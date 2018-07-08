Критиковать Смолова можно и нужно. Он сам виноват

В тот момент, когда Ракитич привёл в экстаз одну относительно небольшую балканскую страну и в уныние – самую большую в мире, мне впервые на чемпионате стало по-настоящему обидно. Не за себя, не за пресловутую державу – оставим пафос политиканам – за одного восьмилетнего мальчика. За сына.

Перед серией пенальти от жены прилетело сообщение: «Ваня разложил перед телевизором фотки футболистов… и молится!». Когда в Сочи всё было кончено, мозг живо нарисовал картинку, как в тысяче километров от Самары, в московской ночи, родной человечек со слезами на глазах собирает с пола бумажных Головина, Марио и других любимцев. На душе стало совсем погано.

Хватит критиковать Смолова. Ему сейчас хуже всех Федор провалил турнир, на который поставил все.

Я могу понять, что понесло к точке Фернандеса. Бывают в жизни ситуации, когда «прёт», и кажется, что сам чёрт тебе не брат. У Марио на этом турнире «пёрло». Умопомрачительный, с нереальной для живого человека индивидуальной статистикой матч против Испании, драгоценный гол в добавленное время Хорватии – после таких подвигов удар по неподвижному мячу с одиннадцати метров и правда может показаться парой пустяков: раз – и готово.

Ругать Фернандеса нельзя. Раньше он вообще никогда не бил пенальти 5 главных тактических тезисов матча России и Хорватии от Сергея Титова.

Эйфория помешала нашему бразильцу трезво оценить свои силы и привела к промаху. В конце концов благодаря Марио эта серия пенальти и стала возможной – он как никто другой имел право сыграть разок в лотерею с судьбой.



О Смолове, при всём уважении к десяткам голов во внутреннем чемпионате, этого не скажешь. Это, простите, было похоже на выходку обиженного на весь мир мальчишки: ах, вы не верили в меня? Ну так я вам сейчас покажу.



Показал…



Мне очень не хочется верить, что в кульминационный для российской сборной момент один футболист поставил личные интересы выше командных. Не очень получается – не поверить. Потому что со стороны это где-то так и выглядело. Для меня, по крайней мере.



Фёдор Смолов – образованный, умный и по-спортивному талантливый человек, это не обсуждается. Но вот конкретный Кубок мира, главный турнир своей и не только жизни, Фёдор Смолов, будем называть вещи своими именами, провалил. Ожидания с реальностью разошлись кардинально. Пенальти в ворота Испании дела не меняет – даже его форвард «Краснодара» исполнил технически не безупречно. Хорошо – залетело. Могло не залететь.

«Не убивайте Смолова». Главные слова после поражения от Хорватии Смолов взял ответственность на себя, его защищали почти все. Даже президент федерации футбола Хорватии.

Смолов не вдруг, не вчера перестал соответствовать образу «русского нападающего №1 прямо сейчас». В весенних спаррингах он уже был блёклой копией самого себя лучших времён. Нарочито уклонялся от борьбы, публично полемизировал с тренером, не забивал – и всё равно оставался основным. В том, что, безусловно, одарённый футболист Смолов в какой-то момент почувствовал себя особенным, незаменимым, мы тоже виноваты. Миф об устойчивом интересе к нападающему в лучших лигах мира – его ведь наша пресса сочинила и настойчиво поддерживала. Но ещё в большей степени деформации самооценки способствовала тренерская позиция. Как бы ни играл Смолов – а играл он последнее время, будем откровенны, плохо – всё равно оставался основным.

Вычеркнув из расширенного списка сборной фамилию Чалов, тренер избавил Смолова от молодого, голодного до успеха конкурента. Тем самым Черчесов укрепил у Фёдора иллюзию непогрешимости, а заодно лишил себя выбора в атаке. Смолова мог заменить Дзюба, Дзюбу Смолов – и всё. Запасного, третьего варианта у России впереди не осталось.



Комфортабельность положения и сыграла со Смоловым злую шутку. Когда реальность внезапно изменилась, и Дзюба буквально зубами выгрыз место в основе, Фёдор к этому оказался морально не готов. Перед прессой он по-прежнему держался уверенно, хотя иногда из-за гладких формулировок и прорывалась злость. Язвительная реплика про «худших футболистов мира», разумеется, не тренеру предназначалась – журналистам, болельщикам. Проблема в том, что лично Фёдор Смолов никому ничего не доказал.



Доказал Головин – что является сегодня самым ценным активом сборной России. Доказал Черышев – что полтора десятка травм не сломили дух. Доказал Дзюба – что в ярости способен горы свернуть. А Смолов – нет. Что ни делал он на поле – всё, ну, почти всё невпопад. В этой ситуации, наверное, на себя честнее обижаться, чем на окружающих.

Даже в таком, далёком от идеального, психологическом состоянии Смолов мог бы принести пользу команде – уняв своё эго и просто отойдя в сторонку. Видишь, что игра не идёт – профессионалы такие вещи тонко чувствуют – так возьми самоотвод на пенальти, отдай другому удар, более твердокожему. Тем более – первый, задающий тональность серии. Но даже тут, за пределами игрового времени, мириться со вторыми ролями Фёдор не захотел и не стал. Самолюбие взыграло в самый неподходящий момент и не в той форме, в какой требовалось команде. Извините, не поверю, что остальные 10 человек не решились открыть серию и в 20 рук выпихнули Смолова навстречу Субашичу. В таких случаях инициатива зачастую исходит от футболистов – тренер, как правило, даже не вмешивается. Возможно, в этой конкретной истории вмешаться стоило, ну да что теперь об этом говорить. Упущенного не вернуть, сделанного – не переиграть.



В самом по себе желании повыгоднее «продать» себя в топ-лигу нет ничего предосудительного – только похвальное. Делать это нужно было иначе – как Акинфеев и Зобнин, Кутепов и Головин. Как тот же – да-да – бедняга Марио. У Смолова же вместо рекламы вышла антиреклама. И виноваты в этом, Фёдор, уж точно не злобные писаки.