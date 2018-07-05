Испанец, который помог сборной Испании «умереть»

В тот момент, когда Акинфеев, улетая в угол ворот, всё же изловчился отбить ногой пущенный по центру мяч, один испанец в чаше «Лужников» ликовал и прыгал от счастья. Имел право! Грусть от вылета соотечественников с Кубка мира у него перевешивала гордость за свою нынешнюю команду. Если она выдержала 120 минут чудовищно изнурительной игры и ещё несколько – убийственной для нервных клеток серии пенальти – значит, он качественно выполнил свою работу. Испанец помог России одержать первую в новейшей истории победу над Испанией – не правда ли, символично?

Анализируя безо всяких оговорок выдающийся успех сборной на «мире», мы всё больше сбиваемся на частности. Дар убеждения и кадровое чутьё Черчесова, тактическая гибкость штаба, надёжность Акинфеева, неистовство Дзюбы, сообразительность Головина – всё это даже для бабушек-зрительниц ток-шоу на федеральных каналах уже очевидно. Многие упускают из виду действительно фундаментальную вещь – физическую готовность. Без неё прочие факторы, отдельные или вместе взятые, просто не сработали бы. Подобно великому Лобановскому (а у него не стеснялись учиться даже асы вроде Капелло и Анчелотти), Черчесов поставил во главу угла функциональную готовность. И назначил на ключевые посты высококлассных спецов.

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То, что в спаянную, устоявшуюся бригаду единомышленников он добавил всего одного тренера со стороны, много говорит о профессиональной репутации Гранеро. Он доказал свой уровень в ЦСКА – и подтвердил его в национальной команде. Более успешного совместителя в новейшей истории сборной России не было.

Теперь понимаете, почему Черчесов ходатайствовал об увеличении подготовительного цикла национальной команды в ущерб Премьер-Лиге? Дополнительные дни нужны были ему не только для повышения тактической грамотности, но и физической готовности. Как показал турнир, расчёты Паулино Гранеро и Владимира Паникова относительно приведения всех исполнителей к единому функциональному знаменателю и выводу коллектива на пресловутый пик формы оказались верны. Главное состязание в своей истории команда встретила в отличных кондициях. Контраст между последними «товарняками» и первым официальным матчем году в плане двигательной активности оказался ошеломительным. И сразу стало ясно, над чем корпела сборная за закрытыми дверями.

Первого соперника на ЧМ, Саудовскую Аравию, она элементарно перебегала. Второго – тоже. Физическая выносливость и психологическая устойчивость легли в основание и самой тяжёлой – пока – победы, над Испанией. Редкая команда вынесет, ни разу не сорвавшись, 90 минут беготни без мяча. Российская сборная выдержала 120. Ещё и на послематчевую серию силы нашла.

СССР-1986 и 1988, Россия-2008 – все эти незабываемые сборные отличала превосходная физическая готовность. Атлетизм компенсировал пробелы в технической оснащённости. Физика же проложила путь в зал славы сборной-2018.

Визуальные впечатления убедительно подкрепляют цифры. На текущем турнире россияне пробегают в среднем 119,25 км за матч – абсолютно лучший показатель среди всех 32 участников. У Дании, тоже пережившей дополнительное время в 1/8 финала, он на 3 километра скромнее, у остальных – ещё хуже. Несправедливо и неправильно все заслуги в этом приписывать одному Гранеро, и я не собираюсь этого делать. Но то, что у них с русским коллегой Паниковым сложился отличный творческий тандем, – факт. И факт для всего российского футбола замечательный. Сумма знаний двух классных мастеров привела к поразительным результатам.

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С точки зрения укоренившихся стереотипов, Гранеро – нетипичный испанец. Природная скромность не отменяет предельную педантичность и жёсткость во всём, что касается работы. Если сказано бежать полтора километра – извольте столько и бежать, ни метром меньше. За эту принципиальность на Паулино каждую зиму ворчат «старички» ЦСКА, а по окончании сборов с огромным удовольствием окунают своего «мучителя» в бассейн. Но эта-то твёрдость характера Гранеро и помогает «дедушкам» держать уровень в солидном по меркам профессии возрасте и выигрывать конкуренцию у молодёжи. Гранеро знает своё дело: сверх того, что способны выдержать игроки, не даёт. Грамотно дозирует нагрузку и контролирует самочувствие игроков с применением новейших технологий. Оттого и несутся «кони» каждую весну во весь опор – физика позволяет.

Для Паулино любая встреча с испанскими командами – это не только возможность повидаться с давними знакомыми. Это – принципиальный спор: чьи методики эффективнее? А когда противоборство выходит на уровень национальных сборных, более ответственного профессионального вызова трудно и придумать. Как и лучшей возможности напомнить о себе родине. Она дала ему образование и опыт, но именно в России он получил возможность реализовать себя на высшем уровне. Не один год зная Паулино лично, смею утверждать: он ей за это безмерно благодарен – иначе не задержался бы у нас на долгих восемь с половиной лет. Яркий пример взаимовыгодного сотрудничества.

В любой другой день он искренне болел бы за отчизну – только не 1 июля 2018 года. «Это игра нашей жизни», — сказал Паулино в интервью AS, и это местоимение, «наша», относилось не к Испании. Здесь и сейчас для него существует одна сборная, остальные – соперники. Вал поздравлений на «Фейсбуке» на испанском, возможно, лучшая оценка его деятельности на благо России. В силу характера ему, может быть, и неловко их публично принимать, но в душе, думаю, безумно приятно. Заслужил.