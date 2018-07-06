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Бразилия — Бельгия. Онлайн-трансляция. 6 июля 2018. 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия
«Чемпионат»
Фото: TF-Images/Getty Images
ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия — 0:2. Команда Неймара на краю пропасти. LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Бразилия — Бельгия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

21:50. 2:0 в пользу Бельгии после первого тайма. Отдыхаем.

21:40. Пас на ход Де Брёйне от Лукаку, который хлёстко пробил в нижний угол! 2:0 в пользу Бельгии!

21:30. По-прежнему минимальное преимущество бельгийцев. Очень зрелищный футбол в Казани.

21:15. В итоге пропустили бразильцы! После навеса с углового Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота! Вот это развитие событий!

21:12. Сборная Бразилии на первых минутах захватила преимущество, бельгийцы уже едва не пропустили.

21:00. Поехали, матч начался!

20:55. На игру приехал знаменитый Карлос Альберто Паррейра, тренер золотой сборной Бразилии 1994 года и единственный тренер, шесть раз возглавлявший сборные на чемпионатах мира.

20:45. Шествие фанатов из Бразилии. Здорово, правда? Они ещё и петь умеют! В общем, бразильцы заполонили Казань.

20:30. Волонтёры выстроили живой коридор, чтобы зрители проходили на более свободные входы.

20:20. Стартовые составы обеих команд.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

20:15. В ход пошла пиротехника! Похоже, на матче бразильцев с бельгийцами будет очень жарко.

20:10. Вот так бразильцы приезжали на стадион.

20:00. Добрый вечер! На чемпионате мира началась стадия четвертьфиналов. В вечернем матче сразятся сборные Бразилии и Бельгии. Их дуэль состоится в Казани.

Бразилия — Бельгия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/4 финала
06 июля 2018, пятница. 21:00 МСК
Бразилия
0 : 2
Бельгия
0:1 – Фернандиньо – 13 (автогол), 0:2 – Де Брёйне – 31
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