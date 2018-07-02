Черчесов провёл эксперимент с невидимой гориллой. Мы не заметили

В 1975 году американские психологи Дэниел Симонс и Кристофер Чабрис провели серию экспериментов. Группу участников усадили перед экраном и показали им видео, на котором две команды ходят по кругу и бросают друг другу баскетбольные мячи. Задача зрителей – сосчитать количество пасов команды в белом. В конце их попросили назвать это количество, а заодно сообщить, не заметили ли они чего-то необычного во время просмотра. Не было ли на площадке чего-то лишнего, неожиданного?

В ходе всей серии экспериментов 50% зрителей ничего не заметили. Но вообще-то, пока команды ходили по площадке и кидали друг другу мяч, мимо них проходил человек в костюме гориллы. Просто зрители были так увлечены подсчётом пасов, что ни на что больше не обращали внимания.

«Эксперимент с невидимой гориллой» наделал много шума. Симонс и Чабрис получили Шнобелевскую премию, но их опыт быстро получил практическое применение. В начале 90-х вышла уже вполне научная книга об этом феномене, названном «слепотой невнимания», который свидетельствует о начальной стадии когнитивной дисфункции. Позднее появилась социальная реклама, предупреждающая водителей автомобилей о проблеме слепых зон. В ней используются две команды, мячи и танцующий медведь. Вы можете найти её в YouTube, правда, только в качестве развлечения: ведь вы уже предупреждены о ловушке. Или посмотрите другое видео с похожим принципом, а мы перейдём к сборной России по футболу. Да, эта статья, вообще-то, о ней.

Мы живём в прозрачном мире

Эту фразу можно понимать как метафору. Каждая мысль, каждая эмоция, каждый красивый завтрак – благодаря соцсетям тут же становятся доступны всем, видны знакомым и незнакомым людям, вызывают мгновенную реакцию. Понятие privacy, которое ещё толком не успело прижиться в современном русском языке, уже размывается во всём мире.



А ещё фразу про прозрачный мир можно понимать буквально. Потому что самые модные офисы – с open space, где нельзя уединиться. Самые модные бизнес-центры и торговые центры – из стекла. Самые модные квартиры – лофты с окнами от пола до потолка. Прозрачно всё.

Прозрачно всё, а сборная России – особенно. Два года она жила даже не под стеклом, под микроскопом. В таких условиях не заметить не то что гориллу, даже мелкую деталь кажется сложной задачей. Каждое слово Черчесова анализирует сотня журналистов в 10 крупных изданиях. Миллионы болельщиков знают всё лучше журналистов и лучше самого Черчесова. Каждый невызванный игок – скандал и спор. Каждый вызванный игрок – скандал и спор. Все поняли, что на самом деле значил жест Дзюбы и Кокорина с усами. Все видели, во что пыталась играть сборная в товарищеских (извините, Станислав Саламович) матчах. Все видели, во что у сборной не получалось играть: в общем-то, ни во что. Мы сосчитали количество голов, количество поражений.



Мы так увлеклись подсчётом, что не заметили, как у нас под носом гуляет горилла и танцует медведь. Точно, не заметили, иначе не было бы шуток про переобувание.



Два года Черчесов готовил команду к чемпионату мира. Не буду перечислять то, на что все обратили внимание. Давайте поговорим о том, чем сборная удивила после двух лет пристального наблюдения.

Черчесов сделал сборную управляемой

Абсолютно управляемой. Дзюба, который выполняет воинское приветствие, – символ этой управляемости. Осознайте, насколько это важно. Для начала игроки сборной делают на поле не то, что хотят, а то, чего хочет тренер. Неймар пожимает плечами, падает на газон и делает пять кувырков от непонимания. Но это ещё просто. Идём дальше.



Игроки сборной делают на поле не то, что умеют лучше всего, а то чего хочет тренер. Тут уже пожимают плечами игроки всех остальных сборных на чемпионате мира. Два года натаскивать сборную на прессинг, чтобы в решающий момент от него отказаться? Серьёзно?

Ну да, серьёзно, Черчесов вообще не особый шутник. Главное, что команда выполнила это указание. Кстати, с тактической точки зрения его можно назвать спорным. Отбиваться весь матч у своих ворот совсем без прессинга, без передышек для защитников – значит подвергнуть их экстремальным перегрузкам. Можно говорить и о везении, и о героизме. Но речь сейчас о другом. О том, насколько команда оказалась готова воплощать эту сложную и непривычную установку. Она готова.

«Сейчас очень хочется поесть и поспать!». Слова после исторической победы Эмоции людей, которые подарили праздник.

Черчесов сделал сборную непредсказуемой

Странные решения Фернандо Йерро по составу были спровоцированы. Он ведь готовился к игре с Россией, у него был план. Возможно, плохой, но всё же. Йерро не хотел рисковать под прессингом и выпустил Коке вместо Иньесты. Пожертвовал продвижением мяча ради надёжности. Всё из-за прессинга. А тут выходит такая сборная России и – хоба! – никакого прессинга. Только «автобус». Знакомая по родным улицам «гармошка», только сложенная пополам – для надёжности. Ехать-то не надо, главное дорогу загородить.

«У России очень умный тренер, а Йерро повёл себя трусливо» Эпический матч в «Лужниках» — глазами испанских журналистов.

Вы можете представить другую команду, которая откажется от своего козыря, своей фишки? И не просто откажется, а проведёт 120 минут в полном соответствии с этой задачей, ни разу не «соскочит» на привычный путь? «Ливерпуль» без прессинга? Сборную Испании без мяча? Дело даже не в намерении, а в способности довести дело до конца. Решить бросить курить и бросить курить – разные вещи. Кажется, сборная России действительно способна играть во что угодно, лишь бы был результат. Наша команда – тактически самая гибкая на турнире, ничего себе! Мы изучали сборную два года, но узнали всё это только сейчас. Это значит, что…

Черчесов сделал сборную непрозрачной

И это сработало. Находясь под микроскопом, трудно скрыть, что именно ты делаешь. Бразилия играет на чемпионате мира именно так, как играла перед ним. Германия сыграла на чемпионате мира именно так, как проводила последние товарищеские матчи. Россия два года отрабатывала разве что прессинг и непонятно что ещё. Но вот сейчас мы поняли что.



Гибкость и управляемость. Ни в одном матче Россия не играла от себя. Хамелеонисто подстраивалась даже под слабых соперников, чтобы усложнить им жизнь и выявить их недостатки. Вот глобальное качество, которое сделало среднюю по составу команду такой опасной. Появление которого стало сюрпризом не только для нас с вами, но и для Египта и Испании.



Хорошо, что это стало сюрпризом. Пусть и для нас тоже. На BBC Sport вчера вышла статья с заголовком «В России свою сборную считали мусором, а она в четвертьфинале». Вы понимаете, да? Даже английские журналисты (их представление об окружающем мире не всегда на сто процентов совпадает с реальностью) заметили, как всё плохо. Сколько напряжения было между игроками, журналистами и болельщиками. Негатив летел со всех сторон (и обратно тоже). Что ж, это было.

«Худшая в истории». Как сборной России предрекали провал на ЧМ-2018 10 мнений о команде Станислава Черчесова, за которые теперь должно быть неловко.

Главное, что было не только это. Просто мы не заметили. Теперь сборной России и всей стране станет проще понять друг друга. Может быть, даже доверять.