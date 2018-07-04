Главные поцелуи ЧМ-2018. Не всем понравилось

Первый случай «покушения» наших болельщиков на зарубежных журналистов случился 20 июня. Корреспондентку издания Deutsche Welle обнял и поцеловал в щёку российский фанат. Издание тут же выложило запись с призывом остановить сексуальные домогательства. Дошло до того, что болельщику по имени Руслан пришлось извиниться: «Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас… Мне правда очень жаль».

На этом флюиды любви, которые витают вокруг чемпионата мира, не иссякли. В Екатеринбурге такой же случай произошёл с журналисткой бразильского канала. В комментариях развернулись продолжительные дискуссии на тему «что такое хорошо и что такое плохо».

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Журналистка испанского телеканала Мария Гомес вызвала самый большой резонанс среди всех поцелованных. После того как российский болельщик попытался её поцеловать, она выложила видео случившегося в свои соцсети. Под видео она написала, что не считает такое поведение нормальным. Ролик стал невероятно популярным в «Твиттере». Именно под ним происходит самое горячее обсуждение этой «проблемы». Споры не утихают по сей день.

Куда более адекватно на подобные проявления эйфории реагируют мужчины. Так, испанского журналиста Мигеля Альвареса зацеловали две российские девушки на Никольской. И таки Мигель был совсем не против.

Иногда наши девушки даже срывают эфиры нашим коллегам. Корейского журналиста поцеловали по очереди две российские фанатки после матча в Питере. Он так засмущался, что не смог продолжить эфир.

Этот мир придуман не нами. До возвращения в реальность осталось 10 дней Давайте больше не жить как раньше.

Бонус

Самый главный поцелуй чемпионатов мира произошёл не в России. В 2010 году в ЮАР после победного для Испании финала Икер Касильяс страстно поцеловал свою девушку – Сару Карбонеро. Этот кадр облетел все мировые СМИ в один момент.