА способна останавливать «пешеходов».

«Стоячие и нулячие»

Значительный интерес представляет мнение о матче Артёма Франкова, главреда украинского еженедельника «Футбол» и одного из лидеров мнений в национальном футболе. «По матчу исход был почти предсказуем, — написал он в своей конференции. — По тому, как развивались события и как легко Россия парировала вялые атаки испанцев. Испания ли это была? Да они так с самого начала играли — вы их вспомните с Ираном и Марокко! Народ всё не верил, всё не хотел верить… А они просто стоячие и нулячие! Россия — абсолютно в свою силу средней и потому защищающейся команды (комплименты организации), Испания — левая команда, которую не поймёшь за что записали в фавориты. За 6:1 в товарняке с Аргентиной, что ли? Так уже выяснилось, что это дежурный результат...»

«У России очень умный тренер, а Йерро повёл себя трусливо» Эпический матч в «Лужниках» — глазами испанских журналистов.

«Традиционный козырь – Акинфеев»

Не оставили без внимания прошедшую игру и общеполитические издания. Портал «Обозреватель», например, воздал должное главному герою воскресного триллера. «Конечно, тут у россиян был традиционный козырь в виде Акинфеева, — констатирует автор. — Российский вратарь при поддержке домашних трибун буквально намертво играл на линии и отбивал всё, что летело в створ (хотя и самим испанцам в некоторых ситуациях стоило сыграть спокойнее и пробить точнее, а не бить сразу на силу). Акинфеев же выиграл для России и серию 11-метрвых, отразив два из них. Хотя, скорее, её проиграл сам де Хеа — испанский голкипер в который раз сыграл неуверенно и глупо гадал по углам, когда россияне почти все удары пробили не сильно по центру. Но де Хеа на этом ЧМ не стал голкипером, который выручает и делает результат».

«Нога бога». Как Акинфеев стал главным героем мемов Бог или герой? Болельщики восхищаются российским вратарём, сделавшим сказку былью для всей страны.

«Алё, СБУ!»

Корреспонденты интернет-ресурса Страна.ua прогулялись по одесским барам и со свойственным местным жителям чувством юмора изложили впечатления от увиденного в репортаже. О градусе страстей в питейных заведениях города после матча России и Испании можно судить по заключительному абзацу. В каком состоянии он писался, автор деликатно умолчал, да это и неважно. Главное, эмоция передана ярко: «Победа по пенальти вызывает приступ восторга — все радостно чокаются и орут во всю глотку. «Пробились» — кричат все и чокаются. «Наконец можно идти курить» — выдыхает соседка. Приходит сообщение от приятеля — «Это что было? У меня весь двор орет. Алё, СБУ :)».

«П… вытащил старую технологию»

Напоследок чудесная невыдуманная история от известного украинского журналиста Юрия Громницкого: «Сегодня. Разговор на одном из базаров Киевской области. Говорят про Кубок мира и матч россиян с испанцами.



— Вы что, не знаете? П…н вытащил старую технологию. Ещё институт тайный советский разрабатывал. На мяч наклеили невидимые пластинки.



— И что?



— Как что? Они потом этим мячом управляют. Вы что, не видели с арабами? Сам П говорил, когда нажимать, чтобы пластины мяч направляли так, как надо.



У меня вопрос. Может, те чёрные полосы на мячах и есть те тайные пластины? Сколько раз решили нажать на пластины, чтобы выиграть у испанцев?».