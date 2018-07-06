ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия — 0:2. Команда Неймара на краю пропасти. LIVE

Онлайн:
21:50. 2:0 в пользу Бельгии после первого тайма. Отдыхаем.
21:40. Пас на ход Де Брёйне от Лукаку, который хлёстко пробил в нижний угол! 2:0 в пользу Бельгии!
21:30. По-прежнему минимальное преимущество бельгийцев. Очень зрелищный футбол в Казани.
21:15. В итоге пропустили бразильцы! После навеса с углового Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота! Вот это развитие событий!
21:12. Сборная Бразилии на первых минутах захватила преимущество, бельгийцы уже едва не пропустили.
21:00. Поехали, матч начался!
20:55. На игру приехал знаменитый Карлос Альберто Паррейра, тренер золотой сборной Бразилии 1994 года и единственный тренер, шесть раз возглавлявший сборные на чемпионатах мира.
20:45. Шествие фанатов из Бразилии. Здорово, правда? Они ещё и петь умеют! В общем, бразильцы заполонили Казань.
20:30. Волонтёры выстроили живой коридор, чтобы зрители проходили на более свободные входы.
20:20. Стартовые составы обеих команд.
Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.
20:15. В ход пошла пиротехника! Похоже, на матче бразильцев с бельгийцами будет очень жарко.
20:10. Вот так бразильцы приезжали на стадион.
20:00. Добрый вечер! На чемпионате мира началась стадия четвертьфиналов. В вечернем матче сразятся сборные Бразилии и Бельгии. Их дуэль состоится в Казани.