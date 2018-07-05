Как политики примазываются к результатам ЧМ-2018

Чемпионат мира – самый популярный турнир на планете. Пускай в Лиге чемпионов можно увидеть игру более высокого уровня, но именно матчи мундиаля смотрит вся планета. В том числе домохозяйки, которые не слышали ни о гегенпрессинге, ни даже об офсайде. Гранат – для них только растение и ничто больше.

Так появляется махина с огромной аудиторией. Само собой, многие пытаются на этом заработать, уловить информационную волну. Так же было последнее время с рэпом. Все резко стали экспертами по баттлам. Прямо скажем, выглядело неуклюже. Особенно когда про антихайп твердит Киркоров, которому за 50. Вся реклама обращалась к молодёжной культуре, которая вышла на пик популярности.

То же самое сейчас с футболом. И ладно музыканты, актёры и мобильные операторы цепляются за инфоповод. В конце концов, это их дело. Пусть продвигают себя как хотят. Другое дело – политики. Люди, для которых приоритетом должно быть благополучие граждан.



Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский напророчил 2 июля:



«Полуфиналы: Россия – Франция и Бельгия – Англия. В финале сыграют Россия и Бельгия, а чемпионом станет Россия! Делайте ваши ставки, господа. Я уверен, что так и будет. Остались слабые команды, они все деморализованы».

Любому, кто следит за футболом чаще, чем раз в четыре года понятно, что полуфиналы Россия – Франция и Бельгия – Англия абсолютно исключены. Это очевидно – достаточно взглянуть на турнирную сетку. Зачем говорить о том, в чём не разбираешься? Для чьего это блага? И тем более утверждать: «Россия станет чемпионом. Я уверен». Любой адекватный человек понимает, что наша команда уже сотворила чудо и смешно заявлять о победе в финале.

Ладно, оставим Жириновского. Увы, для него это типичная риторика. А вот футбольная аналитика от губернатора Липецкой области Олега Королева:



«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались».

Позже это высказывание было удалено, а губернатор объяснился: «Кто-то опять мне в «Твиттере» наляпал».



Впрочем, вовсе не только в России политики нарочито демонстрируют патриотизм в связи с ЧМ-2018. Представитель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» оперативно нашёл причину провала своей сборной:



«Озил и Гюндоган не поднимают командного духа сборной Германии. Люди, которые относят себя к команде лишь наполовину, не могут иметь настоящий боевой настрой. Есть другие футболисты, которые гордятся своей страной. Озил и Гюндоган должны освободить места для игроков, которые проявляют больше уважения к Германии, чем к президенту Турции», – заявил Йерн Кёниг.

Немецкие политики требуют исключить Озила и Гюндогана из сборной Германии на ЧМ

Так и живём – с экспертными оценками. Аналитика, которую мы заслужили. Не знаю, зачем мои коллеги Сергей Титов, Кирилл Хаит и Антон Михашенок разбирают саму игру. Оно кому-то надо? Есть же простые ответы, которые поймут домохозяйки – им вполне сгодится объяснение про души умерших и неправильные корни в родословной.



Если вам вдруг нужны более сложные объяснения, вот несколько ссылок:

Черчесов отлично выстроил оборону. Он доверил Смолову закрыть Бускетса Главные тактические тезисы исторического матча с Испанией.

Черчесов провёл эксперимент с невидимой гориллой. Мы не заметили О преображении сборной России с неожиданного ракурса.